Crise au FIBD d'Angoulême : face au boycott massif, l'espoir d'un rapprochement

Deux candidats restaient en lice : la société privée 9eArt+, dirigée par Franck Bondoux, aux commandes depuis 2007, mais très contestée, et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CNBDI), établissement public local.

Ce choix, d’apparence administrative, a mis le feu aux poudres : les auteurs, éditeurs et syndicats professionnels dénoncent un manque de transparence et un système verrouillé.

Des tensions profondes et anciennes

Le climat de défiance n’est pas nouveau. Libération rappelle que la gestion de 9eArt+ est critiquée depuis des années pour son opacité financière, sa dérive commerciale et des « pratiques managériales problématiques ».

L’Humanité avait révélé en 2024 un déficit de 250 000 euros, une inflation budgétaire et une série de témoignages sur des cas de burn-out et de violences sexistes au sein de l’équipe du festival. Le scandale lié à l’affaire dite « Chloé » — une ex-salariée affirmant avoir été licenciée après un viol subi durant l’événement — avait marqué un tournant dans la perception publique de la direction.

Depuis, la profession réclame un audit social et un véritable changement de gouvernance. Malgré cela, la présidente de l’association FIBD, Delphine Groux, a continué de soutenir l’équipe sortante, allant jusqu’à proposer, en mars dernier, une fusion entre l’association et 9eArt+ au sein d’une société commune — initiative vécue par le milieu comme une provocation.

Le projet avait été rejeté par les financeurs publics et les syndicats d’auteurs, menés par le Syndicat national des auteurs et des compositeurs.

Le SNAC claque la porte

Dans un communiqué intitulé « FIBD : fin de série ? », le SNAC BD a annoncé le boycott du festival 2026, dénonçant une décision « préjudiciable au secteur » et une gouvernance sourde à la mobilisation du monde de la BD.

Le groupement, représenté par le dessinateur Marc-Antoine Boidin, y fustige « un signal inquiétant de validation des pratiques managériales toxiques dans le monde de la culture et de l’événementiel » et appelle à une journée de mobilisation fin janvier.

Ce retrait, symboliquement lourd, s’ajoute à celui de nombreux auteurs — parmi eux, Anouk Ricard, Grand Prix 2025, qui avait déjà annoncé qu’elle ne participerait pas à la prochaine édition.

Une interprofession fracturée

Pour tenter d’apaiser les tensions, les pouvoirs publics avaient mis en place une structure de concertation, l’Association pour le développement de la bande dessinée d’Angoulême (ADBDA). Mais, comme le relevait Libération, les discussions ont tourné court : absence de garanties, opacité du processus, retrait des représentants des auteurs, et soupçons de favoritisme.

« On n’a obtenu aucune garantie, c’est un dialogue de sourds », déplorait Maïa Bensimon, déléguée générale du SNAC BD. L’association organisatrice, accusée de manipuler le calendrier et d’écarter certaines candidatures, aurait même envisagé de suspendre la procédure de sélection « sans avoir à se justifier » — une clause qui, selon plusieurs observateurs, mine la crédibilité du processus.

Entre fidélité et refondation

Face à cette impasse, la question est désormais politique autant qu’éthique : faut-il reconduire un modèle d’organisation contesté au nom de la continuité, ou confier le festival à une structure publique au risque d’un saut dans l’inconnu ? « Assumer de mettre le feu aux poudres ou tenter l’apaisement », résumait Libération.

Delphine Groux, présidente de l’association, joue ici sa crédibilité, tandis que la Cité de la BD, longtemps rivale du festival, tente de se poser en recours légitime. Mais même un changement de prestataire ne suffira sans doute pas à éteindre la défiance qui mine le FIBD depuis plusieurs années.

Une ouverture encore possible ?

Le festival d’Angoulême reste un symbole : vitrine mondiale de la bande dessinée, moteur économique et culturel pour toute une filière. Mais l’heure est à la remise en question. Si le boycott annoncé se confirme, l’édition 2026 pourrait se dérouler dans un climat de crise ouverte, voire sans la participation d’une grande partie des auteurs.

Reste à savoir si les acteurs du livre et les pouvoirs publics parviendront à rebâtir un cadre commun, à la hauteur de l’histoire et des valeurs que ce festival prétend incarner.

Crédits photo : Partie de chasse, dessin d'Enki Bilal (Exposition Pierre Christin - FIBD 2020) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

