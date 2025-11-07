Kindle Translate : l’IA d’Amazon se met à la traduction littéraire

Amazon met en évidence, dans son communiqué, qu’à peine 5 % des livres vendus sur son site, existent en plusieurs langues. Kindle Translate doit venir combler ce manque : les versions traduites pourront être inscrites à KDP Select, le programme d’exclusivité d’Amazon qui permet aux auteurs de bénéficier de promotions et d’une meilleure visibilité sur la boutique Kindle.

En rejoignant KDP Select, leurs livres peuvent aussi être intégrés à Kindle Unlimited, l’abonnement mensuel qui donne aux lecteurs un accès illimité à un large catalogue d’ebooks.

Ce ne sera pas des traductions « à la volée » sur la liseuse. L’outil génèrera une nouvelle édition traduite, vendue comme un ebook classique.

Un pas de plus dans la stratégie « IA éditoriale » d’Amazon

En bêta fermée pour le moment, des auteurs KDP sélectionnés accèderont à Kindle Translate depuis leur tableau de bord : ils choisissent la langue, prévisualisent le résultat, fixent le prix, puis publient l’édition traduite. Côté lecteurs, un libellé indique clairement qu’il s’agit d’une traduction par IA, et des extraits permettent de juger la qualité avant d’acheter. Depuis 2024, Amazon demande aux auteurs KDP de déclarer tout contenu généré par IA — texte, images… et traductions.

Amazon ne précise pas les modèles d’IA utilisés ; on sait toutefois que la maison dispose déjà d’un service de traduction dit neuronale, Amazon Translate, via Amazon Web Services (AWS), sa filiale cloud d’Amazon, qui fournit des services d’infrastructure informatique - stockage, calcul, intelligence artificielle, traduction automatique...

Le lancement s’inscrit dans une dynamique plus large : en 2025, Audible a ouvert des outils de narration automatisée aux éditeurs — plus de 100 voix, avec des parcours « gérés par Audible » ou en self-service — et a annoncé une traduction par IA en bêta côté audio. Autrement dit, voix et traduction deviennent des briques natives de production dans l’écosystème Amazon.

Pour l’instant, le français est absent de Kindle Translate. Amazon promet d’ajouter d’autres langues sans calendrier précis. Alors qu’à Arles, les 7, 8 et 9 novembre 2025, se tiennent les 42e Assises de la traduction littéraire, on imagine mal les traducteurs français accueillir cette nouvelle « offre » avec enthousiasme...

