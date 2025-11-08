Oxford : du fief des élites à la fabrique des génies du savoir

Au menu de la Booksletter, passons d'Oxford et son collège mythique à Gombrowicz exilé en Argentine, du combat perdu contre les bactéries à la légende controversée de Christophe Colomb, jusqu’au pessimisme radical de Roy Scranton : cinq regards sur le savoir, le doute et la survie du monde.

Avant de devenir la brillante université de recherche que l’on connaît, en tête des classements internationaux en compagnie de Cambridge et des grands établissements des côtes est et ouest des États-Unis, Oxford fut longtemps le lieu de formation des élites dirigeantes britanniques – elle le demeure largement. Parmi les plus anciens des 36 colleges autonomes qui la composent aujourd’hui, le plus fameux est Christ Church.

Il peut s’enorgueillir d’avoir compté parmi ses étudiants treize futurs Premiers ministres, dont William Gladstone, Sir Robert Peel et Anthony Eden. Ce fut aussi le college du philosophe John Locke ou encore de Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, dont Alice au pays des merveilles reflète certains aspects de la vie sur le campus.

Lire l’article

Gombrowicz en Argentine : l’exil comme œuvre d’art

Witold Gombrowicz, « vaguement comte, mais authentiquement aristocrate » selon Ernesto Sábato, débarque à Buenos Aires en 1939, invité en tant que journaliste pour le voyage inaugural du Chrobry, un paquebot battant pavillon polonais. Le bateau retourne en Europe, mais quand Gombrowicz apprend que la Pologne vient d’être envahie par les nazis, il décide de rester.

Il a 35 ans. L’auteur de Ferdydurke, une satire jubilatoire, va passer 24 ans en Argentine, transformant son exil en un happening littéraire aussi transgressif que désopilant. Mercedes Halfon a mené une véritable enquête pour restituer la vie de l’écrivain en Argentine, en prenant ses distances à l’égard de ce qu’il raconte dans son journal et de la biographie publiée par Rita, sa veuve. Trois scènes de 1947 exhumées par Mercedes Halfon illustrent ce génie de la provocation.

Lire

Antibiotiques vs bactéries, en un combat douteux

Le film Cléopâtre avec Elizabeth Taylor a failli capoter car le staphylocoque doré avait fait de l’actrice un festin. Sans une trachéotomie et l’administration de méticilline elle aurait succombé. Cet antibiotique semi synthétique, qui venait d’être commercialisé, n’aurait pas sauvé Elizabeth Taylor aujourd’hui, car la bactérie lui résiste. D’après les autorités de santé américaines, la résistance aux antibiotiques tue plus d’un million de personnes chaque année et est une cause indirecte de la mort de cinq millions d’autres.

Or la recherche de nouveaux antibiotiques patine, car non rentable : les laboratoires se focalisent sur des médicaments à prendre sur la durée, si possible à vie, alors qu’un antibiotique doit agir en quelques jours. C’est « la marchandise anticapitaliste par excellence », écrit le biologiste britannique Liam Shaw dans son livre.

Lire l’article

Christophe Colomb, à hue et à dia

Christophe Colomb était-il un navigateur de génie ou un truqueur, un saint ou un pervers polymorphe, un idéaliste ou un génocidaire ? Son image a tant été tirée à hue et à dia par la postérité, qui plus est entre des extrêmes particulièrement extrêmes… En effet, « tout ce qui concerne sa biographie ou sa réputation posthume a donné lieu pendant 500 ans à un foisonnement d’interprétations, de spéculations, d’affabulations » écrit Andrés Reséndez dans le New York Times.

Autant de « vies » post mortem, de constructions étonnantes que l’historien Matthew Restall déconstruit méticuleusement, révélant au passage les arrière-pensées derrière tant de « mystères inventés afin de mieux les résoudre à coup de prétendues solutions, la plupart formidablement imaginatives et étonnamment déconnectées de la réalité historique ».

Lire l’article

Optimiste ? Vade retro satana !

Sur le marché du catastrophisme, la concurrence est vive, mais les acteurs sincères. Ainsi de l’Américain tourmenté Roy Scranton, né en 1976, déjà auteur d’un « Apprendre à mourir dans l’Anthropocène » (2015) et de « Nous sommes condamnés. Et maintenant ? » (2018). Son non moins ténébreux « Impasse » prolonge cette réflexion. Comme la plupart des catastrophistes, Scranton est obsédé par le changement climatique, passant sous silence ou minimisant d’autres motifs d’inquiétude légitime.

La catastrophe est certaine, puisque même les moyens de la contrer vont contribuer à la précipiter, soutient-il. Le progrès est une illusion et l’optimisme un biais cognitif qui fausse les perspectives. Mais si le monde est foutu, tout n’est pas perdu. Il existe peut-être une planche de salut, un ultime recours : le « pessimisme éthique ».

Lire l’article

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur la page HelloAsso.

Crédits photo : Dmitry Djouce, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com