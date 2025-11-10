Un texte hébreu du XVIᵉ siècle imprimé à Venise resurgit à New York

L’annonce officielle signée par Jay Clayton (U.S. Attorney) et Ricky J. Patel (agent spécial responsable de HSI à New York) le dit sans détour : « La restitution du texte Di Gara, âgé de près de 450 ans, à la Jewish Theological Seminary marque la fin de ses huit décennies d’éloignement de son foyer légitime. »

Selon le communiqué, le livre avait été pillé lors de l’occupation de Budapest par les forces nazies en 1944, puis disparu. Il est apparu en 2023 sur une plateforme de vente en ligne, provoquant l’alerte des autorités hongro-américaines. L’objet fut saisi en avril 2023, puis un juge de New York ordonna sa confiscation le 4 octobre 2024 afin de permettre sa restitution officielle.

La cérémonie de remise s’est tenue au consulat hongrois à New York, en présence d’ambassadeurs et de responsables du séminaire.

Le directeur de l’institution hongroise salua « un retour à la maison, un pan de mémoire juive retrouvée ». Selon les autorités américaines, cette opération est un exemple concret de la lutte contre le trafic de biens culturels : « Notre bureau reste fermement engagé à protéger des biens culturels inestimables et, lorsqu’ils ont été illégalement pris, à les restituer à leurs peuples légitimes. »

L’affaire soulève aussi la fragilité des collections patrimoniales : un document imprimé, relié, usé par le temps, mais qui vaut bien plus que son poids en papier. Qu’il soit enfin replacé dans son contexte — pédagogique, historique, religieux — en dit long sur les enjeux actuels de l’édition ancienne.

Pourquoi ce livre fait-il tant parler ?

Autant que pour son âge ou pour son format — un ouvrage hébreu imprimé à Venise au XVIᵉ siècle —, c’est l’histoire de son voyage qui capte. D’un côté, l’acte d’imprimerie de Giovanni di Gara, typographe vénitien spécialisé dans l’hébreu, marque un jalon de l’histoire du livre juif et de l’édition européenne. De l’autre, le pillage nazi de 1944 rappelle que ces livres sont aussi des témoins de cataclysmes historiques.

Le parcours de l’objet — assemblé au XIXᵉ siècle dans la collection de l’universitaire italien Lelio Della Torre, entré ensuite dans le séminaire de Budapest, puis disparu — relève presque du roman. Son repérage sur un site de vente de livres rares pour 19 000 $ déclenche l’intervention du HSI à New York.

Pour l’industrie du livre et l’édition patrimoniale, l’affaire rappelle la nécessité d’un double regard : éditorial (quels livres, quelles éditions, quel tirage ?) et patrimonial (quelle provenance ? quelle histoire ?).

Cet objet illustre que les livres anciens ne sont pas qu’ornementaux ; ce sont des objets vivants, chargés d’archives humaines, et vulnérables. Mais attention : le retour de ce livre ne signifie pas la fin de l’histoire. Beaucoup d’autres volumes restent dispersés. Le cas est une victoire — mais modeste — dans un combat bien plus vaste.

Après la remise, que reste-t-il à faire ?

La restitution est un bon démarrage, mais il faudra qu’elle soit exploitée. Le manuscrit pourrait être numérisé, édité (fac-similé), intégré dans des cours sur l’histoire de l’édition juive ou des bibliothèques patrimoniales. Ce serait dommage de le laisser dormir dans une vitrine.

Par ailleurs, l’opération pose la question de la « chaîne du livre ancien » : bibliothèques privées, marchands, plateformes de vente. L’édition contemporaine et l’édition patrimoniale partagent plus qu’on ne croit : traçabilité, conservation, accès. Les acteurs doivent s’interroger : à qui appartient un livre ancien ? Qui peut l’utiliser ? Et comment éviter qu’il ne redevienne objet de trafic ?

Pour les professionnels du livre — libraires, éditeurs, chercheurs —, cette affaire rappelle que chaque exemplaire ancien est un voyageur temporel. Le lui rendre sa place, c’est rendre hommage à l’idée même d’imprimer.

Crédits photo : bureau du procureur de New York

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com