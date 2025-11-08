Un voleur de livres arrêté après 32 bibliothèques dévalisées

L’enquête a débuté à Rovato (dans la province de Brescia, en Lombardie), après que le personnel de la bibliothèque a remarqué la disparition récurrente de livres et de DVD. Comme l’a expliqué l’élu local responsable de la sécurité : « Depuis quelque temps, nous constations la disparition de livres et de DVD des rayonnages de la bibliothèque communale, certains étant des exemplaires uniques ou de valeur pour les collectionneurs. »

Le samedi en question, l’homme a été interpellé à la sortie de la bibliothèque : il dissimulait onze DVD et trois couteaux sous son manteau. Dans sa voiture, les agents ont trouvé vingt-sept DVD et dix livres provenant d’autres établissements de la région. Et chez lui, la découverte a pris des airs de magasin clandestin : 925 DVD et 195 livres issus de trente-deux bibliothèques différentes.

Son arrestation a été confirmée dans le cadre d’une procédure immédiate. Les objets volés n’étaient pas de simples babioles : certains DVD dépassaient les 300 euros. D’après les enquêteurs, il s’agissait d’un trafic destiné au marché de l’occasion, peut-être même en ligne.

Les locaux désabusés

Le vol touche un maillon discret du monde culturel : les bibliothèques publiques locales, censées être des lieux de partage — pas des terrains de chasse. Dans le réseau des établissements locaux, la vigilance s’était déjà accrue. À Rovato, l’équipe avait observé les comportements suspects des lecteurs, ce qui a permis à la police de remonter la piste.

Un élu local résume l’amertume du moment : « Une bibliothèque est un service public, pas un entrepôt de butin. » Pour la population, le choc est double : d’un côté, l’étonnement qu’un tel volume d’objets ait pu disparaître sans alerte ; de l’autre, la crainte de voir certaines œuvres — souvent modestes, mais précieuses pour la culture locale — désormais inaccessibles à ceux qui en ont le plus besoin.

La culture sous clé

Cette affaire révèle crûment la vulnérabilité des bibliothèques publiques, surtout les plus petites. Leur fonctionnement repose sur la confiance : libre accès, équipes réduites, budgets serrés. Face à des voleurs méthodiques, elles deviennent des cibles faciles — et le livre, hélas, redevient un simple objet négociable.

Le choix des titres n’était pas anodin : éditions rares, collections particulières, documents recherchés. Le voleur savait ce qu’il prenait. Mais au-delà de l’anecdote, c’est la fragilité du lien entre culture et bien commun qui transparaît. Chaque ouvrage manquant, c’est un espace de lecture et de transmission qui disparaît. Un vide discret, mais profond.

Pour les autorités, la réponse passera sans doute par plus de sécurité et de traçabilité — marquages, catalogues partagés, coopération entre établissements. Encore faudra-t-il préserver l’esprit d’ouverture qui fait la beauté des bibliothèques.

Ce « cambrioleur de rayonnages » a révélé, dans une petite province italienne, la blessure invisible que peut infliger le vol d’un livre. Petite affaire, dira-t-on : 25 000 euros de préjudice, un millier de DVD, moins de deux cents livres. Mais immense symbole pour le monde des bibliothèques publiques.

Un geste dérisoire, presque pathétique, qui rappelle combien la culture reste vulnérable — et précieuse, justement parce qu’elle est offerte.

