Le poète palestinien Najwan Darwish en résidence à l’Université de Lorraine

Créée en 2018, la résidence ARIEL (Auteur·e en Résidence Internationale en Lorraine) a déjà accueilli des écrivains de divers horizons, de l’Américain Mark SaFranko à l’Indienne Puja Changoiwala. En 2025-2026, elle s’ouvre à la poésie palestinienne à travers la présence de Najwan Darwish, reconnu par The New York Review of Books comme l’un des « poètes arabes contemporains les plus importants ». Né à Jérusalem, il est également journaliste pour le quotidien libanais Al-Akhbar et fondateur d’une maison d’édition consacrée à la fiction.

Finaliste du projet « Beyrouth 39 », qui distinguait les 39 auteurs arabes les plus prometteurs, Darwish s’est imposé sur la scène littéraire internationale par une œuvre traversée par la question de l’identité et de la mémoire collective. Son écriture explore les traumatismes de l’histoire palestinienne tout en refusant les oppositions figées.

Un programme littéraire et culturel en région Grand Est

Durant ses quatre mois de résidence, Najwan Darwish participera à des actions de médiation culturelle à destination des étudiants, lycéens, collégiens et du grand public. Son séjour donnera lieu à la traduction collaborative d’un de ses recueils, qui sera publié chez un éditeur français, ainsi qu’à la parution d’un volume spécial dans la collection ARIEL des Éditions de l’Université de Lorraine (ÉDUL).

Le poète profitera également de son temps à Nancy pour écrire de nouveaux textes inspirés par la ville et la région. Ces poèmes rejoindront ceux des précédents auteurs invités et seront publiés en version bilingue sur le site de la résidence et dans le volume qui lui sera consacré.

De nombreux projets soutenus par les partenaires

La résidence ARIEL, parrainée par l’écrivain et cinéaste Philippe Claudel, bénéficie du soutien de l’Université de Lorraine, du Centre national du livre, de la Métropole du Grand Nancy et du département de Meurthe-et-Moselle. Elle s’appuie sur un large réseau d’acteurs éducatifs et culturels, parmi lesquels plusieurs lycées de Nancy, Fameck et Metz, ainsi que la MJC Lillebonne et la Ligue des Droits de l’Homme.

Chaque édition d’ARIEL débouche sur la publication d’un ouvrage, des vidéos, un podcast et des reportages réalisés par les étudiants. Ce dispositif permet de valoriser la recherche et la création littéraire tout en offrant une visibilité internationale aux auteurs invités.

Plus d’informations sur le programme et les événements sur le site de la résidence.

Crédits photo : Véronique Vercheval, CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com