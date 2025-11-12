Les dernières écritures

« Comment une telle espèce avait-elle pu se développer ? Comment un mammifère si paradoxal, à la conscience suraiguë et au manque profond de savoir-vivre, avait-il réussi à proliférer jusqu'à coloniser toute la planète ? Les humains tiraient-ils leur force suprême de ce décalage entre leurs pensées et leurs actes ? de ce trou nommé déni ? [...] Combien de fois l'humanité avait eu besoin d'effacer son histoire pour continuer d'avancer ? »



Découpé en plusieurs parties, ce récit commence avec le journal de Cassandra Mercier, professeure de français au collège, alors que celle-ci sort tout juste d’une rupture amoureuse. Transcendée par sa lecture du Bilan, énorme livre qui explique, décortique et impose les réalités du dérèglement climatique, elle remet toute sa vie en question. Elle décide que ce texte, ces dernières écritures, mérite d’être étudié par ses élèves. Elle rejette donc le programme de l’éducation nationale pour se lancer corps et âme dans cette démarche… sans savoir qu’elle la mènera à un procès.

D’autres personnages viennent compléter ce tableau. D’un côté, les avocats, Céline Ladurie et Thomas Lelièvre, ainsi que les parents de cette élève qui a fait une tentative de suicide – liée, il semblerait, aux sujets abordés en cours par Cassandra Mercier. Enfin, Bertrand Ruggieri, un scientifique qui a participé à la rédaction du Bilan, désabusé, épuisé. Toutes et tous sont cabossés et malmené par la vie.

Hélène Zimmer ne nous propose pas simplement un roman écologique ; elle se moque, avec brio, de ce que l’humanité arrive à faire de pire. Comment ne pas s’agacer de toutes ces personnes qui se voilent la face alors que notre planète est en train de brûler sous nos yeux ? Que les animaux disparaissent ? Toute cette frustration, l’autrice parvient à la transformer en un récit aux airs humoristiques, laissant place à un objet littéraire intelligent, incisif… Un régal.