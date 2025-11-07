Grand Prix de l’Essai Michel Reybier 2025 : six voix en quête d’idées

Ce prix « distingue chaque année une œuvre qui, par la force de sa réflexion et la liberté de son regard, éclaire les enjeux de notre temps ».

La sélection est la suivante :

Marie Gautheron, Désert, déserts, du Moyen-Age au XXI siècle, Gallimard

Eva Illouz, Explosive modernité. Malaise dans la vie intérieure, Gallimard

Denis Lacorne, De la race en Amérique, Gallimard

Baptiste Roger-Lacan, Le roi. Une autre histoire de la droite, Passé composés

Didier Rykner, Mauvais genre au musée, Les Belles lettres

Francis Wolff, La vie a-t-elle une valeur ? Philosophie magazine

Le lauréat, choisi par un jury composé Pierre Assouline, Giuliano da Empoli, Jean-Noël Jeanneney, Michel Winock et Karen Reybier, recevra une dotation offerte par Michel Reybier, fondateur du prix et mécène passionné de littérature et de philosophie.

Doté de 15.000 €, ce Prix honore une voix singulière de la pensée contemporaine et donne au lauréat un accès privilégié à des résidences d'écriture.

