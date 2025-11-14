The Notorious Virtues

« Tandis que leurs mensonges lui apparaissaient un par un, Lotte eut pour la première fois de sa vie une conscience aiguë d’elle-même. Chaque centimètre carré de sa peau crépitait d’appréhension et d’excitation de joie, de colère et de peur. Et toutes ces émotions lui appartenaient. Pour la première fois de sa vie, aucun autre esprit n’envahissait le sien. Elle était en feu. Et elle rentrait chez elle. »



Honora Holtztall – Nora pour les intimes – vient d’apprendre le décès de sa mère, héritière de la famille. Elle a toujours connu la richesse, l'extravagance et les flashs des journalistes la suivent où qu’elle aille. Si le chagrin ne suffisait pas, elle doit désormais affronter ses cousines dans un étrange tournoi afin de déterminer qui sera la prochaine héritière. Pourtant, son esprit est pris par le besoin de découvrir ce qui s’est réellement passé. Qui a donc assassiné sa mère ? Et pourquoi ?

De l’autre côté, Lotte grandit en orpheline au sein d’un couvent. Malmenée, mal-aimée, elle découvre du jour au lendemain qu’elle aussi peut concourir. Fille illégitime de la famille Holtztall, elle se retrouve au milieu d’un univers qu’elle ne connaît pas : codes de la haute société, faux-semblants et intrigues familiales seront désormais le lot de son quotidien.

Premier tome d’un diptyque où rivalité et glamour tissent un récit addictif, mystérieux et surprenant… Ce roman est raconté du point de vue de différents personnages : celui de Nora et de Lotte, bien évidemment, mais aussi de Theo, chevalier qui a juré la protection de la famille Holtztall, ainsi que celui de August, jeune journaliste qui espère propulsé sa carrière avec un scoop exclusif. Alwyn Hamilton nous entraîne dans une aventure dans laquelle les secrets se doivent d’être bien gardés et les apparences sont souvent trompeuses…

Traduit de l’anglais par Isabelle Troin.