Le Syndicat des éditeurs alternatifs : "Ce festival d'Angoulême qu’on nous vole"

Le S.E.A. fustige une captation du festival par des intérêts privés, réclame l’invalidation du résultat, la démission de la présidente du FIBD Delphine Groux, et appelle à une refonte radicale de la gouvernance du festival, avertissant d’un risque réel pour l’avenir même de l’événement.

« Il faut revenir d’urgence à la raison ! »

À l’issue d’un appel à projets sans suspense, l’association du FIBD a rendu ce samedi 8 novembre son verdict, renouvelant la société 9e Art+ dans son rôle d’organisateur pour 9 ans.

Le FIBD prouve une nouvelle fois son incapacité à entendre le monde de la bande dessinée qui rejette massivement depuis des mois la reconduction de cette société et de son dirigeant, Franck Bondoux, pour des raisons déjà largement exposées.

N’ignorant pas complètement les risques qu’il prenait, le FIBD a cru pouvoir s’en tirer par une pirouette en exigeant de 9e Art+ qu’il collabore avec la Cité de la bande dessinée, l’autre finaliste de l’appel à projets. C’est en réalité l’inverse qui se joue puisque, suite au communiqué des collectivités locales, c’est la Cité qui se voit contrainte de s’associer à 9e Art+ alors même que Vincent Eches, le directeur de la Cité, avait manifesté par courrier son opposition à cet attelage contre-nature.

La répartition des pouvoirs au sein de la structure qui réunirait 9e Art+, le FIBD et la Cité serait inévitablement en défaveur de cette dernière. Le FIBD illustre donc une nouvelle fois son mépris pour la parole d’autrui et c’est bien 9e Art+, et seulement 9e Art+, qui conserve le contrôle du festival dans un pouvoir sans partage. Il y a là une captation évidente par des intérêts privés d’une manifestation qui relève depuis longtemps de l’intérêt collectif, quoi qu’en pense Delphine Groux, la présidente du FIBD.

Les partenaires publics (à l’exception de l’État) ont cru bon de valider cette combinaison éruptive sans consulter l’interprofession. Ils veulent croire à la promesse qu’a faite Franck Bondoux de se retirer de la direction du festival après l‘édition 2027. C’est ne pas tenir compte du fait que Franck Bondoux détient la société 9e Art+, la société Partnership Consulting (en charge des partenariats commerciaux), ainsi que la marque 9e Art+ — une marque devenue radioactive pour une grande partie de la profession, comme son dirigeant.

Le 25 septembre, Franck Bondoux a adressé aux partenaires publics un courrier de menaces dans lequel il les prévient qu’il les attaquera en justice pour faire annuler la procédure et réclamer des dommages et intérêts si 9e Art+ n’était pas reconduit.

Ce dénouement programmé place le festival dans une situation explosive. Jamais le danger de voir disparaître la plus importante manifestation de bande dessinée n’a été aussi concret. Par cette consultation qui relève du simulacre, le FIBD menace l’existence même de l’évènement qu’il prétend protéger.

En conséquence de quoi, le S.E.A dénonce le résultat de cet appel à projets, entaché par une opacité délibérée et par le refus des règles garantissant l’impartialité du processus. Le S.E.A réclame l’invalidation immédiate d’un résultat insincère et appelle les pouvoirs publics à réunir l’ensemble de la profession pour que soit mis en œuvre une réforme profonde du festival et un changement radical de gouvernance.

Le S.E.A appelle à la démission de Delphine Groux, dont l’irresponsabilité et les obstructions ont bloqué de bout en bout les échanges que les représentantes et représentants des artistes et maisons d’édition ont tenté de construire. Le S.E.A appelle à la disparition de la société 9e Art+ et à la reprise des équipes par la future structure qui sera chargée d’organiser le festival. Le S.E.A prévient enfin que si la parole des artistes et des maisons d’édition n’est pas considérée avec tout le sérieux qu’elle mérite, les conséquences seront majeures et probablement irréversibles.

Dès 2026. Puis en 2027. Et peut-être à tout jamais. De nombreuses maisons d’édition du S.E.A ont d’ores et déjà annulé leurs stands pour l’édition 2026 ; d’autres vont bientôt grossir les rangs. Finissons-en avec le mépris et les atermoiements. La bande dessinée, dans toutes ses composantes, ne supportera pas plus longtemps que le festival qui la représente n’écoute pas la colère qu’elle exprime depuis des années. Il faut revenir d’urgence à la raison !

Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs

