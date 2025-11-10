La malédiction des sorcières de la mer de Sarah Penner : un amour de sorcière

Ces rites et ces pouvoirs étaient transmis de génération en génération entre femmes uniquement. Mais vous savez ce que l’on dit : toutes légendes sont basées sur un fond de vérité…

Alternant notre époque moderne et le XIXe , ce sont deux voix de femmes qui racontent leur histoire : Haven, la jeune archéologue nautique, et Mari, la « stregheria » de Positano, ainsi que les lettres d’un marin amoureux enrôlé dans la flotte des frères Mazza, redoutables écumeurs des mers.

Aventure, romance, sorcellerie, rien ne manque à ce roman qui se dévore avec plaisir. Les personnages féminins démontrent un sacré tempérament, quelque soit l’âge ou l’époque, chaque génération apporte à la suivante les nouveautés, mais la sorcellerie a ses revers : quand on est issue d’une lignée, on n’a pas le droit d’abandonner ses pouvoirs.

Sarah Penner utilise la double temporalité , marque de son style depuis La petite boutique aux poissons (2023) et c’est donc à travers deux époques qu’elle nous entraine dans un roman teinté de magie, dans des histoires de romance dans lesquelles Haven et Mari tentent de concilier indépendance et sentiment.

Ce roman conte du mystère car il comporte une intrigue, un secret que chacune des deux protagonistes préserve, mais que le lecteur partage avec elles. Le tout dans un décor maritime bordé de pins, une terrasse qui surplombe une baie depuis laquelle on aperçoit le Vésuve. Décor de rêve pour une idylle pour ces deux jeunes femmes à deux siècles de différences, comme quoi l’amour, sous le ciel de l’Italie, est éternel.

Par Christian Dorsan

