Aux Ombres de Simon Vansteenwinckel lauréat du Prix Nadar 2025

Aux Ombres rassemble une série de photographies puissantes et contrastées réalisées par Simon Vansteenwinckel lors de la chevauchée annuelle des tribus Lakotas (Sioux), dans le Dakota du Nord et du Sud.

Chaque mois de décembre, des cavaliers amérindiens entreprennent un périple de 450 kilomètres, durant quinze jours, affrontant des températures descendant jusqu’à –20 °C. Ce voyage commémoratif suit les traces du chef Big Foot et de sa tribu, massacrés à Wounded Knee le 29 décembre 1890.

Le photographe restitue, en noir et blanc argentique, l’intensité de cette traversée mémorielle, entre spiritualité, résistance et transmission. Par cette œuvre, il rend hommage à la mémoire collective et à la dignité d’un peuple toujours debout face à l’Histoire.

Né en 1978 en Belgique, Simon Vansteenwinckel est photographe, graphiste et enseignant à l’ESA St-Luc à Bruxelles. Partisan du grain argentique et du noir et blanc contrasté, il s’impose comme une figure marquante de la scène photographique bruxelloise. Ses projets, souvent intimes ou documentaires, explorent les liens entre territoire, mémoire et errance.

Parmi ses ouvrages précédents figurent :

Nosotros (Yellow Now, 2018), récit d’un voyage familial initiatique au Chili ;

Platteland (Home Frit’ Home, 2019), chronique visuelle de ses déambulations belges ;

Wuhan Radiography (Light Motiv, 2022), travail réalisé à partir d’images prises en Chine.

Il est également co-auteur de 1010 South Station (2018), Sauvage (2018) ou encore 1010 Noordzee (2019).

Son travail, représenté par la galerie Calaveras, a été exposé en Belgique, en France, au Maroc, au Japon, aux États-Unis, en Argentine et au Chili.

Depuis 2016, il siège au comité de rédaction du magazine Halogénure, revue dédiée à la photographie alternative. Enfin, il est cofondateur des Éditions Le Mulet, maison indépendante spécialisée dans le livre photographique.

Le Prix Nadar Gens d’images, véritable institution dans le monde de la photographie, a pour vocation de mettre en lumière la richesse éditoriale et artistique des ouvrages photographiques publiés en France.

En 2024, le prix avait distingué Chambre 207 de Jean-Michel André (éditions Actes Sud).

Crédits photo : Aux Ombres de Simon Vansteenwinckel © Éditions lamaindonne (BnF)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com