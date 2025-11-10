Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 : Bernard Bourrit et Hélène Laurain récompensés

Le Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 a été attribué à Bernard Bourrit pour Détruire tout, publié aux éditions Inculte / Actes Sud, tandis que la Mention spéciale du jury revient à Hélène Laurain pour Tambora, paru aux éditions Verdier.
Ce lundi 10 novembre, à la Brasserie Wepler, Bernard Bourrit et Hélène Laurain ont succédé à Thomas Clerc et Célestin de Meeûs, lauréats de l’édition précédente. Depuis vingt-huit ans, le Prix Wepler-Fondation La Poste célèbre la diversité éditoriale en soutenant douze écrivains et écrivaines sélectionnés chaque automne.
Le jury, volontairement tournant, réunit libraires, critiques littéraires et lecteurs, parmi lesquels figurent une salariée du groupe La Poste et une détenue du centre pénitentiaire de Rennes. Chaque année, il distingue deux auteur·ices dont l’exigence stylistique et la prise de risque romanesque se démarquent.
La Fondation La Poste dote le prix principal de 10.000 euros, tandis qu’une mention spéciale du jury, gratifiée de 3000 euros, distingue un texte « prodigieusement inclassable », véritable ovni littéraire.
Bernard Bourrit est l’auteur de nombreux textes brefs consacrés à l’art brut, aux reliques, au scepticisme, à la photographie documentaire ou encore à l’anarchisme. Publié dans plusieurs revues, dont Critique et La Part de l’Œil, il a signé plusieurs essais marquants tels que Fautrier ou le désengagement de l’art (L’Épure, 2006) et Montaigne. Pensées frivoles et vaines écorces (Le Temps qu’il fait, 2018).
Installé à Genève, Bourrit livre avec Détruire tout son premier récit, où son écriture semble avoir « muté » au contact d’un laboratoire narratif inédit.
Inspiré d’un féminicide survenu en Suisse dans les années 1960, Détruire tout relate l’histoire d’Alain, un homme qui tue sa compagne, Carmen. Mais le roman dépasse le simple fait divers : il plonge le lecteur dans l’atmosphère d’une époque, invitant à respirer « molécule après molécule » l’air d’un temps pour comprendre comment un tel drame a pu advenir.
Née à Metz en 1988, Hélène Laurain a étudié les sciences politiques et l’arabe en France et en Allemagne avant de suivre le master de création littéraire à Paris-VIII. Elle vit aujourd’hui dans le Grand Est, où elle travaille comme traductrice de l’allemand et anime un groupe de lecture au FRAC Lorraine autour du thème de l’émancipation.
Ses travaux explorent le vivant, le féminisme et la maternité, cherchant des formes capables de dire le contemporain.
Dans Tambora, une mère évoque ses deux filles, « amples comme des villes en expansion ». L’une est déjà là, l’autre va naître, après la perte d’un enfant lors d’une fausse couche. À travers ce récit, Laurain mêle la maternité à d’autres réalités — la création, les confinements, la crise environnementale — et tisse une œuvre à la croisée du récit, de la poésie et de la réflexion politique.
Les douze auteur·ices en lice pour le Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 :
Qui tombe des étoiles, Julien d’Abrigeon – Éditions Le Quartanier
Détruire tout, Bernard Bourrit – Éditions Actes Sud / Inculte
L’entroubli, Thibault Daelman – Éditions Le Tripode
Le monde est fatigué, Joseph Incardona – Éditions Finitude
Tambora, Hélène Laurain – Éditions Verdier
Une pieuvre au plafond, Melvin Mélissa – Éditions Rivages
Les crédits, Damien Peynaud – Éditions Noir sur Blanc / Notabilia
Le cri du barbeau, Marius Daniel Popescu – Éditions Corti
Vertu et Rosalinde, Anne Serre – Éditions Mercure de France
Un frère, David Thomas – Éditions de l’Olivier
Les forces, Laura Vazquez – Éditions du Sous-Sol
Les Dernières Écritures, Hélène Zimmer – Éditions P.O.L
Le jury 2025 du Prix Wepler-Fondation La Poste :
Léna Despujols, lectrice
Pierre-Antoine Gillouin, lecteur
Philippe Ginesy, libraire à la librairie des Abbesses
Olivia Goudard, libraire à la librairie des Abbesses
Pierre Lungheretti, lecteur
Simon Payen, libraire à La Vie immédiate
Charlotte de Roussane, lectrice (La Poste)
Sophie, lectrice (détenue au centre pénitentiaire de Rennes)
Marie Sorbier, productrice à France Culture
Thomas Stélandre, journaliste à Libération
Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste
Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler-Fondation La Poste
Crédits photo : Bernard Bourrit (©Nicolas Schopfer)
Commenter cet article