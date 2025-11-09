Un livre de 1658, véritable trésor scientifique, est rendu au Brésil

Au mois d’octobre 2025, le Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), institution située à Belém (Pará), a célébré le retour d’un ouvrage bibliographique d’une valeur exceptionnelle : De India Utriusque re Naturali et Medica. Imprimé à Amsterdam en 1658 par le médecin-naturaliste hollandais Willem Piso, il avait disparu du musée lors d’un vol survenu en 2008.
Le vol avait été constaté en décembre 2008. L’inventaire de la bibliothèque a révélé la disparition de 60 œuvres rares : 40 livres et 20 in-folios. Les modalités du vol restent aussi troubles que la date précise : l'institution ne constata l'absence de l'ouvrage qu'au moment d’un exercice de formation interne. et suppose que les disparitions se sont produites sur plusieurs mois.
Avec lui, 60 objets furent constatés manquants, dont 40 livres et 20 in-folios. Il traînait depuis dans des circuits clandestins. En 2011, trois employés du musée ont été dénoncés pour détournement par négligence dans le cadre des investigations menées par la Polícia Federal. Jusqu’en 2024, seules très peu d’œuvres avaient pu être récupérées – trois sur les soixante.
En coopération avec la Scotland Yard, la PF retrouva finamlement le précieux document à Londres. Le 17 octobre 2025, qui fut officiellement remis à la bibliothèque Domingos Soares Ferreira Penna du MPEG en présence de son directeur, Nilson Gabas Júnior, et d’un représentant de la PF.
« C’est une œuvre monumentale… elle décrit la flore, la faune et certaines pratiques médicales indigènes du territoire brésilien », assure-t-il dans un communiqué du gouvernement. Ce retour intervient après une longue période d’attente : dix-sept années entre l’identification du vol et la restitution. Depuis, le musée a entrepris des mesures de sécurité renforcées : une « salle-coffre » inaugurée en 2018, accès restreint, caméra, contrôle d’accès numérique.
Le directeur du musée ne cache pas sa satisfaction : restituer « la troisième œuvre la plus ancienne » du fonds est pour lui « un symbole de patrimoine qui transcende des siècles d’histoire et de savoir ».
Pour la PF, il s’agit d’une preuve tangible de l’efficacité des mécanismes de coopération internationale contre le trafic illicite de biens culturels. « La Police fédérale est fière d’avoir réalisé cette restitution », a déclaré le délégué Cledson Silva lors de la cérémonie.
L’affaire est également l’occasion de rappeler la fragilité des collections patrimoniales : après le vol de 2008, le musée avait renforcé sa sécurité (salle-coffre inaugurée en 2018, contrôle d’accès numérique, climatiseur, système anti-incendie).
Enfin, dans un registre plus large, cet épisode remet en lumière la question de la circulation des savoirs scientifiques historiques : l’ouvrage en question documentait les observations du XVIIᵉ siècle sur la biodiversité amazonienne – rareté, mais aussi valeur de recherche.
Pourquoi un livre fait-il tant de bruit ?
D’abord, l’âge et l’originalité du document : imprimé en 1658, écrit en latin, dès l’époque où la colonie hollandaise au Brésil (sous Maurício de Nassau) suscita des recherches naturalistes, l’ouvrage de Piso est un jalon dans l’histoire éditoriale d’Amérique latine.
Ensuite, l’événement met en exergue la vulnérabilité des bibliothèques spécialisées — malgré des fonds éminents, le système de sécurité peut être contourné ou négligé pendant des années. Le musée, pourtant référence en Amazonie, avait vu 60 œuvres disparaître en 2008. Le retour d’un seul ne suffit pas à effacer une lacune patrimoniale.
De plus, c’est un cas emblématique de restitution culturelle et scientifique : un livre ne se limite pas à un artefact visuel, il est vecteur de savoir, d’histoire, de patrimoine immatériel. Le fait qu’il revienne illustre la volonté — certes tardive — de revaloriser ce patrimoine.
Enfin, il y a un double paradoxe : ce type d’ouvrage est à la fois hors marché (par son unicité) et prisé par des collectionneurs privés ou des circuits occultes. Il démontre que l’édition historique reste un terrain de risques tout autant qu’un domaine de découverte. L’opération signalée est une victoire de la transparence sur l’obscurité du trafic. Il reste, toutefois, à récupérer les 55 autres œuvres encore manquantes.
Crédits photo : gouvernement brésilien
Commenter cet article