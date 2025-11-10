De l’aiguille aux étoiles : une histoire du monde

Et pour commencer, nous voici de nouveau de simples animaux, espèce la plus invasive, et de loin, puisque tous les écosystèmes de la planète sont peuplés par notre espèce, et ce grâce, en grande partie, à l’invention d’une toute petite chose anodine, à laquelle nous ne prêtons plus guère attention : l’aiguille. Créée probablement vers 20.000 avant notre ère pour permettre à l’être humain de se couvrir, mais « l’innovation de génie a été de pourvoir l’extrémité la moins pointue d’un trou permettant de passer un fil, le chas (du latin capsa, "cavité") ».

Et ainsi, bien couvert, en route pour la colonisation de la planète. Car si nous ne volons pas dans le ciel (du moins naturellement), si nous ne nageons pas comme des marsouins, nous sommes des marcheurs, et même d’excellents marcheurs, des marathoniens pour reprendre le terme du géohistorien.

Nous sommes, en moyenne, capables de parcourir 25 km par jour. En outre, doués de capacités d’adaptation et de compréhension plus développées que celles des autres êtres vivants peuplant cette planète, mais avec un caractère qui, lui, vaut bien certaines mouflettes, « les humains sont devenus

de perpétuels migrants, des aventuriers toujours insatisfaits par la limite de l’horizon. »

Ainsi, partons à la découverte de quelques-uns de ces « insatisfaits », comme Alexandre le Grand, qui, plus qu’un grand conquérant, a été le premier des grands communicants, d’où le fait que sa renommée soit maintenant bien plus grande que lui et qu’il ait été le modèle de bien des souverains. Mais plus que de grands personnages, vous y découvrirez la genèse de certains mots ou expressions.

Vous apprendrez que la création du mors et de l’étrier a permis de maîtriser un animal qui n’était pas forcément docile, permettant de plus grandes migrations, de développer le trafic caravanier, mais aussi « l’art » de la guerre.

Saviez-vous que, dans le milieu naturel, l’ananas n’avait pas le bon goût que nous lui connaissons ? Ce sont « les oiseaux-mouches qui pollinisent l’ananas entraînant le développement dans les fruits des graines qui en altèrent le goût. Ainsi seuls les ananas stériles sont comestibles. La plante est reproduite par bouturage pour l’alimentation. » Ça n’est que dans les années 1980 que nous le trouvons quasiment partout avec la généralisation de l’avion-cargo frigorifique.

Il y aurait tellement de choses à vous dire… Ce livre est une vraie mine d’informations, et la qualité de ses illustrations et cartes nous donne envie de partir tout de suite à l’aventure ou à la recherche d’un objet mythique, tel un Indiana Jones en herbe. Le chapitre sur les épices est une réelle invitation au voyage culinaire. Par ailleurs, saviez-vous que le sucre était considéré comme une épice au Moyen Âge, mais pas le piment ni le paprika ? Pourquoi ? Les deux n’arrivent en Europe, enfin dans l’Ancien Monde, qu’au XVIᵉ siècle, en droite ligne du Mexique.

Mexicains, que nous autres Européens, autocentrés sur notre monde que nous pensions être le Monde, aurions rangés dans la catégorie des « Barbares ». Rappelons, à toutes fins utiles, que selon l’étymologie, le barbare est celui qui ne parle pas notre langue… la liste peut être longue.

C’est un chapitre très intéressant que celui-ci, enfin pour celle qui vous écrit, car nous entendons souvent parler de période décadente à propos de notre début de XXIᵉ siècle, et Christian Grataloup de rappeler : « le sentiment de vivre un moment de décadence semble avoir été de tout temps » et s’explique selon un schéma bien connu des historiens et de ceux qui s’intéressent un peu à cette discipline : « la paix sédentaire amollit. Pour se défendre, les empires font appel à des peuples périphériques, des nomades cavaliers. Ces derniers, pleins de vigueur, finissent par détruire le pouvoir impérial de l’intérieur et le remplacer » … puis ils s’amollissent…

Et donc, négociation de paix autour d’une bonne tasse de thé ? D’ailleurs, connaissez-vous la différence entre le Té (thé en français, tea en anglais, Tee en allemand) et le Tchaï (ceai en roumain, čaj en slovène…) ? Non ? Eh bien, ce livre vous l’apprendra, on ne va pas tout vous dire non plus !

Il vous en apprendra tellement plus, comme quel est le rapport entre le chemin de fer et l’heure universelle, ou la sous-tasse et le chocolat chaud. Vous découvrirez l’incroyable histoire de l’astronome et cartographe français Guillaume Le Gentil de la Galaisière, ou comment Ératosthène a réussi à « mesurer » la Terre, au IIIᵉ siècle avant notre ère, s’entend donc sans tous nos instruments (ça paraît évident, mais c’est toujours mieux en le disant).

Ouvrir un livre est toujours un peu une aventure : quel que soit son sujet, on ne peut jamais jurer de ce que l’on va trouver dedans. Et croyez-moi, vous n’avez pas fini de demander à votre voisine ou votre voisin, au fur et à mesure que vous tournerez les pages de celui-ci : « eyh, tu savais toi que… ? ». Un bonheur !

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com