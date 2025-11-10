Dans L’Arche de Mère, Pierre Bordage renoue avec la veine humaniste et visionnaire qui traverse toute son œuvre, en y insufflant une émotion rare. Dès le préambule, l’auteur plante un décor de science-fiction d’une densité cinématographique : « Jrilog Trois-Œils désignait la forme grise qui occultait une grande partie de l’espace », annonce la découverte d’un vaisseau titanesque, prélude à une apocalypse annoncée. Mais derrière la machinerie galactique, c’est une tragédie intime qui se joue.

Le roman s’ouvre sur l’amour de Sohann pour Yhué, jeune femme condamnée par la « maladie des globules cannibales. » L’émotion naît du contraste entre la tendresse du quotidien et l’ombre d’une guerre interstellaire : « Sohann admirait son courage, mais enrageait intérieurement contre le milieu médical incapable de soigner sa petite fée. »

Bordage tisse ici un récit d’amour et de perte où la maladie devient métaphore d’un monde lui-même menacé d’asphyxie morale. La langue, d’une sobriété tendue, mêle la douceur du sentiment à la crudité du désespoir : la respiration d’Yhué, « sifflante, douloureuse », rythme le récit comme une métaphore du souffle humain au bord de l’extinction.

La narration alterne entre les destins individuels et l’immense fresque cosmique. À la tragédie de Sohann et Yhué répond, sur la planète Endor, la voix de Borée Amumbar, scientifique indocile qui plaide pour la réhabilitation d’espèces vaincues par l’humanité. Face à l’« Ajid Kha », chef autoritaire, elle affirme : « Nous avons vaincu un peuple pacifique et accueillant… un triomphe qui nous a rendus arrogants, injustes. »

Cette scène du Prétoire, où la caudale Macrosmé se sacrifie pour livrer un message d’alerte — « L’espèce qui vient sera sans pitié. Dans son sillage, il n’y a que malheur et désolation » — concentre l’intelligence politique du roman : la barbarie ne vient pas toujours d’ailleurs.

Bordage excelle à mêler registres et temporalités. Le vocabulaire scientifique — « quantom », « ondes à haute densité » — s’intègre à une syntaxe ample, souvent oralisée, qui rend palpable la fatigue, la colère ou la ferveur des personnages.

Les dialogues, d’un réalisme nerveux, sont l’un des points forts du texte : jamais explicatifs, ils révèlent la densité morale des protagonistes. L’auteur use d’un rythme scandé, alternant longues périodes descriptives et brusques élans d’action, pour construire un monde à la fois technologique et sensible.

La trame, multipolaire, se resserre autour de l’annonce d’un cataclysme universel : l’« Arche de Mère », vaisseau de salut ou d’anéantissement, incarne cette ambiguïté fondatrice du roman. Bordage, fidèle à sa vision humaniste, interroge la responsabilité des civilisations conquérantes et la fragilité du vivant. Son écriture, à la fois charnelle et conceptuelle, fait de L’Arche de Mère une parabole poignante sur la survie, l’amour et la mémoire.

Avec ce récit dense, Pierre Bordage signe un texte d’une beauté grave, où la science-fiction redevient une langue pour dire le tragique humain.

Par Lucy