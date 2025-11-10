Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

La malédiction des sorcières de la mer de Sarah Penner : un amour de sorcière

Positano est un village de pêcheur en Italie où débarque une jeune archéologue nautique qui doit effectuer des recherches sur des épaves de bateaux mystérieusement échoués. Il existe une légende qui raconte que des sorcières de la mer protégeaient le village des attaques de pirates par des incantations qui modifiaient les eaux en créant des tempêtes. 

Le 10/11/2025 à 11:52 par Christian Dorsan

|

Publié le :

10/11/2025 à 11:52

Christian Dorsan

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Ces rites et ces pouvoirs étaient transmis de génération en génération entre femmes uniquement. Mais vous savez ce que l’on dit : toutes légendes sont basées sur un fond de vérité…

Alternant notre époque moderne et le XIXe , ce sont deux voix de femmes qui racontent leur histoire : Haven, la jeune archéologue nautique, et Mari, la « stregheria » de Positano, ainsi que les lettres d’un marin amoureux enrôlé dans la flotte des frères Mazza, redoutables écumeurs des mers.

Aventure, romance, sorcellerie, rien ne manque à ce roman qui se dévore avec plaisir. Les personnages féminins démontrent un sacré tempérament, quelque soit l’âge ou l’époque, chaque génération apporte à la suivante les nouveautés, mais la sorcellerie a ses revers : quand on est issue d’une lignée, on n’a pas le droit d’abandonner ses pouvoirs.

Sarah Penner utilise la double temporalité , marque de son style depuis La petite boutique aux poissons (2023) et c’est donc à travers deux époques qu’elle nous entraine dans un roman teinté de magie, dans des histoires de romance dans lesquelles Haven et Mari tentent de concilier indépendance et sentiment.

Ce roman conte du mystère car il comporte une intrigue, un secret que chacune des deux protagonistes préserve, mais que le lecteur partage avec elles. Le tout dans un décor maritime bordé de pins, une terrasse qui surplombe une baie depuis laquelle on aperçoit le Vésuve. Décor de rêve pour une idylle pour ces deux jeunes femmes à deux siècles de différences, comme quoi l’amour, sous le ciel de l’Italie, est éternel.

 

 
 

Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

La malédiction des sorcières de la mer

Sarah Penner trad. Laura Bourgeois

Paru le 02/10/2025

529 pages

Faubourg Marigny

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384362554
9782384362554
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Il était un petit navire… version lettone et glaciale

Pour prendre l'air du large après la rentrée littéraire, voici une curieuse comptine lettone qui pourrait se chanter sur la musique de « Il était un petit navire »...

10/11/2025, 11:51

ActuaLitté

De l’aiguille aux étoiles : une histoire du monde

Si vous êtes curieux, ce livre est fait pour vous et comme vous lisez régulièrement nos articles, c’est que vous l’êtes donc, au risque de me répéter, ce livre est fait pour vous. Il est donc primordial de vous l’offrir, ou de vous le faire offrir voire de l’offrir, la période qui arrive est justement propice à cela et ça tombe très bien. Les éditions Armand Colin viennent de publier L’Esprit d’aventure. Explorations et curiosités de l’histoire du monde du géohistorien Christian Grataloup et superbement illustré par Lionel Portier.

10/11/2025, 10:53

ActuaLitté

Davide Longo : La promesse d'une savoureuse lecture

Quatrième épisode en compagnie du fameux trio d'enquêteurs piémontais imaginé par Davide Longo, la dernière star du polar italien. Cette lecture est une véritable gourmandise à savourer avec un verre de grappa : Règlement de comptes, traduction de l'italien par Marianne Faurobert (JC Lattès). 

07/11/2025, 08:45

ActuaLitté

Soli Deo Gloria : la mélodie du malheur

Hans et Helma étaient condamnés à la pauvreté et à la misère dans un moyen-âge impitoyable : orphelins, élevés par un ermite au fond des bois, leur avenir était aussi sombre que des pages touffues hachurées par beaucoup de noir et très peu de blanc. 

06/11/2025, 16:33

ActuaLitté

Quand Spawn perd ses pouvoirs… et que le dessin devient divin

Spawn occupe une place particulière dans la liste des personnages de comics que j’affectionne. Très particulière. Parce qu’il m’exaspère autant qu’il me passionne, selon les périodes. Chance, je suis plutôt bien luné actuellement, à son égard. 

05/11/2025, 12:14

ActuaLitté

Shakespeare revisité : Macbeth devient fresque graphique

Belle adaptation en images du drame de Shakespeare. Ambition, traîtrise, ambiance médiévale et sorcières fatales... Tout est prêt pour que les forces du mal se déchaînent dans un surprenant gris crayonné, parfois rehaussé de rouge sang.

05/11/2025, 09:53

ActuaLitté

Amour, guitare et drames sous le soleil des Appalaches

L'Amérique rurale des années 50, façon Steinbeck ou Faulkner, où il ne fait pas bon vivre mais où le rock'n roll apporte quelques lueurs. Le nature-writing des Appalaches en images.

04/11/2025, 10:50

ActuaLitté

Quand la fiction éclaire les zones grises de l’Histoire

Un curieux roman entre policier et histoire, qui prend la Guerre d'Algérie comme toile de fond. Un récit de souvenirs et de mémoires, un récit chargé d'amertume où planent de nombreux fantômes car cette période est celle d'une « histoire mal ficelée, mal réglée ».

04/11/2025, 09:59

ActuaLitté

Entre récits et peintures : portrait d'une femme libre au XIXe siècle

L’historien Alain Quella-Villéger nous invite à découvrir une femme exceptionnelle : Marianne North, voyageuse infatigable, peintre et botaniste. Son ouvrage Un hiver japonais, publié par Magellan & Cie / Le Carrelet et traduit de l’anglais par Christine Ribardière et Michelle Deperrois-Fayet, ne représente qu’une infime partie de ce que l’on peut considérer comme de véritables carnets de voyage.

03/11/2025, 17:16

ActuaLitté

Dans le Londres du Blitz et des gangs : White City, un polar noir dans l’envers des années 50

Ce roman noir est une véritable fresque historique sur le Londres des années 50. Une ville qui se remet à grand-peine des bombardements du Blitz et qui attire déjà les premières vagues migratoires. Le roman s’ouvre en 1952 sur l’un des plus grands braquages de l’histoire britannique et se termine avec les émeutes raciales de 1958.

03/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Jacques-Louis David, l’art au service de l’Histoire

Le maître du néoclassicisme, Jacques-Louis David, est mis à l’honneur à l’occasion du bicentenaire de sa mort. Et comme l’écrit si justement, David Chanteranne, l’auteur de cette biographie, « le peintre, par son art tout en nuances, ses portraits de caractère, ses grands formats si célèbres, domine son époque. » Et quelle époque ! 

31/10/2025, 13:18

ActuaLitté

Dans la cabane, Marielle dépose la charge mentale

Un arbre à soi, de Sophie Adriansen (Robert Laffont) met en scène Marielle, une mère de famille qui s'échappe sans avertissement. Elle se perche dans une cabane, à quelques pas de la maison familiale
où elle rejoint les siens au début des vacances d'été. Le nouveau livre de Sophie Adriansen raconte une fugue en forme d'introspection, une retraite de quelques jours pour tenter de renouer avec sa part intime. Par Laurence Biava.

31/10/2025, 11:46

ActuaLitté

Corvette de Jérôme de Verdière : courage fuyons !

Lire un roman de  Jérôme de Verdière est une promesse d’un bon moment de lecture. On se souvient de Mauvaise mer paru l’an dernier, l’histoire de cette mère acariâtre et méchante qui attend tous les soirs sur le quai son mari disparu en mer. Acide, atrabilaire, acrimonieuse, elle malmenait sa fille pour notre plus grand plaisir, nous offrant une belle surprise en fin de livre. Jérôme de Verdière démontrait son talent de nous distraire en dévoilant un récit facétieux et tendre à la fois.

29/10/2025, 15:00

ActuaLitté

Gangnam : Ian Manook signe un thriller coréen étincelant entre humour et émotion

Ian Manook met le cap vers le pays du matin calme pour une nouvelle série policière avec l'inspecteur Gangnam, dans un roman éponyme. La balade est aussi réjouissante que dépaysante. Coup de cœur pour ce divertissement aux personnages attachants, truffé d'humour et parcouru d'instants de grâce.

29/10/2025, 12:26

ActuaLitté

La Manif : la blessure d’un pays qui se déchire

Le quatrième livre de Nelly Alard est un récit politique puissant sur les destins brisés. Avec force et subtilité, elle s’est intéressée à un sujet d’actualité d’une grande violence (qui n’en finit pas d’être d’actualité car constamment réitéré). 

29/10/2025, 09:32

ActuaLitté

Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier : une dramaturgie des abîmes

Publié en 2020 aux éditions de Minuit, Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier, dresse un fait divers à neuf personnages – ou dix, avec la peinture –, en forme de tragédie venimeuse. 

28/10/2025, 15:39

ActuaLitté

Jérôme a tué Magali à coups de batte de base-ball

En 2021, Jérôme a tué Magali à coups de batte de base-ball. Le meurtrier se suicidera avant son procès et c'est Valentin Gendrot dans Un jour ça finira mal (Stock), qui va nous faire le récit de l'histoire vraie de son cousin Jérôme.

 

28/10/2025, 10:05

ActuaLitté

From text to sex (and more) d'Alexandre Haussé : Cyrano 2.0 version gay

Nous connaissons tous l’histoire de Cyrano soufflant à Christian de Neuvillette des mots doux à Roxane pour la conquérir alors que Cyrano était amoureux d’elle. Alexandre Haussé a modernisé l’histoire : Théo, célibataire aux multiples aventures, et Maxime, un jeune veuf qui élève son fils Noah, sont inséparables.

27/10/2025, 15:22

ActuaLitté

Magnus Hirschfeld, juif, homosexuel, savant : l’Europe qu’on a brûlée

Dans son essai Hirschfeld. Père oublié de la sexologie, Gianpaolo Furgiuele exhume la figure d’un intellectuel que le XXᵉ siècle a voulu effacer. Pionnier de la sexologie moderne, fondateur du premier Institut de sciences sexuelles à Berlin, Hirschfeld paya de son exil et de son effacement la liberté de penser le sexe comme une question politique, humaniste et scientifique. 

27/10/2025, 12:22

ActuaLitté

Quand Shakespeare n’était pas encore Shakespeare

Que s’est-il passé dans la vie de William Shakespeare entre 1585 et 1592, de ses 21 à ses 28 ans ? Personne ne le sait. Ce sont ces « années perdues » que Stéphanie Hochet, formidable conteuse, imagine ici avec brio dans ce roman historique d’apprentissage. Par Laurence Biava.

27/10/2025, 11:23

ActuaLitté

"C’est un livre essentiel, qui résume l’essentiel de la vie"

Dans son dernier recueil poétique, Lettres, publié à la Rumeur libre, Guillaume Dreidemie livre un triptyque, cette figure artistique, par excellence : ce sont trois lettres somptueuses déclinées en prose. Ces Lettres émanent de trois personnes différentes : la première est écrite par un peintre, la deuxième par la mère, et la dernière, la plus intime, la plus complexe, par une voix qui est comme un écho, que l’on dirait revenue de la nuit des temps. Par ‌‌‌‌‌‌‌Laurence Biava.

27/10/2025, 09:30

ActuaLitté

Entre glamour et poudre d’opium : Elizabeth Cole repart en guerre

La suite des aventures indochinoises de la reporter Elizabeth Cole, une Bob Morane au féminin. Un récit fait de glamour, d'exotisme et d'aventures, qui nous ramène aux origines des trafics d'opium des armées coloniales dans les années 50.

27/10/2025, 08:08

ActuaLitté

Aimer, le grand roman de Sarah Chiche sur l’enfance perdue et retrouvée

A.M - la vérité nue. Aimer est un grand roman d’amour qui vise à sauver la part d’enfance que nous avons en chacun de nous. Aimer est une fresque éblouissante sur ces instants déterminants de l’existence que l’on appelle les signes du destin. Les chassés-croisés narrés dans le livre prouvent s’il en était encore besoin que rien ne semble en vérité jamais dû au hasard. Pour en témoigner, on ne saurait passer sous silence la réussite du montage et l’écriture extraordinaire des pages 237 et 238, entre autres. Par ‌‌‌‌‌‌‌Laurence Biava.

25/10/2025, 08:30

ActuaLitté

Vers le réel II : Emmanuel Carrère, trois vies pour toucher le mur

Trois existences, trois manières d’entrer dans le vif du monde. Dans Vers le réel II, paru le 28 août dernier dans la belle collection Quarto, Gallimard réunit trois livres qui, chacun à sa manière, donnent prise à la formule de Lacan : « Le réel, c’est quand on se cogne. » 

24/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Silent Jenny, dernier chef-d'oeuvre graphique signé Mathieu Bablet

Après les excellents Shangri-La et Carbone & Silicium sortis respectivement en 2016 et 2020 chez Ankama, Mathieu Bablet est de retour avec une nouvelle œuvre graphique d'anticipation qui conclut de façon magistrale ce cycle science-fictionnel. Cette fois, le scénariste et illustrateur de 38 ans nous emmène dans un monde stérile dans lequel les insectes pollinisateurs ont disparu, décimant par la même occasion la population humaine qui doit sa survie à ces mêmes animaux qu'elle a exterminé.

24/10/2025, 10:41

ActuaLitté

Le fait divers qui devint mythe : L’affaire Oden, une diabolique dans le Japon de Meiji

Le 28 août 1876, dans une auberge d’Asakusa, un marchand de fripes est retrouvé la gorge tranchée. Sur la table, un billet : « Pour venger ma sœur aînée ». En deux jours, la police arrête Takahashi Oden, vingt-six ans, jeune veuve sans fortune. Trois ans plus tard, elle est décapitée. L’histoire pourrait s’arrêter là…

24/10/2025, 07:00

ActuaLitté

L’art d’administrer le monde : l'ordre des empires anciens

Après La Horde, ouvrage plus que remarqué, Marie Favereau revient non pour rejouer la partition mongole, mais pour diriger un orchestre mondial. Sous sa baguette paraît chez Perrin, en octobre, Les Empires anciens, une fresque richement illustrée qui traverse la Mésopotamie, l’Égypte, la Chine, Rome, Byzance, Venise, le Maghreb, l’Afrique sahélienne, le Japon, les mondes mésoaméricains jusqu’à la Moscovie. On y lit moins un défilé de puissances qu’une enquête sur une idée : l’empire comme art de gouverner la pluralité.

23/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Dragons, castes et vengeance : un phénomène fantasy qui brûle tout sur son passage

Récit de vengeance en terre épique, La Rage des dragons (trad. Clément Martin) ouvre une saga de fantasy africaine entre Gladiator et Game of Thrones. Dans un monde impitoyable, Tau, jeune homme sans don, décide de devenir le plus grand épéiste pour venger les siens. À la fois roman initiatique, fresque guerrière et réflexion sur la rage, le pouvoir et le racisme, ce premier tome renouvelle le genre.

23/10/2025, 13:30

ActuaLitté

Les secrets de La Dame aux oiseaux

Bienvenue dans un petit village de Bretagne. La basse-saison, pendant laquelle les touristes disparaissent et les habitants reprennent leurs habitudes sans bruit. Thomas est le patron du Cap Horn, l’unique bar des environs dont il a repris l’activité récemment. Une idée en l’air finalement concrétisée lorsqu’il est revenu dans les parages, afin de tenir compagnie à sa maman, Annie, à la santé fragile. 

23/10/2025, 10:43

ActuaLitté

Victor Hugo, Les Contemplations à la lumière des premiers photographes

Un siècle et demi après leur parution, Les Contemplations de Victor Hugo s’offrent un nouvel écrin. Le 23 octobre 2025 paraîtra aux Éditions Diane de Selliers une édition exceptionnelle du recueil, enrichie de 136 photographies réalisées entre 1826 et 1910, issues de collections publiques et privées d’Europe et d’Amérique. Trois ans de recherche auront été nécessaires pour rassembler ces images pionnières et redonner vie, en vis-à-vis des vers du poète, à une époque où la lumière se fixait sur le papier comme un miracle.

22/10/2025, 16:49

ActuaLitté

Hyde Street : une rue effrayante où les âmes se perdent et les lecteurs frissonnent

Avec Hyde Street, Tome 1 : Pour une poignée d’âmes, Geoff Johns (scénario) et Ivan Reis (dessin) signent une œuvre d’épouvante troublante, presque hypnotique – sur une traduction de Julien Di Giacomo. Le principe est d’une simplicité déconcertante : dans chaque ville, chaque quartier, chaque route isolée, existe une rue qu’aucune carte ne mentionne. On ne la trouve pas ; on y tombe. Par erreur. Par malchance. Ou peut-être qu'on le mérite ?

22/10/2025, 12:06

ActuaLitté

De la TikTok génération à la cellule d’isolement : le nouveau Cabanac dissèque nos obsessions

Tout commence à 2h33, dans une maison de brique rongée par le lierre, près de Lille. Bastien, ado d’urbex sous adrénaline, grimpe sur le toit du garage, lance un live TikTok, traverse un bureau jonché de livres, une salle de bains « constellation de miroirs brisés », puis pousse une porte. 

22/10/2025, 11:43

ActuaLitté

En finir avec les clichés : quand les métiers manuels retrouvent leurs lettres de noblesse

Dans un petit ouvrage percutant de la collection « En finir avec les idées fausses », Gabrielle Légeret et les éditions de l’Atelier démontent un à un les clichés qui pèsent sur les métiers manuels. Un livre nécessaire pour redonner toute sa place à l’intelligence de la main.

22/10/2025, 09:27

ActuaLitté

Patrick Modiano, détective de la nostalgie, fait revivre le 70 bis

Ce récit-enquête du Prix Nobel 2014 redonne vie à une adresse oubliée — mais mythique — de l'histoire de Paris et du quartier Montparnasse, le 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs. À partir d’archives, de photographies et de petites annonces exhumées par Christian Mazzalai, guitariste du groupe Phoenix, Patrick Modiano tisse le fil qui lie George Sand, Robert Louis Stevenson et Ezra Pound.

21/10/2025, 17:18

ActuaLitté

Ça, de Stephen King : à l’origine du Mal

Presque aussi long que Le Fléau, moins disruptif, Ça (éditions Albin Michel, 1988, traduction de William Desmond) est l’autre grand livre de Stephen King et l’un de ses meilleurs. Englobant deux générations, et même plus, à la faveur de flashbacks toujours sanglants, il sonde le Mal en profondeur, les pulsions qui l’activent, liées au sexe et au pouvoir, notamment.

21/10/2025, 08:39

ActuaLitté

Peaux vives : sous la chair, l’âme en éclosion

La peau, que recèle-t-elle vraiment ? Des cellules, des tissus, du sang aussi. Mais, au-delà de l’aspect purement physique, scientifique, qu’est-ce qu’une peau ? Comme un journal dans lequel on écrit au quotidien, notre chair est un parchemin qui raconte notre vie. Le temps qui passe, les blessures et les cicatrices, les moments de réussite comme de doute. On la porte, notre peau. On la vit. Elle nous raconte, dans notre entièreté et à notre insu…

20/10/2025, 16:14

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Mortel Noël

10/11/2025, 11:54

ActuaLitté

L'Arche de Mère

10/11/2025, 11:50

ActuaLitté

Les Ensablés - Huysmans vivant d'Agnès Michaux

Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traité ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel

09/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Un Noël à Paris Tome 1

08/11/2025, 15:01

ActuaLitté

Clichés sur les francais d'outre-mer

08/11/2025, 12:31

ActuaLitté

Cartographie d’un enfer d’enfant

07/11/2025, 18:33

ActuaLitté

Les Français veulent-ils Astérix, Jordan Bardella ou Gabriel Zucman ?

Cette semaine, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) ressemble à une radiographie politique et culturelle du pays. On y retrouve la France qui rit, la France qui s’inquiète, la France qui fulmine - et la France qui se replie. En attendant les conséquences des grands prix de l'automne, en commençant par le Goncourt.

07/11/2025, 11:44

ActuaLitté

M-A-D Tome 2 - Mechanical Mind

07/11/2025, 11:38

ActuaLitté

Un livre à dévorer : Alain Kruger met la culture à table

Alain Kruger met les petits plats dans les grands avec On ne parle pas la bouche pleine : un festin littéraire et culturel inspiré de son émission de France Culture, où la gourmandise devient un art de vivre et de penser.

 

07/11/2025, 08:01

ActuaLitté

Une saga familiale entre exil, mémoire et révélation

Arethusa Clayton meurt comme elle a vécu : libre. Elle exige que ses cendres soient dispersées sur une colline d’Irlande, forçant sa fille Faye à retourner sur les terres d’un passé longtemps tu. Le destin des Deverill — Filles d’Irlande, tome 4, de Santa Montefiore, traduit de l’anglais par Stéphanie Leignel et Dominique Haas, promet un nouveau dépaysement.

07/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La Poésie érotique aujourd'hui

06/11/2025, 18:41

ActuaLitté

Les trois guerres des Juifs contre Rome

06/11/2025, 17:24

ActuaLitté

Le Décaméron illustré par l'auteur et les peintres de son époque

06/11/2025, 17:22

ActuaLitté

Le poids de l'exil, et celui du retour

Abram promet depuis longtemps à ses filles le récit de sa vie, mais les mots pour raconter ne semblent pas venir. Pour provoquer les souvenirs, sa fille Sára retourne avec lui en Hongrie. Le roman chemine alors entre le récit de la Hongrie actuelle et celui de la vie d’Abram, exilé après l’Insurrection de Budapest en 1956. À travers son récit emblématique, il conte l’histoire hongroise de la deuxième moitié du XXe siècle, là où s’arrête Ce que j’ai voulu taire de Sándor Márai.

06/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Retrouver les siens après tant d’années

De 1956 à 2024, ce roman choral suit une famille wendat (qu'on appelait autrefois « huronne ») disloquée par les politiques de placement et d’adoption imposées par l’État canadien.

06/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Maradona, génie, mythe et miracle

Voici un hymne à Maradona, l’un des plus grands artistes du XXe siècle avec Picasso et la Callas, dixit Bernard Morlino. Alors que l’on s’apprête à célébrer, le 25 novembre prochain, les cinq ans de la disparition du champion, Bernard Morlino s’adresse directement au fuoriclasse (surdoué) dans un soliloque émouvant, intime, qui refuse le deuil. 

05/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Un jeune homme face à un choix entre l’art et la vie réelle

C’est un roman de formation. L’histoire d’un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre deux vocations incompatibles pour l’art et la vie pratique. La chance d’un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec succès à l’agriculture, activité sacralisée par Stifter. 

05/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Le roman qui met des mots sur le silence des familles

« Avez-vous des antécédents familiaux ? » Cette question qui la hante, qui la fait trébucher, Salwa refuse de la laisser sans réponse. Elle fait le choix de vouloir comprendre. D’aller vers l’autre, et l’autre c’est sa mère, sa mère aussi comme femme, sa mère comme toutes ces femmes, venues en France par « regroupement familial ».

05/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Neuf récits pour comprendre la naissance d’un poète majeur, Rainer Maria Rilke

Sélection de neuf nouvelles de jeunesse de Rilke, écrites entre 1897 et 1901. Textes expérimentaux d'un jeune poète, peuplés de personnages énigmatiques et d'épisodes aux multiples facettes 

04/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Une histoire d’amour brisée par la surveillance d’État

Avec Les jeux heureux de l’enfance, Charlotte Gneuss s'impose comme l’une des nouvelles voix littéraires les plus remarquées en Allemagne. Hautement récompensé, ce premier roman séduit par son intensité, son intelligence et la justesse de son regard sur une époque encore douloureuse : celle de la RDA des années 1970.

04/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La fragilité de l’homme derrière la légende

IL a vaincu le diable, IL a vaincu la guerre ; avant de disparaître, IL avait déjà tout remporté. Pas Dieu, non, mais le plus grand sportif de tous les temps, celui qui n’a jamais quitté la première place dans le cœur des hommes. 

03/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Le pouvoir fantastique des mots

Entre illusions et désillusions, la vie d’un écrivain – surtout lorsqu’il est dramaturge – oscille souvent entre grands espoirs et cruelles attentes. Le héros de ce premier roman, jeune auteur prometteur, en fait l’expérience : il rêve simplement que sa pièce, d’une rare concision, soit enfin lue : Une relation phénoménale de Nicolas Doutey.

03/11/2025, 08:30

ActuaLitté

Le nouveau Largo Winch dévoile une facette intime et tourmentée du héros

Le milliardaire justicier imaginé par Jean Van Hamme et Philippe Francq revient sur le devant de la scène. Si les dieux t’abandonnent, vingt-cinquième album de la série culte, paraîtra le 7 novembre 2025 aux éditions Dupuis. Cette nouvelle aventure marque un tournant majeur : l’arrivée de Jérémie Guez au scénario, romancier et cinéaste reconnu, qui insuffle à la saga une profondeur inédite.

03/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La France secrète des rencontres furtives : Adrien Le Bot explore les marges du désir

31/10/2025, 18:23

ActuaLitté

Les Bourbons dans la Révolution

31/10/2025, 18:14

ActuaLitté

Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois

Ce n’est pas un mythe : personne, pas même Freida McFadden, ne résiste à nos irréductibles Gaulois. Le nouveau tome Astérix en Lusitanie (tome 41, Hachette), de Didier Conrad et Fabcaro, signe une entrée fracassante dans le classement de cette nouvelle semaine (du 20 au 26 octobre 2025), détrônant la reine incontestée des ventes depuis des mois. Pour sa première semaine dans le top vente, la bande dessinée s’impose largement, avec 515.676 exemplaires écoulés : plus d’un demi-million ! 

31/10/2025, 14:45

ActuaLitté

“Je me souviens de tout” : Augustin Trapenard plonge dans ses années Boomerang

Ce recueil réunit une sélection personnelle d’une trentaine d’entretiens parmi les plus marquants diffusés sur France Inter. On y retrouve l’éclectisme d’une programmation placée à la croisée des genres et des générations, attentive à s’adresser à tous, et offrant une pluralité de regards sur des cultures contemporaines plus vivantes que jamais. En partenariat avec France Inter.

 

 

31/10/2025, 08:00

ActuaLitté

Un hiver au féminin : des nouvelles à savourer au coin du feu

Un sapin minuscule, un vol long-courrier, une croisière en Arctique ou la rencontre d’un fantôme… Ce recueil, Un hiver au féminin, réunit des nouvelles venues d’époques et d’horizons multiples. De Louisa May Alcott à Margaret Atwood, de Colette à Selma Lagerlöf, Un hiver au féminin – Nouvelles à lire au coin du feu, rassemble des voix du XIXᵉ, du XXᵉ et du XXIᵉ siècle, mêlant plumes emblématiques, oubliées ou contemporaines, dans une célébration hivernale toute en nuances.

 

30/10/2025, 08:20

ActuaLitté

Krista et Becca Ritchie, les jumelles derrière la saga Addicted

Dans Hothouse Flower, cinquième tome de la série phénomène Addicted de Krista et Becca Ritchie, les jumelles à succès du New York Times explorent une romance à la fois intense et fragile entre Ryke Meadows, aventurier au tempérament farouche, et Daisy Calloway, jeune mannequin en quête de liberté. Entre danger, désir et interdits, leur lien se forge au bord du gouffre. Traduit par Lauriane Crettenand. 

 

30/10/2025, 07:30

ActuaLitté

Ce qui n'était jamais arrivé

29/10/2025, 14:18

ActuaLitté

Victor à bâbord

29/10/2025, 14:14

ActuaLitté

Le Bel Obscur

29/10/2025, 09:09

ActuaLitté

La maison vide

29/10/2025, 09:06

ActuaLitté

Made in Banlieue : 150 milliards d’euros d’opportunités

Vingt ans après L’ascenseur social est en panne, j’ai pris l’escalier (L’Archipel), l’entrepreneur et fondateur du Forum économique des banlieues – le “Davos des Banlieues” – Aziz Senni signe un nouvel ouvrage coécrit avec le journaliste et écrivain Jean-Marc Pitte.

29/10/2025, 08:00

ActuaLitté

Timothy Radcliffe et le chemin de la synodalité

À l’appel du pape François, l’Église du troisième millénaire s’engage sur le chemin de la synodalité, qui vise à rénover les rapports et les rôles au sein de l’institution. Comment conjuguer liberté et responsabilité dans la gouvernance de l’Église ? Comment renforcer la fragile union des chrétiens dans une communauté si diverse ?

29/10/2025, 07:00

ActuaLitté

De Lesseps à Trump, le Panama raconté par son canal

28/10/2025, 18:07

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.