L'immigration tue” : les propos de Vincent Roy valent une amende salée à CNews

Entre une évocation du projet de loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », porté à l'époque par le gouvernement d'Élisabeth Borne et un micro-trottoir assurant que le Rassemblement national « n'est pas un danger pour 45 % des Français », le polémiste Vincent Roy avait expliqué, sur le plateau de « La Matinale Week-End », le 10 décembre 2023, que « l'immigration tue » (extrait à cette adresse, à 2m20).

Écrivain et critique littéraire, Vincent Roy a notamment travaillé au Monde et à L'Humanité, avant de virer à droite, chez Causeur, au Journal du Dimanche et au sein de la revue JDNews. Celui qui se présente comme un « consultant CNews et Europe 1 » et collaborateur au Figaro a son rond de serviette dans les médias du groupe Bolloré, friands de ses « analyses ».

Il a publié en août 2005 Les corps virtuels aux éditions de La Table Ronde (groupe Madrigall), puis, en 2022, Un printemps neuf (Le Cherche-Midi) et, début 2024, Retour à Kensington (Le Cherche-Midi). En 2003, il avait aussi signé un essai consacré à « un écrivain aux postures singulières » qui n'était autre que Gabriel Matzneff (Matzneff, l'exilé absolu, Michalon)...

Dans « La Matinale Week-End » du 10 décembre 2023, l'Arcom notait que sa déclaration (« l'immigration tue ») avait été prononcée « sans aucune réaction de l’animateur ou des autres personnes présentes en plateau ».

Or, cette formule « est de nature à représenter les personnes d'origine immigrée, dans leur ensemble, comme un facteur de risque mortifère. Une telle stigmatisation, qui réduit les immigrés au rang de personnes dangereuses et qui n'a suscité aucune réaction de la part des autres personnes présentes en plateau, est susceptible d'inciter à la haine à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine ethnique et d'encourager à des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine », soulignait l'autorité.

Sur le même plateau, Arthur de Watrigant, directeur de la rédaction de la revue L’Incorrect, avait utilisé les mêmes termes, sans susciter plus de réaction de la part de l'animateur, pourtant garant de la bonne tenue du débat.

Constatant ces manquements aux obligations des services de communication audiovisuelle, l'Arcom avait prononcé une sanction de 60.000 € à l'encontre de CNews, par une décision rendue le 3 juillet 2024.

3000 € supplémentaires

Quelques semaines après cette décision, la Société d'Exploitation d'un Service d'Information (SESI), société qui abrite la chaine CNews, a demandé au Conseil d'État son annulation. L'autorité administrative s'est donc infligé, elle aussi, le visionnage de l'émission de CNews, pour constater qu'Arthur de Watrigant et Vincent Roy « ont affirmé, de manière péremptoire et sans qu'aucune contradiction ne leur soit portée, que l'“immigration tue” ».

« En estimant que la diffusion, dans ces conditions, de tels propos, qui stigmatisent la population issue de l'immigration et réduisent, dans leur ensemble, les immigrés au rang de personnes responsables d'agissements criminels, incitait à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité [...], l'Arcom n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'elle tient de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, ni retenu une sanction disproportionnée, ni porté une atteinte excessive à la liberté d'expression [...] », souligne le Conseil d'État dans sa propre décision.

La requête de la SESI d'annuler la décision de l'Arcom est donc rejetée, et elle devra, en plus, verser 3000 € supplémentaires à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique...

