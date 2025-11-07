À quel âge lire Boucle d’or, Les Cahiers d’Esther ou de la dark romance ?

Pour répondre à ces éternelles questions des lecteurs, parents, libraires et bibliothécaires, Babelio lance Babelio Jeunesse, un nouvel outil qui permet d’afficher les âges de lecture recommandés directement dans les catalogues de bibliothèques publiques.

L'âge fixé par ceux qui lisent, pas un algorithme

Plutôt que d’imposer des catégories toutes faites, Babelio a demandé à sa communauté — lecteurs, bibliothécaires, libraires et éditeurs — de dire, pour chaque livre, à partir de quel âge ils le recommandent.

Résultat : près de 500 000 réponses en quelques semaines, pour construire des repères réalistes et souples, ancrés dans les usages de lecture réels.

Sur chaque livre, un histogramme des âges de lecture permet de visualiser la diversité des avis :

Boucle d’or et les trois ours ? Dès 3 ans, évidemment.

Les Cahiers d’Esther ? Plutôt à partir de 10 ans, quand l’humour grinçant devient savoureux.

Captive, la dark romance phénomène ? À réserver, selon la quasi-unanimité, aux lecteurs majeurs.

Et Astérix en Lusitanie alors ? Laissons lectrices et lecteurs trancher :

Les bibliothèques publiques, partenaires de la découverte

Ce nouveau dispositif s’intègre également dans les catalogues de bibliothèques publiques pour aider les lecteurs à s’orienter et accompagner les professionnels dans leur rôle de médiation.

Les familles y trouveront un repère simple et visuel, et les bibliothécaires un outil supplémentaire pour dialoguer autour des pratiques de lecture.

Pour un lectorat captif... ou captive ?

Crédits photo : sof_lo CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com