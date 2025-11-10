Inscription
#Auteurs

Pénélope Bagieu, Benoît Peeters et Éric Ruf sur France Culture

L'acteur et metteur en scène Éric Ruf investit la station France Culture, en cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 novembre, et plus particulièrement deux programmes, « L'Instant poésie » et « Lectures du soir ». Mais la station accueille également Pénélope Bagieu et Lola Lafon, Aurélie Olivier ou encore Oliver Le Cour Grandmaison...

ActuaLitté

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30  

12h La Critique

Lundi 10 novembre

Littérature, avec Pierre Benetti et Antoine Leiris 

Lézardes d’Hélène Frederick (Verticales)  
Laure de Kevin Orr (Seuil) 

13h La Rencontre

Jeudi 13 novembre

Avec Pénélope Bagieu, dessinatrice et autrice de bande dessinée et Lola Lafon, romancière, à l’occasion de la parution de leur bande dessinée La Nuit retrouvée aux éditions Gallimard

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 10 novembre

Le petit théâtre d’Anne Serre 
Avec Anne Serre pour Vertu et Rosalinde (Mercure de France) 

Mardi 11 novembre

Naître à rebours, avec Aurélie Olivier  
Avec Aurélie Olivier pour Cordon tombe (Du commun) 

Mercredi 12 novembre

Livre culte : « Gen aux pieds nus » : un manga pour raconter Hiroshima 
Avec l’essayiste et spécialiste de bande dessinée Benoît Peeters et la journaliste Pauline Croquet 

Jeudi 13 novembre

Comment s'écrit un roman national-républicain ?   
Avec Oliver Le Cour Grandmaison pour La fabrique du roman national-républicain (Amsterdam)

Vendredi 14 novembre

Dans la bibliothèque d’Alain Françon 

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas

Réalisation Sophie-Aude Picon / Adaptation Sylvie Granotier

« 1815 : Edmond Dantès est ce jeune marin à qui tout réussit. Promu capitaine, il est sur le point d’épouser la belle Mercédès, quand il se voit dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé au secret dans les geôles du château d’If, au large de Marseille. Il tombe de haut. Victime d’une injustice incompréhensible, abandonné de tous, Edmond s’obstine à reconstituer la conspiration qui a anéanti ses rêves et à en démasquer les auteurs. À quoi bon puisque la vengeance reste hors de sa portée ? Le destin en décide autrement. Quatorze ans plus tard, un homme puissant et mystérieux s'installe à Paris : le comte de Monte Cristo. Nul ne se doute qu’il vient venger ce jeune marin à qui tout fut enlevé et qui n’a rien oublié. »

Avec notamment Mehdi Dehbi (le Comte de Monte Cristo), Luciano Travaglino (l’Abbé Faria), Louis-Robinson Stevenin (Fernand de Morcef), Suliane Brahim (Mercédès de Morcef), Gonzague Van Bervesselès (Albert de Morcef)
 
1/10 La chute
En 1815, Edmond Dantès est un jeune marin plein d’avenir. Il va être promu capitaine, il est sur le point d’épouser la belle Mercédès et fait la fierté de son père dans tout Marseille.  

2/10 La métamorphose 
Enfermé au château d’If, Edmond Dantès se lie avec l'abbé Faria. Le vieil homme lui enseigne toute sa science et sa sagesse et lui confie, avant de mourir, le secret de son trésor caché sur l’île de Monte-Cristo. 

3/10 Début de partie 
Il a fallu peu de temps au richissime et mystérieux comte de Monte Cristo pour s’introduire dans la meilleure société parisienne et y côtoyer les traîtres qui s’étaient unis contre le jeune Edmond Dantès, vingt ans plus tôt. 
 
4/10 Retrouvailles 
Le comte de Monte Cristo sait comment s’est construite la prospérité des hommes qui ont voulu détruire sa vie. Il connaît maintenant leur ignoble traîtrise. Il s’est immiscé dans leurs sombres spéculations. 
 
5/10 Les fantômes du passé 
L’excentricité du comte de Monte Cristo est de notoriété publique et son achat, à Auteuil, d’une maison dont la banalité dépare pourtant son luxe habituel n’a étonné personne. 

L'Instant poésie d'Éric Ruf

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

À partir du 10 novembre, Éric Ruf prend les commandes de « L'Instant poésie ». Il a passé trente-deux ans de sa vie à la Comédie-Française, en tant que comédien puis comme metteur en scène. Pour lui, les poètes sont des spéléologues qui descendent dans l'obscurité du bout d’un fil et remontent sans encombre, pour traduire nos indicibles avec des lampes frontales.

Lundi 10 novembre

Avant qu’il n’y ait le monde, de William Bulter Yeats, traduit de l'anglais par Yves Bonnefoy, lu par Sophie Daull  

Mardi 11 novembre

Extrait d’Armen de Jean-Pierre Abraham, lu par Laure Werckmann 

Mercredi 12 novembre

Extrait d’Hippolyte de Robert Garnier, lu par Bakary Sangaré  

Jeudi 13 novembre

Les passantes, d’Antoine Pol, extrait d’Émotions Poétiques, lu par Lou Chauvain

Vendredi 14 novembre

Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants, de Charlotte Delbo, lu par Sophie Daull   

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau  
Réalisation : Christophe Hocké / Coordination éditoriale Céline Geoffroy / En collaboration avec Juliette Coroller / Lu par Eric Ruf  

Lorsqu’il entreprend la rédaction de ces « Rêveries », Rousseau est seul, rejeté par ses contemporains. « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même. […] J’aurais aimé les hommes en dépit d’eux-mêmes. Ils n’ont pu qu’en cessant de l’être se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi puisqu’ils l’ont voulu. Mais moi, détaché d’eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. » 

Lundi 10 novembre : Cinquième promenade : l’île de Saint-Pierre 
De toutes les habitations où j’ai demeuré (et j’en ai eu de charmantes), aucune ne m’a rendu si véritablement heureux et ne m’a laissé de si tendres regrets que l’île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. 

Mardi 11 novembre : Sixième promenade : de la liberté 
Je n’ai jamais cru que la liberté de l’homme consistât à faire ce qu’il veut, mais bien à ne jamais faire ce qu’il ne veut pas, et voilà celle que j’ai toujours réclamée, souvent conservée, et par qui j’ai été le plus en scandale à mes contemporains. 

Mercredi 12 novembre : Septième promenade : la botanique 
Attiré par les riants objets qui m’entourent, je les considère, je les contemple, je les compare, j’apprends enfin à les classer, et me voilà tout d’un coup aussi botaniste qu’a besoin de l’être celui qui ne veut étudier la nature que pour trouver sans cesse de nouvelles raisons de l’aimer. 

Jeudi 13 novembre : Huitième promenade : l’amour-propre
On veut être estimé des gens qu’on estime et tant que je pus juger avantageusement des hommes ou du moins de quelques hommes, les jugements qu’ils portaient de moi ne pouvaient m’être indifférents. 

Vendredi 14 novembre : Neuvième et dixième promenades : amitiés et amour
Aujourd’hui jour de Pâques fleuries il y a précisément cinquante ans de ma première connaissance avec Mme de Warens. Elle avait vingt-huit ans alors, étant née avec le siècle. Je n’en avais pas encore dix-sept... 

Toute une vie

Le dimanche de 17h à 18h

Maryse Condé, écrire la vie, sans fards 
De Myriam Rabah-Konaté / Réalisation Somany Na 

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Une journée avec… trois pionniers de la danse au XXème siècle 

Réalisation Christophe Hocké / Dramaturgie Pauline Thimonnier 

À partir de leurs propres écrits, il sera tour à tour question de rupture avec la danse classique et ses contraintes avec Isadora Duncan. Sera évoquée ensuite une vie tout entière consacrée à la danse avec Martha Graham. La chorégraphe américaine, très influencée par la psychanalyse inventa un nouvel usage du corps. Cette journée se clôturera par les paroles de Merce Cunningham, chorégraphe visionnaire pour qui la danse contemporaine naît de l’introduction du hasard dans la chorégraphie et qui a rendu la danse complètement indépendante de la musique. 

 
 
 
 
 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

La nuit retrouvée

Pénélope Bagieu, Lola Lafon

Paru le 05/11/2025

216 pages

Editions Gallimard

24,90 €

ActuaLitté
Vertu et Rosalinde

Anne Serre

Paru le 21/08/2025

160 pages

Mercure de France

18,00 €

ActuaLitté
Cordon tombe

Aurélie Olivier

Paru le 22/08/2025

80 pages

Editions du Commun

14,00 €

ActuaLitté
