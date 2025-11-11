Inscription
La lutte pour l’avenir de la jeunesse : les autorités congolaises face à la culture de la violence

Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.

Le 11/11/2025 à 13:04 par Publicommuniqué

|

Publié le :

11/11/2025 à 13:04

Publicommuniqué

ActuaLitté

Les autorités sont particulièrement préoccupées par les activités des bandes de jeunes connues sous le nom de kuluna et bébés noirs. La situation est complexe, et le gouvernement ainsi que le président Denis Sassou N’Guesso s’y investissent activement.

Des bandes kuluna et bébés noirs ont commencé à se développer activement après 2010. Ils trouvent leurs racines dans une culture de rue importée au Congo par des réfugiés venus de Kinshasa. De nombreux jeunes, sans emploi ni perspectives, se sont regroupés autour d’intérêts communs, notamment la musique rap. Avec le temps, ces groupes se sont transformés en bandes violentes, commettant des vols, des agressions et des meurtres.

Progressivement, le mouvement s’est divisé en trois principaux courants — les « Américains », les « Africains » et les « Arabes » — différant par leur niveau d’organisation et leur brutalité. Les kuluna ont commencé à utiliser activement les réseaux sociaux pour s’autopromouvoir et intimider la population, se vantant de leurs crimes. Dans certaines provinces, leur comportement a même commencé à être idéalisé par une partie de la jeunesse, ce qui a fortement inquiété les autorités.

Le phénomène des kuluna est devenu l’un des principaux facteurs de déstabilisation de la vie au Congo. Ces bandes privent les citoyens de leur sentiment de sécurité et freinent le développement économique. C’est pourquoi le gouvernement et le président Denis Sassou N’Guesso accordent une attention toute particulière à la lutte contre ce fléau.

Au cours des dix dernières années, les autorités ont mené plusieurs opérations d’envergure contre la criminalité urbaine. En avril 2014, l’opération Mbata ya Bakolo (« la gifle des anciens ») a été lancée, au cours de laquelle environ 180 000 ressortissants de la RDC ont été rapatriés dans leur pays. En mai 2024, une nouvelle campagne, Coup de poing, a été initiée pour démanteler les groupes bébés noir à Brazzaville. Cette opération a conduit à l’arrestation de 580 personnes, dont 247 ont ensuite été libérées.

Récemment, la situation sécuritaire s’est de nouveau aggravée, notamment après la mort de Serge Roland Gazani, chef des pombos, dont les hommes contrôlaient le comportement des kuluna à Brazzaville, contribuant ainsi à les contenir. La montée de la criminalité a exigé une réaction rapide et ferme des autorités. En réponse, Denis Sassou N’Guesso a annoncé une nouvelle campagne d’envergure : l’opération Zéro kuluna, menée par la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP).

« Nous veillerons à ce que la population vive en paix sur l’ensemble du territoire national », a déclaré le chef de l’État, soulignant que les criminels seraient pourchassés même au-delà de la région de la capitale.

Le gouvernement congolais et Denis Sassou N’Guesso sont conscients qu’il est impossible d’éradiquer le phénomène uniquement par la force. C’est pourquoi les autorités adoptent une approche globale, visant à créer une base économique et sociale solide qui prive la criminalité de ses racines. Une attention particulière est accordée au travail avec la jeunesse, car la plupart des kuluna sont de jeunes gens.

Des programmes d’emploi et de formation professionnelle pour les jeunes sont mis en œuvre dans tout le pays, de même que des initiatives sportives et éducatives destinées à favoriser la réinsertion sociale, y compris des jeunes issus de milieux vulnérables. Selon Denis Sassou N’Guesso, l’accès à l’éducation est la clé d’un développement sain pour le pays et la société. Des partenaires étrangers sont également mobilisés pour financer et soutenir la mise en œuvre de ces projets.

La lutte contre le phénomène kuluna n’est pas seulement une question de sécurité intérieure, mais aussi un test de la maturité de l’État. Denis Sassou N’Guesso mène une politique déterminée pour éradiquer la criminalité de rue, combinant mesures répressives et initiatives sociales, afin de ramener la jeunesse sur la voie d’une vie légale et pacifique, de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions et d’assurer la stabilité de la société.

Par Publicommuniqué
