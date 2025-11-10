Des artistes étrangers en résidence en France : programme PAIR, 2e édition

PAIR s’adresse aux structures culturelles situées en France métropolitaine et ultramarine souhaitant inviter en résidence des créatrices et créateurs étrangers. Ensemble, la structure hôte et l’artiste déposent un projet commun de recherche ou de création nécessitant une présence en France d’un à trois mois, entre juin 2026 et juin 2027.

L’objectif du programme est d’accompagner les structures dans leur ouverture internationale tout en favorisant des conditions d’accueil exemplaires. Les critères d’éligibilité imposent notamment la rémunération du résident ou de la résidente, la mise à disposition d’un logement et d’espaces de travail, ainsi qu’un accompagnement artistique, administratif et technique adapté.

Les structures retenues bénéficieront d’une subvention dont le montant dépendra de la durée de la résidence et du coût du transport international. En 2026, entre vingt et trente projets seront soutenus dans le cadre du programme.

Écologie, égalité et circulation des artistes

L’Institut français accorde une attention particulière aux initiatives intégrant des démarches écoresponsables et favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le calendrier du dispositif a ouvert son appel à projets le 6 novembre 2025, sa clôture le 9 janvier 2026, et la publication des résultats à la fin du mois d’avril 2026. Les résidences auront lieu entre juin 2026 et juin 2027.

À travers PAIR, l’Institut français poursuit sa mission de soutien aux échanges culturels et à la mobilité artistique, au même titre que d’autres programmes emblématiques tels que la Villa Kujoyama, les résidences Institut français x Cité internationale des arts ou encore La Fabrique des résidences, dédiée au réseau culturel français à l’étranger.

L'appel à projets concerne, en plus de la littérature (fiction, essai, littérature jeunesse, bande dessinée) d'autres disciplines, dont les arts de la rue, les arts visuels, le cinéma, la création numérique, le design ou encore le graphisme.

Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, l’Institut français joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique culturelle extérieure de la France. Ses missions incluent le soutien au réseau de coopération culturelle, l’accompagnement des créateurs et industries culturelles à l’international, la promotion de la langue française et le renforcement du dialogue entre les cultures.

Crédits photographie : illustration, Harvey Jiang, CC BY-NC 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com