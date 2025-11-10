Le Prix Gouincourt récompense quatre lauréates pour sa première édition

Fatima Daas pour Jouer le jeu (éditions de L’Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l’eau (éditions Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (éditions Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun) ont été désignées lauréates du Prix Gouincourt.

Imaginé pour « visibiliser la littérature lesbienne », le Prix Gouincourt se veut à la fois militant, bienveillant et humoristique. Il a été lancé pour la rentrée 2025 par le média Lesbien raisonnable, en partenariat avec le chercheur Alex Lachkar.

Derrière son nom volontairement parodique, clin d’œil assumé au prestigieux Prix Goncourt, le Gouincourt revendique un ton libre et festif. L’objectif est de mettre en lumière la diversité des œuvres lesbiennes, qu’elles proviennent de petites maisons d’édition engagées ou de structures plus établies, et de célébrer leur contribution à la scène littéraire francophone.

Le jury, composé de figures issues de la littérature, de l’art et du militantisme, reflète la pluralité des sensibilités représentées par le prix. Il réunit Meryem Alqamar, Al Baylac, Mélie Chen, Lauren Delphe, Virginie Despentes, Elisabeth Lebovici, Anna Mouglalis, Joëlle Sambi, Lou Edin et Olivia Sanchez.

S’il n’existe pour l’instant aucune dotation financière, les organisateurs espèrent attirer mécènes et sponsors dans les prochaines éditions.

Ouverte au grand public, la cérémonie de proclamation s’est tenue au Point Éphémère, à Paris, dans le 10ᵉ arrondissement. L’événement a mêlé quiz littéraires, animés par Dorothée Barba et Hortense Belhôte, et lectures de textes dans une ambiance festive et inclusive. La veille, un dîner de délibération avait eu lieu, en miroir du traditionnel déjeuner chez Drouant des jurés du Goncourt — un clin d’œil humoristique à la tradition littéraire française, revisité à la sauce Gouincourt.

Crédits photo : Fatima Daas © Patrice Normand (L'Olivier)

