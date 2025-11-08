Le corps de la femme a toujours été un espace de guerre” : Nicole Ortega

<p>Son roman, <em>Même le froid tremble</em> (Anne Carrière), s’écrit à la jointure du social et de l’intime. La voix s’y fait muscle : <em>«</em><em> </em><em>La voix parlée, dite, fait partie du corps</em><em> </em><em>»</em>. La chair se souvient des veilles, des cadences, de l’humidité des <em>«</em><em> </em><em>champignonières</em><em> </em><em>»</em> de Blois où <em>«</em><em> </em><em>il faut être courbées</em><em> </em><em>»</em>. Les mères perdent des dents, puis des cheveux ; l’arthrose s’invite, les corps se déforment. On n’exhibe pas la souffrance pour elle-même : on documente, on nomme, on rend visible. <em>«</em><em> </em><em>Écrire sur les corps prolétaires, c’est une façon de leur redonner de la dignité</em><em> </em><em>»</em>, insiste l’autrice. <em>«</em><em> </em><em>Ce sont des corps sacrifiés dans nos sociétés</em><em> </em><em>»</em>.</p>

<p>À ce récit du labeur s’ajoutent celui du regard et son poids. Honte, sueur, <em>«</em><em> </em><em>dents pourries</em><em> </em><em>»</em>, vêtements trop lisses chez les autres, injonction à la perfection : <em>«</em><em> </em><em>On criminalise la pauvreté</em><em> </em><em>»</em>, pointe Mersey Ortega. <em>Literature contra mundum ?</em> Elle n’élude pas : <em>«</em><em> </em><em>Les mots sont des armes […] la littérature peut renverser la domination</em><em> </em><em>»</em>. D’où la censure lorsque le pouvoir se durcit, la tentation de brûler les livres. D’où, surtout, l’exigence d’un style qui touche : pas la jolie phrase, dit-elle, mais <em>«</em><em> </em><em>l’incarnation</em><em> </em><em>»</em>.</p>

<p>Reste le désir-territoire miné. <em>«</em><em> </em><em>Le corps de la femme, corps femme prolétaire, a toujours été un territoire de guerre</em><em> </em><em>»</em>. Le roman affronte cette contradiction : vouloir décider, parfois jusqu’à <em>«</em><em> </em><em>être possédé</em><em> </em><em>»</em>, pour reprendre possession de soi. Une tension que l’écrivaine approche frontalement, convoquant au passage Bob Flanagan : <em>«</em><em> </em><em>Je voulais être propriétaire de ma propre souffrance</em><em> </em><em>»</em>, cite-t-elle, non par goût du spectaculaire, mais pour penser comment une douleur imposée peut être retournée, travaillée, dépassée. <em>«</em><em> </em><em>Je vais le sexualiser à un point qui n’est pas dominable</em><em> </em><em>»</em> : l’hypersexualisation, ici, devient au moins par moments un drapeau brandi, une <em>«</em><em> </em><em>première banderole</em><em> </em><em>»</em> d’affranchissement dans un monde saturé d’images patriarcales.</p>

<p>Tout, chez elle, revient au geste. Écrire se fait avec le souffle, <em>«</em><em> </em><em>le cœur</em><em> </em><em>»</em>, la musique ; on danse, on lit à voix haute, on s’interrompt pour marcher. <em>«</em><em> </em><em>Oui, j’écris avec le corps</em><em> </em><em>»</em>, répète-t-elle, en précisant la contrepartie : la peau qui somatise, la fatigue, l’exigence d’être <em>«</em><em> </em><em>prêt pour recevoir</em><em> </em><em>»</em>. Ce n’est pas mystique, dit-elle ; c’est concret, matériel, physique. Et c’est politique, forcément : le premier chapitre observe des voisins, la mère à l’épicerie, le père qui rentre lessivé, les mains et les dents des ouvriers. <em>«</em><em> </em><em>Des corps réglés par le travail</em><em> </em><em>»</em>, levés à six heures, rentrés à vingt-deux, qui recommencent (et recommencent encore). <em>«</em><em> </em><em>Pour acheter un peu de pain</em><em> </em><em>»</em>. On n’est pas loin de la prière profane.</p>

<p>Alors, comment trembler sans rompre ? Par l’archive du sensible : cicatrices, peaux, voix et par la filiation. <em>«</em><em> </em><em>Traumatismes héréditaires qui passent de mère en fille</em><em> </em><em>»</em> ; <em>«</em><em> </em><em>héritage de blessures</em><em> </em><em>»</em> si la parole manque. Le livre, dès lors, cherche une oralité de réparation : dire pour ne pas transmettre à l’aveugle. Dire, pour que <em>«</em><em> </em><em>les personnes plus bourgeoises</em><em> </em><em>»</em> voient enfin ce qu’elles ne savent pas regarder. Dire, pour que le corps qui travaille, qui désire, qui résiste cesse d’être objet, redevienne sujet. Même dans le froid. Surtout là.</p>

Par Inès Lefoulon

