Au Havre, la librairie spécialisée manga Infinity Shop en faillite

La société derrière l'enseigne Infinity Shop a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal des Activités Économiques du Havre le 31 octobre dernier, a appris ActuaLitté, un peu plus d'un an après l'ouverture de la librairie spécialisée.

Sur 140 m2, la boutique comprenait un « espace librairie, café, arcade et jeux de société au rez-de-chaussée » et une zone pour les « figurines articulées, tee-shirt et autres produits dérivés à l’étage », comme le précisait 76actu à l'ouverture.

Une offre « café » complétait l'ensemble, avec quelques propositions de petite restauration.

Après une période faste d'ouvertures, les librairies spécialisées manga, BD et comics connaissent des revers, en raison de l'explosion partielle de la « bulle manga ». Aux niveaux de vente exceptionnels et à la forte demande lors de la pandémie de Covid-19 et des mois qui ont suivi a succédé un retour à la normale, parfois difficile pour les nouveaux entrants sur ce marché.

Nous avons tenté de joindre Infinity Shop, sans succès.

Photographie : Infinity Shop, au Havre (capture d'écran Google Maps)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com