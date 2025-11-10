Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 : Bernard Bourrit et Hélène Laurain récompensés

Ce lundi 10 novembre, à la Brasserie Wepler, Bernard Bourrit et Hélène Laurain ont succédé à Thomas Clerc et Célestin de Meeûs, lauréats de l’édition précédente. Depuis vingt-huit ans, le Prix Wepler-Fondation La Poste célèbre la diversité éditoriale en soutenant douze écrivains et écrivaines sélectionnés chaque automne.

Le jury, volontairement tournant, réunit libraires, critiques littéraires et lecteurs, parmi lesquels figurent une salariée du groupe La Poste et une détenue du centre pénitentiaire de Rennes. Chaque année, il distingue deux auteur·ices dont l’exigence stylistique et la prise de risque romanesque se démarquent.

La Fondation La Poste dote le prix principal de 10.000 euros, tandis qu’une mention spéciale du jury, gratifiée de 3000 euros, distingue un texte « prodigieusement inclassable », véritable ovni littéraire.

Bernard Bourrit est l’auteur de nombreux textes brefs consacrés à l’art brut, aux reliques, au scepticisme, à la photographie documentaire ou encore à l’anarchisme. Publié dans plusieurs revues, dont Critique et La Part de l’Œil, il a signé plusieurs essais marquants tels que Fautrier ou le désengagement de l’art (L’Épure, 2006) et Montaigne. Pensées frivoles et vaines écorces (Le Temps qu’il fait, 2018).

Installé à Genève, Bourrit livre avec Détruire tout son premier récit, où son écriture semble avoir « muté » au contact d’un laboratoire narratif inédit.

Inspiré d’un féminicide survenu en Suisse dans les années 1960, Détruire tout relate l’histoire d’Alain, un homme qui tue sa compagne, Carmen. Mais le roman dépasse le simple fait divers : il plonge le lecteur dans l’atmosphère d’une époque, invitant à respirer « molécule après molécule » l’air d’un temps pour comprendre comment un tel drame a pu advenir.

Née à Metz en 1988, Hélène Laurain a étudié les sciences politiques et l’arabe en France et en Allemagne avant de suivre le master de création littéraire à Paris-VIII. Elle vit aujourd’hui dans le Grand Est, où elle travaille comme traductrice de l’allemand et anime un groupe de lecture au FRAC Lorraine autour du thème de l’émancipation.

Ses travaux explorent le vivant, le féminisme et la maternité, cherchant des formes capables de dire le contemporain.

Dans Tambora, une mère évoque ses deux filles, « amples comme des villes en expansion ». L’une est déjà là, l’autre va naître, après la perte d’un enfant lors d’une fausse couche. À travers ce récit, Laurain mêle la maternité à d’autres réalités — la création, les confinements, la crise environnementale — et tisse une œuvre à la croisée du récit, de la poésie et de la réflexion politique.

Hélène Laurain © Alexander Abdelilah

Les douze auteur·ices en lice pour le Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 :

Qui tombe des étoiles, Julien d’Abrigeon – Éditions Le Quartanier

Détruire tout, Bernard Bourrit – Éditions Actes Sud / Inculte

L’entroubli, Thibault Daelman – Éditions Le Tripode

Le monde est fatigué, Joseph Incardona – Éditions Finitude

Tambora, Hélène Laurain – Éditions Verdier

Une pieuvre au plafond, Melvin Mélissa – Éditions Rivages

Les crédits, Damien Peynaud – Éditions Noir sur Blanc / Notabilia

Le cri du barbeau, Marius Daniel Popescu – Éditions Corti

Vertu et Rosalinde, Anne Serre – Éditions Mercure de France

Un frère, David Thomas – Éditions de l’Olivier

Les forces, Laura Vazquez – Éditions du Sous-Sol

Les Dernières Écritures, Hélène Zimmer – Éditions P.O.L

Le jury 2025 du Prix Wepler-Fondation La Poste :

Léna Despujols, lectrice

Pierre-Antoine Gillouin, lecteur

Philippe Ginesy, libraire à la librairie des Abbesses

Olivia Goudard, libraire à la librairie des Abbesses

Pierre Lungheretti, lecteur

Simon Payen, libraire à La Vie immédiate

Charlotte de Roussane, lectrice (La Poste)

Sophie, lectrice (détenue au centre pénitentiaire de Rennes)

Marie Sorbier, productrice à France Culture

Thomas Stélandre, journaliste à Libération

Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste

Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler-Fondation La Poste

Crédits photo : Bernard Bourrit (©Nicolas Schopfer)

