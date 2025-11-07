Grand Prix de l’Essai Michel Reybier 2025 : six voix en quête d’idées

Le Grand Prix de l’Essai Michel Reybier 2025 sera remis le 17 novembre au Château Cos d’Estournel, à Saint-Estèphe (Gironde). Créé pour distinguer un essai qui éclaire notre époque avec exigence et liberté, le prix s’inscrit désormais parmi les rendez-vous littéraires marquants de la rentrée d’hiver.
Le 07/11/2025 à 11:16 par Dépêche
Ce prix « distingue chaque année une œuvre qui, par la force de sa réflexion et la liberté de son regard, éclaire les enjeux de notre temps ».
La sélection est la suivante :
Marie Gautheron, Désert, déserts, du Moyen-Age au XXI siècle, Gallimard
Eva Illouz, Explosive modernité. Malaise dans la vie intérieure, Gallimard
Denis Lacorne, De la race en Amérique, Gallimard
Baptiste Roger-Lacan, Le roi. Une autre histoire de la droite, Passé composés
Didier Rykner, Mauvais genre au musée, Les Belles lettres
Francis Wolff, La vie a-t-elle une valeur ? Philosophie magazine
Le lauréat, choisi par un jury composé Pierre Assouline, Giuliano da Empoli, Jean-Noël Jeanneney, Michel Winock et Karen Reybier, recevra une dotation offerte par Michel Reybier, fondateur du prix et mécène passionné de littérature et de philosophie.
Doté de 15.000 €, ce Prix honore une voix singulière de la pensée contemporaine et donne au lauréat un accès privilégié à des résidences d'écriture.
Crédits photo : Château Cos d’Estournel
