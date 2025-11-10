Les Rêveurs : Isabelle Carré adapte son propre livre au cinéma

Paru en janvier 2018 aux éditions Grasset, Les Rêveurs a été largement salué par la critique et le public, et a valu le Prix des Lecteurs L'Express - BFM-TV, le Grand Prix RTL Lire et le Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro à son autrice. Il est aujourd'hui disponible au Livre de Poche.

« Porter Les Rêveurs au cinéma était une manière de mettre en perspective et en lumière mon expérience », explique Isabelle Carré. L'écriture de son livre, elle, avait été encouragée par l'auteur Philippe Djian.

S'il est un témoignage personnel, Les Rêveurs entend également pointer les défaillances des institutions psychiatriques françaises, notamment le manque de pédopsychiatres.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com