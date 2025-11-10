Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée

Cette semaine, le président de l’Union des Photographes Professionnels (UPP), Matthieu Baudeau, a rencontré la sénatrice Élisabeth Doineau pour présenter la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA). Une initiative placée « dans l’intérêt général des artistes-auteurs », selon l’UPP. Mais à en croire les documents internes de l’Agessa, dont la SSAA est l’héritière directe, cette notion d’intérêt général a été durablement mise à mal.

Or, à ce niveau de dissension sémantique sur la notion « intérêt général », certains envisagent de saisir Larousse, Robert et Bescherelle pour des explications.

La scission est claire et nette entre deux « camps » : les organisations fondatrices de l’Agessa voulant maintenir la SSAA, et les autres organisations d’artistes-auteurs militant pour une nouvelle ère et la reconnaissance du préjudice.

À LIRE - Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur

Ces dernières semaines, Actualitté a mené un travail d’investigation poussé grâce à l’obtention des procès-verbaux de l’Agessa. La vérité est sans appel : pendant plus de 10 ans, les administrateurs de l’Agessa et les tutelles ont reconnu, dans leurs propres procès-verbaux, que l’organisme violait le Code de la sécurité sociale.

Une vérité écrite noir sur blanc dans les comptes rendus

Les documents internes de l’Agessa, datés de 2009 à 2014, ne laissent aucun doute : l’association, chargée de la protection sociale des artistes-auteurs, n’a jamais appliqué la loi concernant les cotisations vieillesse des assujettis. Les procès-verbaux de l’Agessa, consultés par ActuaLitté, attestent bel et bien que ses dirigeants et les tutelles ont admis pendant plus d’une décennie la violation du Code de la sécurité sociale.

Archive : CR du CA du 27 juin 2013 - constat du Commissaire aux comptes, qui refuse la certification

Lors de cette même réunion, le directeur, Thierry Dumas, craint alors « d’avoir à faire à un certain nombre de contentieux avec des auteurs assujettis qui, de bonne foi, ont pensé cotiser pour leur retraite ». Un point déjà amplement détaillé dans un précédent article.

PV du CA - 19 juin 2012

Le SNAC, disposant pourtant d’un délégué général également juriste, découvre que la MDA applique, elle, bien la loi et ne semble pas au fait du principe fondateur de la sécurité sociale : la solidarité.

Extrait du PV du CA de l’Agessa, du 16 novembre 2011

Dominique Le Brun, représentant de la Société des Gens de Lettres (SGDL), résume avec désinvolture la situation des auteurs. Une manière de présenter comme un « avantage » le simple fait de respecter la loi, et d’opposer les auteurs aisés à ceux qui peinent à s’affilier.

CR du CA - 19 juin 2012

Notons que Pascal Flamant, représentant le Syndicat National de l’Édition (et représentant des diffuseurs), semble être le seul administrateur à prendre la mesure de la gravité de la situation :

CR du CA - 19 juin 2012

2010–2012 : l’aveu et le choix du silence

La Direction de la sécurité sociale (DSS) envoie par la suite un courrier formel, rappelant que les administrateurs peuvent être civilement et pénalement tenus responsables des infractions. Le PV du 16 septembre 2011 en fait mention et engendre des discussions.

Les membres fondateurs de l'AGESSA sont des personnes morales dont la responsabilité est engagée : la Société des Gens de Lettres (SGDL), la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), le Syndicat National de l’Édition (SNE), la Fédération de la Production Cinématographique Française (FNCF) devenue l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC), Radio France, le Syndicat National des Auteurs et des compositeurs (SNAC), ainsi que l’Union des Photographes Professionnels (UPP).

Les administrateurs cherchent alors à se protéger. Le délégué général et juriste du SNAC conclut que les administrateurs sont responsables. Est alors collectivement mentionnée la possibilité de couvrir cette responsabilité par un contrat d’assurance. Pascal Murgier, représentant le ministère de la Culture, semble néanmoins le seul membre des tutelles à avoir « mauvaise conscience » pour les auteurs.

CR du CA - 19 juin 2012

2012 : alerte du CAAP

En 2012, le CAAP, syndicat, donne l’alerte à l’Assemblée Nationale. Pourtant, rien ne bouge du côté des fondateurs de l’Agessa : la prétendue « différence » entre assujettis et affiliés demeure sur tous les sites d’information de ces structures, y compris de l’Agessa. Une « règle » hors la loi qui est répétée jusqu’au Centre National du Livre, maintenant les auteurs dans l’illusion que cette « pratique » est légale.

2013 : l’alerte du commissaire aux comptes

En 2013, le cabinet Tuillet, commissaire aux comptes, refuse de certifier les comptes 2012 : « Le commissaire aux comptes refuse la certification, notamment pour l’absence de recouvrement des cotisations vieillesse des assujettis », lit-on dans le PV du 27 juin 2013.

Malgré cela, le conseil d’administration, toujours présidé par Christian Chamourat (UPP), approuve les comptes. Un acte qui vaut reconnaissance implicite d’une gestion contraire au Code de la sécurité sociale, reconnue comme telle dans les PV – avec une validation en connaissance de cause. En 2023, on appliquera les mêmes méthodes.

Les tutelles s’inquiètent… pour elles-mêmes

Lors du CA du 18 décembre 2013, Samuel Souffroy (Direction de la sécurité sociale) ne parle plus des auteurs lésés, mais du risque administratif : « Le coût des contentieux qui pourraient survenir du fait de l’absence de recouvrement […] est bien plus inquiétant pour les autorités de tutelle. » (PV du 18 décembre 2013, p. 10)

Autrement dit, la préoccupation n’est pas la réparation du préjudice des auteurs, mais la protection du ministère et de l’Agessa contre les recours. La logique est inversée : le problème, ce sont les contentieux, et pas l’injustice.

2020 : la réécriture de l’histoire

Dix ans plus tard, les mêmes protagonistes nient ce qu’ils validaient alors par écrit. Le 14 septembre 2020, suite au rapport Racine, Christian Chamourat publie une tribune intitulée « La vérité derrière le scandale de l’Agessa » sur le site de l’UPP : « L’Agessa n’a pas eu de pratiques illégales. L’Agessa a géré scrupuleusement le régime des artistes auteurs sur la base des textes en vigueur. »

À LIRE - “On a sauvé la maison” : la réforme conçue pour protéger à tout prix la SSAA

Dix ans plus tôt, dans les procès-verbaux qu’il présidait, il reconnaissait pourtant noir sur blanc le contraire. L’écart entre les deux discours est vertigineux : la mémoire administrative s’est réécrite pour effacer la faute.

PV du CA - 19 juin 2012

Une responsabilité partagée, assumée… puis oubliée

Les PV révèlent un système d’aveuglement collectif : le président et les administrateurs avaient connaissance des illégalités dès 2007 au moins. La Direction de la sécurité sociale avait mis en garde sur les responsabilités encourues. Le commissaire aux comptes avait refusé la certification des comptes. Le ministère de la Culture avait avoué sa mauvaise conscience.

Et pourtant, aucune régularisation, aucune alerte publique, aucun signalement. L’Agessa poursuivra ses activités jusqu’à sa transformation en SSAA par la suite, sans jamais reconnaître sa responsabilité dans les préjudices.

Aujourd’hui : les mêmes acteurs, les mêmes structures

Aujourd’hui, la SSAA, héritière de l’Agessa (sa stricte continuité, en réalité), rassemble les mêmes organisations fondatrices. Sa présidence n’a d’ailleurs pas changée : il s’agit toujours de l’UPP. Ainsi, ceux qui ont fermé les yeux hier participent aujourd’hui au pilotage du régime censé réparer leurs propres fautes.

Un pilotage qu’ils semblent refuser de lâcher, en dépit du récent vote à l’Assemblée Nationale.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com