À quel âge lire Boucle d’or, Les Cahiers d’Esther ou de la dark romance ?

Peut-on offrir Les Cahiers d’Esther à un enfant de 8 ans ? À partir de quel âge lire Captive, la célèbre dark romance de Sarah Rivens ? Et l'histoire de Boucle d’or et les trois ours, est-ce vraiment judicieux dès 3 ans — ou alors avant, pour les amateurs de contes du soir ? Babelio Jeunesse a la réponse... celles des lectrices et lecteurs.
Le 07/11/2025 à 17:04 par Dépêche
Publié le :
07/11/2025 à 17:04
Pour répondre à ces éternelles questions des lecteurs, parents, libraires et bibliothécaires, Babelio lance Babelio Jeunesse, un nouvel outil qui permet d’afficher les âges de lecture recommandés directement dans les catalogues de bibliothèques publiques.
Plutôt que d’imposer des catégories toutes faites, Babelio a demandé à sa communauté — lecteurs, bibliothécaires, libraires et éditeurs — de dire, pour chaque livre, à partir de quel âge ils le recommandent.
Résultat : près de 500 000 réponses en quelques semaines, pour construire des repères réalistes et souples, ancrés dans les usages de lecture réels.
Sur chaque livre, un histogramme des âges de lecture permet de visualiser la diversité des avis :
Boucle d’or et les trois ours ? Dès 3 ans, évidemment.
Les Cahiers d’Esther ? Plutôt à partir de 10 ans, quand l’humour grinçant devient savoureux.
Captive, la dark romance phénomène ? À réserver, selon la quasi-unanimité, aux lecteurs majeurs.
Et Astérix en Lusitanie alors ? Laissons lectrices et lecteurs trancher :
Ce nouveau dispositif s’intègre également dans les catalogues de bibliothèques publiques pour aider les lecteurs à s’orienter et accompagner les professionnels dans leur rôle de médiation.
Les familles y trouveront un repère simple et visuel, et les bibliothécaires un outil supplémentaire pour dialoguer autour des pratiques de lecture.
Pour un lectorat captif... ou captive ?
Crédits photo : sof_lo CC 0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
