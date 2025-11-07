La Biblio-dynamie, qu'est-ce que c'est ?

Je suis Claire Bascou, passionnée par l’artisanat des mots, par leur pouvoir d’éclairer, d’émouvoir et de relier. Après avoir exercé la profession d’avocate, j’ai multiplié les expériences - écrire, apprendre, partager, transmettre - jusqu’à trouver dans la bibliothérapie un espace d’unité et de sens. Aujourd’hui bibliothérapeute et fondatrice de La Biblio-dynamie, je mêle sciences humaines et créativité pour faire cheminer enfants, adultes et séniors vers un mieux-être.

Parcours

Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci. Paul Eluard

Mon parcours tient à peu près de cela : des traversées intimes et géographiques, des challenges et des rencontres, assaisonnés de pages, d’encre et de questions ; le cœur en boussole, la liberté en bandoulière.

Après plusieurs années passées dans le milieu juridique, j’ai choisi de quitter la robe d’avocat. Témoin d’une société où l’avoir prenait souvent le pas sur l’être, j’ai trouvé refuge et inspiration dans les livres et l’écriture. De ce temps de vagabondage est né Incandescence, un ouvrage hybride sur les dérives de « l’avocature » et de notre époque. Un texte « poil à gratter » pas encore publié mais fondateur, qui a marqué le début d’une nouvelle page de vie.

S’en est suivie une période expérimentale où le mode de vie nomade en van aménagé m’a conduit à pousser les portes de différents lieux culturels dans plusieurs régions de France et d’Europe puis à me former au métier de libraire, à travailler dans des librairies et à enseigner le français.

De ces expériences est née une réflexion plus vaste sur la puissance et le rôle de la fiction - de la narration en général - dans notre rapport à soi et au monde. C’est ainsi que j’ai découvert la bibliothérapie créative, auprès de Régine Detambel, et que j’ai décidé d’en faire le cœur de ma vie professionnelle. J’ai ainsi créé mon auto-entreprise, La Biblio-dynamie en 2022 alors que je suivais des ateliers de psychologie et des cours de littérature pour venir au soutien de ma démarche de construction d’une pratique bibliothérapeutique axée sur les sciences humaines et la créativité.

Approche personnelle de la bibliothérapie

Plus qu’une pratique, c’est une philosophie vivante, une méthode et une énergie que je transmets. Elles reposent sur des savoir-faire et un savoir-être qui cultivent la confiance, soutiennent un accompagnement attentif et bienveillant et mettent chacun.e en mouvement, à son propre rythme. Je pense qu’il est important d’évoquer, à ce stade, le rôle essentiel et cadré du bibliothérapeute. Car au- delà d’une boite à outils dont nous disposons toutes et tous, la posture est primordiale.

Ainsi, la qualité de la médiation est fonction de la connaissance de notre champ d’action et de ses limites. En ce sens - et cela m’est déjà arrivé - un participant sujet à une pathologie ressentie ou identifiée en cours d’atelier sera systématiquement orienté et accompagné vers un professionnel de santé. Pour autant, je ne crois pas au monopole ni à la hiérarchie d’une pratique sur une autre mais bien à la complémentarité et à la chronologie dans le cheminement personnel.

Je suis très à l’aise avec l’idée que mon intervention puisse, selon les besoins, apaiser ou stimuler, le temps d’une séance ou au fil d’un accompagnement plus long. Elle peut aussi représenter une porte d’entrée vers un travail thérapeutique mené par un.e psychologue ou un.e psychanalyste.

Un atelier mené par Claire Bascou.

Là où les psychologues agissent du côté du cure, celui du « soin » au sens clinique, j’interviens dans le champ du care : celui du « prendre soin », de la présence, de l’écoute et de l’élan vital. Le care ne revêt pas une forme unique : chaque pratique déploie sa justesse selon la personne, le moment de sa trajectoire et les besoins qu’elle exprime.

Alors, concrètement comment se traduit mon approche : mes prestations prennent la forme d’ateliers individuels (en distanciel et le plus souvent en présentiel) avec un programme réalisé sur-mesure à l’issue d’une séance découverte ; et d’ateliers collectifs autour de thématiques existentielles et auprès de publics spécifiques ou hétérogènes. Je propose également des parcours et modules de formation ainsi que des conférences pour les particuliers et les professionnels.

Fin 2023, j’ai créé La bibliorando : des séances collectives itinérantes et immersives en pleine nature. Le concept est de convoquer les sens, d’éprouver les mots, de faire entrer en résonance le corps avec l’environnement. Pour la métaphore, une journée type pourrait avoir ce visage : le nez dans les livres et la recherche, le cerveau dans les idées et les projets, les oreilles appointées, la voix qui orchestre les mélodies, le sourire au bord des lèvres et les yeux grands ouverts.

Si j’ai à cœur de transmettre et d’innover, ce sont avant tout les rencontres qui structurent ma pratique : celles avec les personnages, les auteurs, l’intertextualité, mais aussi avec soi-même, avec l’autre, les idées, les lieux, les objets, les avancées scientifiques et les autres champs d’activité.

Convaincue donc que la bibliothérapie est une pratique de la rencontre - fondamentalement poreuse et transversale -, je me réjouis de travailler actuellement sur deux projets de partenariat qui, à ma connaissance, sont inédits dans leur lien avec la bibliothérapie. Deux belles aventures en gestation, dont j’aurai plaisir à partager les fruits en 2026 pour l’une et en 2027 pour l’autre.

Enjeux

La démocratisation de la bibliothérapie s’explique aisément par les retours très positifs sur la pratique, l’avancée des recherches scientifiques et la prise de conscience générale des problématiques liées à la santé mentale. Des éléments fondamentaux qui doivent désormais permettre à cette pratique d’être reconnue au même titre que l’Art-thérapie ou encore la médecine narrative en tant que médiation thérapeutique.

Et parce que j’émets des réserves quant à la pratique isolée de la bibliothérapie qui peut favoriser, entre autres, le charlatanisme et que je crois profondément à l’énergie saine et vitale du collectif, j’ai intégré l’Association Francophone de Bibliothérapie (AFB) en 2022. Cette association, fondée en 2020, rassemble des professionnels du livre, de la santé et de la culture issus de neuf pays francophones. Son fonctionnement est simple et efficace : des visioconférences mensuelles sur le principe de l’intervision, un fond documentaire de qualité et actualisé, des projets collectifs comme l’organisation de rencontres physiques entre les membres sur le modèle d’un séminaire ou encore l’élaboration d’un ouvrage collectif pour lequel nous cherchons une maison d’édition.

Devenue co-présidente de l’AFB en 2025, je porte avec l’équipe plusieurs objectifs : faire vivre et respecter la charte déontologique de notre pratique (inspirée de celles de l’art-thérapie et de la psychologie), encourager un développement à la fois riche et solide de la bibliothérapie, et œuvrer pour la reconnaissance de la profession auprès des ministères de la Culture et de la Santé.

Enfin, et à mes yeux, la bibliothérapie n’est pas seulement un outil individuel de mieux-être. Chaque séance devient plus qu’un moment de lecture ou de création : elle est un espace de liberté un temps pour se reconnecter à soi et aux autres, pour reprendre sa place de sujet dans un monde qui nous pousse souvent à la suradaptation. C’est un geste de résistance, doux mais concret, qui permet de nourrir l’esprit critique, de stimuler l’imaginaire et d’affirmer sa présence au monde, tout en cultivant la rencontre et le commun.

Claire Bascou, fondatrice de La Biblio-dynamie, co-présidente de l'Association Francophone de Bibliothérapie (AFB)

Crédits photo : Claire Bascou

