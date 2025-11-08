La Maison de l’Afrique et le Salon du livre africain lancent la 3ᵉ édition du Prix du Beau Livre Africain

Créé en 2023, le Prix du Beau Livre Africain distingue les professionnels de l’édition qui valorisent la création africaine à travers des ouvrages richement illustrés, conjuguant qualité graphique et exigence éditoriale. Ouvert aux éditeurs d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs, il s’adresse aux livres parus en 2024 et 2025, toutes langues confondues.
Le 08/11/2025 à 11:28 par Dépêche
La présidence du jury international revient cette année à Pascale Le Thorel, directrice des Éditions Beaux-Arts de Paris et présidente du groupe Arts et Beaux Livres du SNE. Six personnalités du monde de l’édition et de la presse y siègent. La remise des prix aura lieu le 22 mars 2026, lors de la 5ᵉ édition du Salon du livre africain de Paris, à la Halle des Blancs Manteaux. Une dotation et une campagne de visibilité accompagneront les lauréats.
Un Prix spécial du jury distingue également un éditeur du continent africain. En 2024, le livre Pathé’ O (Éditions Patrick Frey, Suisse) et La tresse africaine, richesse ancestrale (Éditions Eburnie, Côte d’Ivoire) avaient été récompensés l'an passé.
Créée en 1974 sous l’impulsion de Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou, la Maison de l’Afrique s’affirme comme un lieu de dialogue entre l’Europe et l’Afrique. Le Salon du livre africain de Paris, fondé en 2021 par Erick Monjour, est aujourd’hui le plus grand événement européen dédié aux littératures africaines, rassemblant près de 10 000 visiteurs, 150 éditeurs et 400 auteurs chaque année
Crédits photo : Salon du livre africain
