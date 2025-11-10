Quand Hatsune Miku rencontre la princesse Kaguya : le nouvel ovni de l’animation japonaise

Produit par Studio Colorido et Studio Chromato, le film réinvente le célèbre conte japonais Le Conte de la princesse Kaguya dans un univers numérique nourri par la culture internet et la scène musicale Vocaloid.

Avant de passer à la réalisation, Shingo Yamashita s’est fait remarquer pour ses expérimentations visuelles et son utilisation audacieuse des techniques numériques. Véritable figure de la « web generation » de l’animation japonaise, il mêle animation 2D, effets numériques et storytelling fragmenté. Avec Kaguya, princesse cosmique, on nous promet une œuvre à la croisée du mythe ancestral et du métavers moderne.

La légende japonaise à l’ère du virtuel

Dans Kaguya, princesse cosmique, la Lune et la Terre se rejoignent à travers Tsukuyomi, un monde virtuel où chacun peut se réinventer. Iroha Sakayori, une lycéenne tokyoïte de 17 ans, y trouve refuge en suivant les streams de l’influenceuse Yachiyo Runami. Un soir, elle découvre un étrange phénomène : d’un poteau téléphonique jaillit un bébé qui grandit en quelques instants pour devenir une adolescente de son âge. Elle se prénomme Kaguya — et rêve de devenir streameuse.

Le film réunit plusieurs figures emblématiques de la scène Vocaloid : ryo (supercell), 40mP, HoneyWorks, yuigot, Aqu3ra et Kz (livetune), dont les compositions rythment la narration. Le premier trailer présente notamment un remix de World Is Mine de Hatsune Miku, produit par ryo.

Le film revisite l’un des plus anciens contes japonais, Le Conte de la princesse Kaguya (竹取物語, Taketori Monogatari), rédigé au Xe siècle. Dans cette histoire, un vieux coupeur de bambou nommé Sanuki-no-Miyatsuko découvre une minuscule fille à l’intérieur d’une tige lumineuse et la considère comme un don céleste.

La jeune fille, baptisée Kaguya, grandit rapidement et devient d’une beauté telle qu’elle attire l’attention des nobles et de l’empereur. Mais lorsque la Lune vient la réclamer, elle doit quitter la Terre, laissant derrière elle ses parents adoptifs et ses souvenirs humains.

En 2013, Isao Takahata avait déjà porté cette légende à l’écran avec Le Conte de la princesse Kaguya, un film d’animation produit par Studio Ghibli.

Crédit photo : Netflix

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com