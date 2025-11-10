Salman Rushdie récompensé pour son oeuvre et son combat pour la paix

Le jury du Dayton Literary Peace Prize a choisi de distinguer Salman Rushdie pour la force de son œuvre et la constance de sa voix en faveur de la liberté artistique. Âgé de 78 ans, l’auteur britannique d’origine indienne venait de publier The Eleventh Hour, un recueil de nouvelles, son premier ouvrage de fiction depuis l’attentat de 2022. Malgré une cécité partielle et des séquelles physiques importantes, Rushdie poursuit une carrière marquée par la défense du droit à la parole.

Dans son discours de remerciement, il a évoqué la difficulté d’écrire sur la paix dans un monde traversé par la violence. « Un livre ne peut pas arrêter une balle. Un poème ne peut pas intercepter une bombe », a-t-il notamment déclaré, tout en rappelant que la littérature demeure un espace de résistance et d’empathie. Il a souligné que les écrivains peuvent « agrandir les voix » de ceux qui vivent dans la guerre ou le danger, notamment les journalistes et les victimes de conflits.

De la fatwa à la reconnaissance mondiale

Salman Rushdie reste l’une des figures les plus marquantes de la littérature contemporaine. Son roman Les Versets sataniques, publié en 1988, avait suscité de vives polémiques dans le monde musulman, conduisant à la fatwa lancée en 1989 par l’ayatollah Khomeini. Cette condamnation à mort l’avait contraint à vivre dans la clandestinité pendant plusieurs années.

En 2022, il a été la cible d’une tentative d'assassinat : Hadi Matar, un Américain de 24 ans originaire du New Jersey, s’était rendu à Chautauqua, dans l’État de New York, pour l’agresser sur scène. L’assaillant a depuis été condamné à 25 ans de prison. Cet épisode a inspiré à Rushdie Le couteau, un récit autobiographique publié en 2024 et finaliste du National Book Award for Nonfiction, où il raconte l’attaque et sa reconstruction.

Une distinction symbolique dans une ville de paix

Le Dayton Literary Peace Prize a été créé en hommage à la signature des accords de Dayton, qui mirent fin à la guerre de Bosnie en 1995. Le Lifetime Achievement Award, officiellement baptisé « Ambassador Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award » porte le nom du diplomate américain ayant négocié ces accords.

Parmi les lauréats précédents figurent Jimmy Carter, Elie Wiesel, Gloria Steinem, Margaret Atwood ou encore John Irving. Cette année, d’autres écrivains ont également été récompensés : Kaveh Akbar pour son roman Martyr! et Sunil Amrith pour The Burning Earth, essai retraçant l’impact des empires et des migrations sur l’environnement mondial.

Crédits image : Salman Rushdie aux Frontières de la Pensée – Porto Alegre 2014, Fronteiras do Pensamento (CC BY-SA 2.0)

Par Ewen Berton

