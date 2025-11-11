Les Hauts de Hurle-Vent dans une version collector illustrée, avant le film

Une édition publiée dans la collection Collector des éditions Le Calidor. Elle a été traduite par Frédéric Delebecque (1870-1940), polytechnicien et officier d’artillerie, qui n’a traduit qu’un seul roman dans sa carrière : celui d’Emily Brontë. Son travail restitue avec précision la force et la musicalité du texte original, tout en respectant la sensibilité propre à l’autrice.

L’édition est enrichie de vingt-six illustrations en couleurs signées Aurélien Police. Artiste touche-à-tout, illustrateur de couvertures et de bandes dessinées, il a reçu plusieurs distinctions, dont le Grand Prix de l’Imaginaire et le Prix des Imaginales. Son univers visuel, à la fois onirique et tourmenté, trouve ici un écho saisissant à la violence des sentiments et aux paysages bruts du roman. Chaque image, travaillée dans des nuances de lumière et d’ombre, prolonge l’émotion et la tension du texte.

Au cœur des landes du Yorkshire, la passion dévastatrice qui unit Heathcliff, orphelin abandonné, et Catherine, jeune femme libre et indomptable, défie toutes les conventions. Mais lorsque l’orgueil, la vengeance et les blessures du passé s’en mêlent, leur amour se transforme en malédiction, emportant deux générations dans une spirale tragique.

Les éditions Callidor nous en offrent les premières pages en avant-première :

Charlotte Brontë (1816-1855), sœur aînée d’Emily et autrice de Jane Eyre, signe l’avant-propos et la postface de cette édition. Elle rend hommage à la lucidité et à la sensibilité de sa sœur dans des textes d’une grande tendresse : « Un écrivain, doté de la vision perçante et de la sensibilité délicate du génie, a discerné la véritable nature des Hauts de Hurle-Vent, et, avec une égale justesse, en a noté les beautés. » Sa présence dans le volume renforce la dimension intime et littéraire de cette publication.

L’objet-livre est pensé comme une pièce de collection : couverture cartonnée de trois millimètres, papier rare Wibalin, marquage à chaud, dos matière, et intérieur imprimé sur un papier luxe sans bois. L’ouvrage compte quatre cent quatre-vingts pages, reliées et cousues avec soin, et mises sous film unitaire. Tout dans cette fabrication vise à offrir au lecteur une expérience de lecture précieuse et durable.

Enfin, le roman fera l’objet d’une adaptation cinématographique prévue pour février 2026. Réalisé par Emerald Fennell, le film mettra en vedette Margot Robbie dans le rôle principal. Cette nouvelle transposition à l’écran témoigne de la vitalité persistante du texte et de sa capacité à traverser les époques sans rien perdre de sa force émotionnelle.

Par Clotilde Martin

