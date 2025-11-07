Le point commun entre Zucman et Bardella : pas de pub dans le métro

Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».
Le 07/11/2025 à 12:40 par Antoine Oury
Publié le :
07/11/2025 à 12:40
Paru le 24 octobre dernier aux éditions du Seuil, Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin, signé par Gabriel Zucman, présente, comme son titre l'indique, l'impôt de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches (plus de 100 millions €).
« C'est une réalité particulièrement choquante : les milliardaires ne paient pas ou presque d'impôt sur le revenu. Tous impôts compris, leur contribution est deux fois plus faible que celle des Français moyens. Il s'agit là d'une violation grave du principe d'égalité devant l'impôt inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le temps est venu de mettre fin à cette anomalie », insiste la présentation de l'ouvrage.
La « taxe Zucman », qui porte donc le nom de l'économiste, propose ainsi de faire contribuer plus largement les plus riches au financement des infrastructures publiques sur lesquelles repose leur fortune.
Cette idée a été reprise par l'ensemble des partis de gauche, des Écologistes à la France insoumise, en passant par le Parti communiste, le Parti socialiste et Place Publique. Dans le cadre de négociations avec le gouvernement, le Parti socialiste l'avait aussi décliné en « taxe Zucman light », soit une taxe de 3 % sur les patrimoines supérieurs à 10 millions €, en exonérant les entreprises innovantes et familiales.
Les deux versions de la taxe ont été rejetées à l'Assemblée nationale, dans le cadre des discussions sur le budget 2026 : les groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons, Les Républicains et le Rassemblement national s'y sont opposés, réunissant 228 votes « contre » (face à 172 voix « pour »).
Professeur à l’École normale supérieure depuis 2023, Gabriel Zucman a conseillé les candidats démocrates Elizabeth Warren et Bernie Sanders lors de l'élection présidentielle américaine de 2020, et signé une tribune, en 2022, soutenant le programme économique Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES). Mais il ne revendique pas d'affiliation politique, et n'envisage pas, a priori, une quelconque candidature.
Néanmoins, la campagne de publicité pour son livre Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin a été refusée par Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, comme l'a révélé Challenges.
« Cette campagne publicitaire apparaît incompatible avec le principe de neutralité politique applicable au sein des réseaux de transport public dont nous exploitons les espaces publicitaires », a indiqué la régie.
À LIRE - Pour vendre le livre de Bardella, le RN applique la préférence multinationale
Une mise en avant de l'ouvrage sur les panneaux gérés par Mediatransports « en ce qu’elle est susceptible et conçue dans le but d’influencer l’issue d’un processus législatif, présente les caractéristiques d’une publicité à caractère politique au sens de l’article 3 du règlement 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique ».
Ce refus rappelle celui de la campagne pour le livre Ce que je cherche, de Jordan Bardella, en octobre 2024. Toutefois, à l'époque, Mediatransports avait d'abord accepté la proposition de l'éditeur, Fayard, avant de rétropédaler quand l'information a été rendue publique. La maison d'édition avait alors saisi le Tribunal des activités économiques de Paris : la régie a été reconnue coupable d'« inexécution fautive du contrat », mais la justice avait reconnu le principe de neutralité politique, que « les services publics, dont font partie les gares de la SNCF se doivent de respecter ».
Photographie : Gabriel Zucman, en juin 2025 (Superpanton, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Paru le 24/10/2025
60 pages
Seuil
6,90 €
