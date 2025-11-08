Nina Allan, ou “le roman où le sol se dérobe sous nos pas

Mercredi, en commençant son discours de réception du Prix Médicis étranger , Nina Allan a déclaré : « La distance a été courte, mais le voyage a été long. » Quelques minutes plus tôt, on avait noté que le café où on s'était retrouvés la première fois, en août 2013, et le restaurant La Méditerranée où nous nous rendions pour recevoir le prix sont chacun à une extrémité de la petite rue de l’Odéon. Seulement 176 mètres entre ces deux endroits, mais douze années pour les parcourir.

Depuis que nous la connaissons, Nina Allan n’a cessé d’enchanter notre vie d’éditeurs. Lorsque le traducteur Bernard Sigaud nous avait mis sous les yeux une nouvelle de cette autrice inconnue, alors seulement publiée dans des revues spécialisés britanniques, il avait suffi de quelques phrases pour que l’évidence s’impose à nous : ces phrases, cette voix, ce monde, on voulait en être les éditeurs.

Ainsi est né Complications (2013), sa première traduction hors d’Angleterre, et le premier de ses « romans fracturés » comme elle les appelle. Il y a eu un début d’engouement critique, un certain enthousiasme des libraires, et la constitution dès ce coup d’essai d’une fan-base française, qui s’est élargie de livre en livre, avec Stardust et Spin (2015), La Course (2017), La Fracture (2019), Le Créateur de poupées (2021), Conquest (2023) et aujourd’hui Les Bons Voisins.

Avant de devenir le traducteur attitré de Nina, Bernard Sigaud avait été l’architecte de notre édition en trois volumes des Nouvelles complètes de J.G. Ballard. La relation qui s’est nouée entre Nina, Bernard et Tristram représente pour nous un idéal de travail. Une spécialité que nous avons en partage avec Bernard est de pousser les vérifications jusqu’à une forme de maniaquerie.

Cela vaut à Nina, pour chacun de ses romans, des check-lists en 300 ou 400 points, et c'est comme ça — exemple parmi tant d’autres — que nous nous sommes trouvés un jour à visionner des images de vidéo-surveillance d’une supérette de quartier dans la banlieue de Manchester, pour déterminer où se situait exactement la caisse par rapport à la sortie du magasin.

Pour ses éditeurs, Nina Allan elle-même incarne la romancière idéale : elle comprend tout à demi-mot, ne boude jamais son plaisir — et chacun de ses livres est meilleur que le précédent. Chez Tristram, la question est devenue rituelle : peut-elle encore faire mieux ?

Avec Les Bons Voisins, elle a réussi à rendre invisible toute la sophistication de son écriture et de sa narration. Le lecteur croit avoir affaire à un classique « cold case » et tourne les pages avec confiance, jusqu’au moment où le sol se dérobe sous ses pas. C’est aussi le moment où le titre du roman, mi-rassurant mi-inquiétant, prend son véritable sens.

Mais en dire plus serait déjà trop en dire.

Crédits photo : Nina Allan © Marzena Pogorzaly

