Héroïnes indociles, vies cabossées : un recueil qui mord et qui console

À Harlem, deux jeunes coiffeuses croisent la route de Billie Holiday et deviennent bien plus que ses confidentes ; ailleurs, une jeune femme gagne sa vie dans les années 1990 comme petite amie de location pour des hommes gays ; plus loin encore, une prostituée trans doit affronter une nuit en compagnie d’un groupe de rugbymen.

Entre rage, tendresse et humour, ces femmes affrontent la violence du quotidien qui leur est imposée. Porté par une imagination débordante et un style à la fois élégant et provocateur, ce livre explore la souffrance et l’empathie, la vengeance et la mémoire, la discrimination et l’amour. Chaque récit dévoile la part féroce et prodigieuse de l’humain, dans un équilibre fragile entre douleur et beauté.

Les éditions Métailié nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1982 à La Falda, en Argentine, Camila Sosa Villada s’impose comme l’une des voix les plus originales de la littérature contemporaine. Après Les Vilaines, son deuxième roman, Histoire d’une domestication, a reçu le prix Transfuge du meilleur roman d’Amérique latine 2024.

Par Clotilde Martin

