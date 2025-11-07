"Nous demandons une chose simple : avoir les mêmes droits que les autres"

Face à Rachida Dati, elle a évoqué la continuité des revenus, la gestion défaillante de la SSAA, ou encore les menaces que fait peser l’intelligence artificielle sur la création. Une intervention remarquée, comme la réponse de la ministre, qui prolonge les échanges ouverts autour du projet de loi sur la sécurité sociale des auteurs.

Aurore Petit revient sur les enjeux essentiels d’une protection sociale digne de ce nom pour les créateurs et créatrices, et appelle le ministère à défendre les artistes vivants. Elle nous partage son discours, légèrement modifié à la suite du vote du 5 novembre, par lequel l’Assemblée nationale a reconnu le scandale Agessa, et ouvert la voie à une refondation du régime social des artistes-auteurs :

Je tiens à remercier vivement le Ministère de la culture pour la création de ce prix du livre pour les bébés.

Ce prix illustre la reconnaissance de la lecture dès le plus jeune âge, la reconnaissance de l’album de littérature jeunesse comme un véritable objet culturel et enfin, la reconnaissance des bébés comme de véritables lecteurs. Car oui, les bébés lisent et décryptent les images dès leurs premiers mois.



Été POP est publié aux éditions de la Martinière dans une collection de livres en pop-up que j’ai imaginée depuis 2020. Les pop up sont des livres qui proposent des pages en volume, une lecture en plis et en mouvement. Après une dizaine de titres sur les couleurs, place aux saisons. Été POP est donc le premier d’une nouvelle série de 4 livres.

Je présume qu’après été POP et automne POP, vous devinerez les titres suivants. Je tiens à remercier les éditions de la Martinière, particulièrement Chloé Samain, mon éditrice, qui me soutient et me suit dans cette aventure depuis 5 ans. Aude Marin et Olivia Godat qui en assurent la promotion, et toute l’équipe qui œuvre à la vie de cette collection en France et à l’étranger.

Un grand merci au jury d’avoir choisi Été POP. Par ce petit livre, je cherche avant tout à provoquer un grand plaisir : la jubilation d’avoir un livre entre les mains. Merci de vous être laissés séduire par une telle simplicité.

Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour attirer votre attention, Madame la Ministre, sur l’urgence à protéger les artistes-auteurs.

A l’heure où est discuté le projet de loi sur la sécurité sociale, nous avons besoin de vous, Mme Dati, pour défendre nos droits. Aujourd’hui , nous avons l’opportunité, dans le cadre des discussions sur le projet de loi de la sécurité sociale, d’adopter de réels changements, qui pourraient impacter positivement le quotidien des artistes-auteurs.



Nous avons besoin de vous au moment de la discussion de l’article 5 du projet de loi de la sécurité sociale, qui prévoit de maintenir la gestion de nos droits sociaux par la SSAA. Rappelons que cette association, qui gère actuellement notre sécurité sociale, a été déclarée inapte et défaillante à cette mission par la Cour des comptes, suite au scandale de l’Agessa. Je me joins à la ligue des auteurs professionnels qui demande la création d’un nouveau Conseil digne à défendre nos intérêts sociaux.

L’article 5 a en effet été amendé pour permettre aux artistes-auteurs d’élire leurs représentants de manière démocratique. C’est une avancée, mais ce n’est pas suffisant. Les auteurs et les autrices concernés méritent réparation quant à la défaillance de la gestion de leurs cotisations par l’AGESSA.

Depuis des décennies, les artistes-auteurs se battent pour leur droit à une véritable protection sociale. Nous demandons une chose simple : avoir les mêmes droits que les autres travailleurs et travailleuses, notamment une protection sociale fonctionnelle. Nous attendons du Ministère de la culture qu’il défende nos combats, nos droits, et nos intérêts, notamment le projet de loi déposé au Sénat sous le n°107, en octobre 2024, par Monique De Marco, qui vise à garantir aux artistes-auteurs une continuité de revenus.

Nous avons besoin, plus que jamais, d’un ministère de la culture qui fasse entendre les voix des artistes vivants, face à la généralisation de la pratique des intelligences artificielles qui pillent notre travail, face à la fonte des budgets culturels publics.

Merci pour votre lecture. Et encore merci au Ministère de la Culture pour la création de ce prix, qui contribue à mettre en lumière la créativité de la littérature pour la jeunesse.

Aurore Petit, discours du 5 novembre 2025, mis à jour le 7

