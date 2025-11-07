OnlyFanes... ou ma vie d'éditrice, quand t’as plus un radis

Je crois qu’on appelle ça la chute libre. Pas la métaphorique, non. La vraie. Celle où tu regardes le solde de ton compte avec cette répulsion qu’inspire un cadavre ayant trop longtemps fait trempette. Et tu te dis que, finalement, mourir ensevelie sous les factures d’imprimeur serait une fin assez poétique pour une éditrice. Un côté momie, bandelette, toussa…

– Maman, tu veux pas arrêter les dîners “créativité no limit” et faire un vrai repas, pour une fois ? a lâché ma grande, la fourchette désabusée en main. Grillée par ma propre descendance, entrée dans l’ère du soupçon — et non, je ne publie pas Nathalie Sarraute.

Alors voilà. J’ai maintenant deux options : ouvrir un compte OnlyFans ou installer ma tente au Bois de Boulogne avec un panneau : « Éditrice cherche miracle ou investisseur pour éviter une reconversion professionnelle radicale. » En même temps… le Bois a certains avantages : en indépendante, tu fixes toi-même ton tarif horaire. Un peu le Prix unique du livre, version péripatéticienne.

Dans l’édition, tu donnes tout — ton énergie, tes week-ends, et ce qu’il reste d’optimisme — et on te remercie de ton “dévouement“ en capital symbolique : prestige, dépression et deux cents vues sur LinkedIn.

Parce qu’en France, le livre, c’est sacré. On ne dit pas « industrie », on dit « temple ». Et dans ce temple, les femmes comme moi sont les prêtresses bénévoles d’une religion moribonde. D’ailleurs, on ne dit pas “livre” prosaïquement, mais “liiiiivre”, avec un ascenseur phonique du « i » entre hystérie et vénération : écoutez bien, la prochaine fois. Faites attention… c’est remarquable.

Je m’appelle Victoire, la trentaine avancée, deux enfants, un chat snob, et des rêves éditoriaux depuis des mois en soins palliatifs. J’ai fondé ma maison par « amour de la littérature » — une expression à bannir dans un cadre professionnel, tant elle sert de piège à passionnés. Je voulais changer le monde. J’ai surtout changé de banque — trois fois. J’y ai laissé mes économies, ma santé mentale et ma naïveté d’éditrice idéaliste. Pour devenir millionnaire dans l’édition, il faut commencer milliardaire.

Et spoiler alert : les livres ne sauvent pas le monde.

Aujourd’hui, ma maison dépend d’un grand groupe. Pas le grand groupe : un de ceux qui rachète tout ce qui bouge (ou flirte avec la mort clinico-économique), puis s’étonne que la littérature sente la naphtaline. Ils appellent ça « synergie éditoriale » comme d’autres murmurent « je t’aime » en mode avion. On te lâche un « Vu », avec condescendance. Et comme d’autres, je suis broyée par leurs process — processus, c'est plus français, mais trop de syllabes —, des démissions, portes claquées, des gens dont on dépend et qui ne vous connaissent même pas.

Dans cette chaîne alimentaire, je suis quelque part entre la boule d’excréments que promène le bousier et la farine animale pour future vache folle.

Mais dans le groupe, ils nous désignent comme « éditeur partenaire ». Explications : on te tutoie ou te ghoste d’une semaine à l’autre : tu passes de merveilleuse à négligeable d’un coup de tableur Excel. Et un matin, les virements qu’ils doivent assurer sont rejetés. Les jours s’empilent au gré des impayés, entre hontes à répétitions et relances de prestataires exaspérés.

Je les comprends : certains attendent depuis plus de neuf mois le règlement de leur facture. Les auteurs, eux, n’osent plus demander où en sont leurs à-valoir, ou veulent récupérer leurs droits. Et moi, je jongle avec un mail réclamant les chiffres de ventes, un autre demandant un virement d’urgence, des manuscrits à lire, des relevés bancaires… des enfants en roue libre et un ex-mari chroniquement instable.

Je fais semblant d’y croire, parce que si je lâche, tout s’écroule derrière. Je suis presque seule dans une horde de bureaucrates qui ne savent même pas où ils vont tant le modèle économique va mal.

Souvent, je me demande si je ne suis pas juste née au mauvais moment. J’aurais voulu être éditrice dans les années 80 : on fumait dans les bureaux, la cuite de la veille passait avec une coupe de champagne le lendemain et le marché du livre respirait la joie de vivre.

Aujourd’hui, il serait plutôt sous perfusion, avec assistance respiratoire. Normal, quand on étouffe le lectorat sous des tonnes — littéralement — de papier imprimé avec des textes morts-nés…

Alors, je me laisse tenter : une webcam, un pseudo suggestif… Parce qu’au moins, sur OnlyFans, on sait combien rapporte un abonnement. Dans l’édition, la passion est gratuite et l’humiliation cadeau.

OnlyFanes… ou quand t’as plus un radis. À ce niveau de calembour, je dois être en burn-out.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Victoire

