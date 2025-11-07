Les Rêves d'Ily confie sa diffusion-distribution à DG Diffusion

La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.
Le 07/11/2025 à 11:38 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
07/11/2025 à 11:38
0
Commentaires
3
Partages
À compter de janvier 2026, les ouvrages publiés par Les Rêves d'Ily seront diffusés et distribués par DG Diffusion, indique la maison.
« Fort d'un catalogue d'albums originaux et engagés, Les Rêves d'Ily se donne les moyens d'une présence élargie sur le marché du livre. Pour les journalistes et influenceurs, cette évolution témoigne de la montée en puissance de la structure et de sa volonté de rendre ses publications accessibles au plus grand nombre », souligne un communiqué.
DG Diffusion travaille avec près de 200 éditeurs et dispose d'un large réseau couvrant les librairies indépendantes, les grandes enseignes et les librairies en ligne.
Avec cet accord, « le catalogue des Rêves d'Ily bénéficiera d'une présence nationale renforcée », promet l'éditeur, puisque « tous les albums pourront être facilement commandés partout en France, y compris par les bibliothèques. Ce gain de visibilité est important pour les auteurs et illustrateurs de la maison, dont les créations toucheront davantage de jeunes lecteurs. »
À LIRE - “Les enfants s’interrogent sur notre monde et nous devons y répondre”
« Grâce à cet adossement à un réseau de diffusion éprouvé, Les Rêves d'Ily confirme sa volonté de croissance dans le secteur du livre jeunesse », ajoute encore la structure d'édition.
La maison d'édition Les Rêves d'Ily a été créée en 2019 par Cyril Anger.
Photographie : Les Rêves d'Ily
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
03/10/2025, 11:20
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue.
29/07/2025, 17:45
Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.
25/07/2025, 10:37
Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.
21/07/2025, 11:09
Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.
15/07/2025, 12:40
Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.
07/07/2025, 17:24
Face aux défis environnementaux croissants, le droit d’auteur peut-il devenir un levier pour accompagner la transition écologique des industries culturelles ? C’est à cette question que s’est attelée la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui vient de remettre son rapport officiel, fruit de deux années de travaux, à l’issue d’une réflexion nourrie associant experts et professionnels du secteur.
07/07/2025, 14:06
Après une journée de grève le 26 juin dernier, la direction a accepté — quasiment — telles quelles les revendications portées par la délégation syndicale. L'accord, signé ce mardi matin à 10h après consultation des équipes, est salué comme « une vraie victoire, pas seulement symbolique ».
01/07/2025, 17:19
Essor inattendu pour la rentrée 2025. Publication record depuis trois ans. Entre août et octobre, 484 romans s’envoleront vers les librairies. Cette vague littéraire se compose de 344 titres en langue française, parmi lesquels émergent 73 premiers romans, marque d’un foisonnement de nouvelles voix. À l’international, 140 traductions complètent l’ensemble, en légère baisse par rapport à l’an dernier.
28/06/2025, 22:58
La journée du 26 juin n’a pas démarré comme les autres dans les locaux d’Harmonia Mundi Livre. À 8 heures précises, les chaînes logistiques se sont figées. Une large majorité des salariés a répondu à l’appel à la grève lancé au petit matin. Ainsi, près de 80 % des 130 employés auraient cessé le travail. Une mobilisation rare dans cette entreprise familiale reconnue du secteur du livre.
27/06/2025, 09:54
Quarante ans d’indépendance, ça forge un tempérament. Installé dans la région toulousaine, le groupe DG Diffusion affine depuis des décennies son modèle : un diffuseur-distributeur au service des éditeurs, avec un pied solide dans la logistique et un autre dans le relationnel. Mais depuis l’arrivée d’Amélie Maillot à sa tête en 2022, le ton s’affirme, les frontières s’élargissent et les engagements se posent noir sur blanc.
26/06/2025, 15:06
La Fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) annonce deux évolutions majeures concernant la diffusion et la distribution de ses maisons d’édition, avec deux échéances distinctes en 2025.
02/06/2025, 18:18
Le Livre de Poche Jeunesse lancera, dès le 2 juillet 2025, une nouvelle collection intitulée Le livre de mes 10 ans, imaginée et dirigée par l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Cinq titres, choisis par des écrivains tels que Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter, seront réédités avec des préfaces inédites et des enrichissements éditoriaux. L’objectif : faire redécouvrir aux jeunes lecteurs les romans qui les ont eux-mêmes marqués en soufflant leur dixième bougie.
02/06/2025, 12:59
Michel Lafon, Président fondateur des Éditions Michel Lafon, et Elsa Lafon, Directrice Générale, annoncent la reconduction de l’accord de diffusion-distribution qui les lie au groupe Editis.
11/04/2025, 12:20
ActuaLitté apprend que les éditions Wildproject rejoignent les maisons diffusées et distribuées par Harmonia Mundi livre. À compter de ce 1er mars, la structure rejoindra maisons partenaires, aux lignes éditoriales qui ne manquent pas de se faire écho.
28/02/2025, 17:32
En 2025, DG Diffusion intègre trois nouvelles maisons d’édition à son catalogue. Dès février, les éditions Chafouine ont rejoint la structure, suivies en mars par les Éditions Sofrocay, et en avril par Pomango. « Ces nouveaux partenariats viennent enrichir l’offre éditoriale et confirment la volonté qu’à le groupe d’accompagner des éditeurs engagés dans des domaines variés comme le développement personnel, l’éducation et la jeunesse », assure le diffuseur-distributeur.
05/02/2025, 16:56
La liste des maisons d'édition qui intégreront la diffusion d'Harmonia Mundi Livre à compter du 1er janvier 2025, nous a été partagée par Violette Tastet, directrice du Pôle Relations éditeurs et Marketing. On dénombre ainsi quatre structures indépendantes : deux axées jeunesse, deux BD et manga.
10/01/2025, 12:34
Le mouvement se poursuit au sein du groupe de Daniel Kretinsky : la dernière salle des ventes d’Interforum, basée à Ivry sera fermée en juin prochain, selon les informations communiquées à ActuaLitté. Alain Danjou, directeur de la distribution chez Editis, a informé les six salariés concernés ce 8 janvier.
09/01/2025, 10:38
Presque un an jour pour jour après un mouvement social déjà suscité par des revendications portant sur les rémunérations, des salariés du groupe Editis pointent des négociations annuelles obligatoires « encore pires que l'année dernière ». Des représentants ont boycotté une réunion avec la direction du groupe, ce 16 décembre, afin que cette dernière abandonne sa « novlangue » au sujet des salaires, de la reconnaissance et des statuts.
17/12/2024, 13:08
Monique Levi-Strauss, épouse de l’anthropologue, avait confié à l’éditeur Le Seuil des dessins collectés dans les années 30, lors d’un séjour chez les Caduveos. Des motifs, réalisés par les femmes sur le corps, furent reproduits sur papier et offerts en remerciement de « perles de verre multicolores » que Claude Levi-Strauss leur avait offertes. Un florilège dont la maison a fait un livre, Peintures caduveo.
19/11/2024, 12:27
Le groupe DG Diffusion, acteur historique dans la diffusion et la distribution de livres et de produits liés au bien-être et à l’épanouissement, poursuit sa croissance et renforce sa position sur le marché éditorial en accueillant 13 nouvelles maisons d’édition dans son portefeuille.
18/11/2024, 12:07
À l'occasion d'une prise de parole devant les équipes d'Editis, ce 14 octobre, Catherine Lucet, directrice générale du groupe, a confirmé la nomination de Stéphane Vincent en tant que directeur des diffusions France d'Interforum.
15/10/2024, 11:26
Quatre jours d’activité très fortement ralentie, dont une journée de piquet de grève : la situation ne s’arrange définitivement pas pour Interforum. Dans les entrepôts, les cartons d'ouvrages sont expédiés aussi vite que possible. « On est très fatigués, donc on travaille à la mesure de nos salaires », lâche un employé mi-figue, mi-raisin.
04/10/2024, 15:33
Un an après un débrayage identique, les salariés remettent le couvert : la direction d’Editis sera de nouveau confrontée à un mouvement social, ce 30 septembre. Aucun livre ne sera acheminé vers les librairies : un blocage complet des nouveautés, dont le dessinateur Riad Sattouf et le romancier Michel Bussi.
27/09/2024, 16:03
Le 15e numéro de la revue La Déferlante résulte d’une année de travail : on comprendra aisément que ce trimestriel en ait alors fait un numéro spécial. Alors que l’Élysée est en quête d’un ou d’une locataire pour Matignon, le numéro ne manque certainement pas d’à-propos.
02/09/2024, 16:35
Depuis le 16 août dernier, la solution ERP Octave est hors service. La cause ? L'éditeur de logiciel a été victime d'un de ses tristement fameux rançongiciels. Parmi ses clients, huit distributeurs, dont Pollen et Makassar. Les deux acteurs de l'édition indépendante exposent les conséquences de ce blocage et les solutions envisagées, espérant un retour à la normale rapide. Et de nous révéler que leur propre solution ERP, initiée dès 2020, Medios, devrait être opérationnelle à partir de 2025.
27/08/2024, 17:41
Les premières maisons qu’hébergera la start-up / incubateur pour éditeurs que dirige Arnaud Nourry seraient dévoilées courant septembre. Mais en attendant le dévoilement des participantes et participants, c’est la question de la diffusion-distribution qui restait à trancher. Et l’on aurait un vainqueur, apprend ActuaLitté.
06/08/2024, 15:14
Voilà des mois que l’on s’y pensait préparés : de fait, l’épreuve du réel ne déçoit personne. Cette ritournelle qui s’entend des bistrots aux commerces virevoltant dans les rues de Paris tourne au gag, “Et en plus, à cause des Jeux…” phrase à compléter à l'envi pour excuser tout dysfonctionnement. Or, pour les services de livraison et les clients du e-commerce, la patience sera plus encore de mise.
24/07/2024, 16:39
Pour la rentrée littéraire 2024, Harmonia Mundi Livre organise avec ses éditeurs partenaires une opération de communication à large échelle. En mutualisant les ressources des différentes maisons, la structure de diffusion-distribution fédère plus largement l’édition indépendante.
12/07/2024, 12:24
De retour dans le game ! Trois ans après son départ pour le moins prévisible du groupe Lagardère, Arnaud Nourry dévoile son projet, Les Nouveaux Editeurs. Mais il ne s'agit là que d'une marque, exploitée par la société Rayas, qui, avant de présenter les premiers projets éditoriaux, doit trouver qui commercialisera les ouvrages en librairie.
28/06/2024, 15:11
Editis, Interforum et Auzou officialisent la signature d’un partenariat de distribution à partir du 1er janvier 2025. La diffusion d’Auzou en supermarchés était déjà assurée en grande partie depuis 10 ans par DNL (Diffusion Nationale du Livre), filiale d’Interforum.
25/06/2024, 16:45
Expodif, le grossiste de livres neufs à prix réduit, annonce un partenariat d'un an avec Bibliothèques Sans Frontières (BSF). Ainsi, l'entreprise entend faire d'une pierre deux coups, en poursuivant son engagement en faveur d'une économie circulaire du livre, et rendant la lecture accessible à tous et toutes.
25/06/2024, 12:06
Autres articles de la rubrique Métiers
Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».
07/11/2025, 12:40
Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.
07/11/2025, 10:53
L'année 2026 sera consacrée à André Malraux (1901-1976), à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, avec toute une série d'événements : expositions, conférences, colloques, publications... L'ensemble se prolongera même sur 2027, assure le ministère de la Culture.
07/11/2025, 10:41
Né en Charente en 1947, André Servant est mort le 30 octobre dernier, à l'âge de 78 ans. Président, de 2010 à 2017, du Centre Régional des lettres de Basse-Normandie, ensuite intégré à Normandie Livre & Lecture, il laisse le souvenir d'un « passionné » des lettres et de la lecture.
07/11/2025, 09:37
L’Académie française a élu, ce jeudi 6 novembre 2025, deux nouvelles figures des lettres : Florian Zeller et Éric Neuhoff. Le dramaturge et cinéaste, âgé de 46 ans, occupera le fauteuil d’Hélène Carrère d’Encausse, disparue en 2023, tandis que le critique de cinéma du Figaro, 69 ans, succède à Gabriel de Broglie, décédé en janvier 2025. Tous deux ont été élus dès le premier tour, respectivement avec 23 voix et 12 voix sur les 25 académiciens votants.
06/11/2025, 18:22
L’agence de communication La Bande poursuit sa montée en puissance sur la scène culturelle et littéraire française. En interne, elle annonce la promotion d’un pilier de son équipe, tandis qu’à l’externe, elle s'occupera de la programmation artistique du Festival du Livre de Montmorillon 2026.
06/11/2025, 17:38
Le Salon du livre de Montréal (SLM), prévu du 19 au 23 novembre au Palais des congrès de Montréal, est placé sous tension. En cause : un conflit de travail à la Société de transport de Montréal (STM) qui pourrait profondément perturber l’accès du public à cet événement majeur du livre. Depuis le 2 novembre, les employés d’entretien de la STM sont en grève, limitant fortement le service métro-bus.
06/11/2025, 17:12
En l'espace de quelques jours, une dizaine d'intellectuels, de traducteurs et d'auteurs ont été interpelés en Iran, tandis que leurs domiciles étaient fouillés et certains de leurs effets personnels confisqués. Des intimidations inadmissibles de la part des services de sécurité iraniens, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales.
06/11/2025, 13:22
Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.
06/11/2025, 12:04
L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.
06/11/2025, 11:32
À l'image de l’ensemble des branches culturelles en 2023, la valeur ajoutée du livre a stagné cette année-là, relève le ministère de la Culture dans un rapport. Après les périodes de crise sanitaire (2020-2021), particulièrement fastes pour le secteur de l'édition, le retour à la normale se confirme avec une croissance d’activité modérée.
06/11/2025, 11:25
Après 18 mois de procédure, la chambre d’accusation d’Alger a confirmé un non-lieu dans l’affaire opposant Koukou Éditions au président de la commission de lecture du ministère de la Culture et au commissaire du Salon international du livre d’Alger (SILA).
05/11/2025, 16:41
Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme inaugurent « 54 Poche », une série pensée pour remettre en circulation — à prix accessible (5,90 €) — des textes majeurs des sciences humaines, parfois introuvables, parfois inédits en français.
05/11/2025, 15:15
Une nouvelle librairie dédiée à la romance verra prochainement le jour, cette fois du côté de Valence (Drôme). Sophie Maréchal et Maëva Litim préparent l'ouverture de Romance Librairie Café, prévue « entre mi-décembre et début janvier 2026 ». Les adeptes du genre et de ses multiples déclinaisons seront accueillis au 4, rue Saunière.
05/11/2025, 11:41
L’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) et les Éditions de l’Aube lancent « Émergences », une nouvelle collection d’essais placée sous la direction de Guénaëlle Gault, directrice générale de l’ObSoCo. Deux premiers titres paraissent simultanément et posent le ton : Nos futurs possibles de la même Guénaëlle Gault, sur notre capacité collective à imaginer demain, et Cracker l’algorithme de Laurent François, plaidoyer pour un Internet qui rassemble plutôt qu’il n’épuise.
04/11/2025, 18:03
Figure de la révolution de 2011 en Égypte, Abdulrahman al-Qaradawi, aussi connu sous le nom Abdul Rahman Yusuf, prend régulièrement position sur des questions politiques. Peu après la chute de Bachar el-Assad, en Syrie, il avait ouvertement critiqué plusieurs « régimes arabes honteux », comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Depuis son extradition aux émirats, avec l'aval du gouvernement libanais, le poète resterait isolé en détention, ce qui fait craindre à son avocat des actes de torture.
04/11/2025, 16:11
Le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro a permis de récolter 100.000 $ pour la Library Foundation of Los Angeles lors d’un événement caritatif organisé le 3 octobre dernier au Netflix Tudum Theater. Les fonds serviront notamment à la reconstruction de la bibliothèque de Pacific Palisades, détruite par les incendies de janvier, dans un contexte de fortes tensions budgétaires pour les bibliothèques californiennes.
04/11/2025, 14:44
Le groupe éditorial japonais Kōdansha se fait une place à Hollywood, avec l'ouverture de Kōdansha Studios, une entité dédiée à la production d'adaptations en prises de vues réelles de mangas et de romans. La réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao a été nommée directrice de la création.
04/11/2025, 12:47
L’éditeur et écrivain Stephen Carrière quitte la direction de la maison Éditions Anne Carrière, marquant la fin d’une étape dans l’histoire de la structure. Fils des fondateurs, il avait repris les rênes de l’entreprise familiale en 2009, après une période de redressement judiciaire.
04/11/2025, 12:18
Depuis 2023, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, en Suisse, abrite une bible queer, rédigée par Mentari Baumann, directrice de l'organisation « Allianz Gleichwürdig Katholisch » (« Alliance Égalité catholique ») et Meinrad Furrer, théologien et responsable de l'établissement. Parce qu'il prône un message d'ouverture et d'inclusion des communautés LGBTQIA+ dans la foi, l'ouvrage a été volé et détérioré à de nombreuses reprises.
04/11/2025, 10:43
Deux écrivains importants et rares font leur retour en 2026. Éric Vuillard publie chez Actes Sud, le 28 janvier prochain, Les Orphelins, récit tendu autour de Billy the Kid et de la naissance violente du pouvoir américain. Le 12 février, Anne F. Garréta, membre de l’Oulipo et prix Médicis 2002, signe son retour avec DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, chez Mercure de France, près de dix ans après Dans l’béton, son dernier ouvrage.
03/11/2025, 18:11
Née à Nantes en mars 2025, la maison d’édition Les Cailloux fait ses premiers pas dans le paysage littéraire avec deux ouvrages inauguraux : Les saumons attendent le mois d’août d’Elena Panzera, traduit de l’italien par Camille Zabka, et Larsens de Gabriel Bouvet. Les deux titres paraissent le 6 novembre 2025 et incarnent la ligne éditoriale de la structure : une littérature française et italienne contemporaine, marquée par l’épure et la précision stylistique.
03/11/2025, 17:11
Le 26 octobre 2025, à l’âge de 80 ans, David Bellos s’est éteint dans sa résidence secondaire à Doussard, en Haute-Savoie. Né en juin 1945 au Royaume-Uni, il avait fait de la littérature française, de la traduction et de la biographie ses terrains d’exploration privilégiés.
03/11/2025, 17:05
Après 35 ans d’existence, plus de 800 livres publiés et une influence majeure sur la bande dessinée d’auteur, L’Association traverse aujourd’hui une crise financière profonde. La maison fondée en 1990 par Jean-Christophe Menu, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Killoffer et Mattt Konture lance un appel à l’aide : « Et si demain L’Association n’existait plus ? » Le message s’adresse directement aux lectrices, aux lecteurs et à tous ceux qui veulent défendre l’indépendance éditoriale, valeur fondatrice du collectif.
03/11/2025, 16:09
Le pass Culture vient d’annoncer la création d’un Conseil des jeunes, validée lors du comité stratégique du 16 octobre 2025. Ce nouvel organe consultatif réunira des jeunes issus de toutes les régions de France, afin de leur donner un rôle actif dans les orientations et l’évolution du dispositif. Objectif : renforcer la participation directe de la jeunesse à la gouvernance du pass Culture et faire entendre sa voix sur les questions de programmation, de médiation et d’accueil des publics.
03/11/2025, 15:57
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Mathieu Szeradzki au poste de directeur de projet Intelligence artificielle. Chef du bureau du régime économique de la presse depuis septembre 2024, il pilotera désormais la mise en œuvre de la stratégie de la rue de Valois « pour une intelligence artificielle culturelle, responsable et souveraine ».
03/11/2025, 13:11
Depuis le 30 octobre dernier, Luc Liogier assume les fonctions de conseiller culture et médias du Premier ministre Sébastien Lecornu. Inspecteur général des affaires culturelles, secrétaire général de l'IGAC, il en avait récemment assuré la direction par intérim, avant la nomination de Noël Corbin.
03/11/2025, 09:51
Frank Castle recharge ses chargeurs. Marvel a officialisé une nouvelle série régulière Punisher écrite par Benjamin Percy, prévue pour février 2026, avec José Luis Soares au dessin (encrage : Oren Junior) et une couverture de David Marquez. L’annonce, faite à Lucca Comics & Games par le rédacteur en chef C.B. Cebulski, prolonge l’élan de la mini-série Punisher: Red Band de 2025, succès sanglant qui a remis le vigilant de Marvel au premier plan.
02/11/2025, 09:28
À l’automne 2025, la plume familière de Camilla Läckberg — icône du polar suédois — opère un virage surprenant : l’autrice annonce la sortie imminente de dix livres audio pour 2026, mais sans avoir elle-même rédigé un mot.
01/11/2025, 19:35
Chaque jour avant Noël, un nouveau livre à découvrir : c’est l’esprit du « Calendrier de l’Avent des beaux-livres », une initiative commune de l’ADEB (Association des éditeurs belges) et du collectif Les Éditeurs singuliers. Objectif : mettre en lumière la richesse et la créativité de l’édition francophone de Belgique, souvent méconnue du grand public.
01/11/2025, 15:47
La récente condamnation de European Court of Human Rights (ECHR) à l’encontre de Turquie pour interdiction de livres en détention met en lumière un pan troublant de la liberté d’expression en milieu pénitentiaire. Cet arrêt, rendu le 2 septembre 2025 dans l’affaire Aktaş and Others v. Turkey, estime que les autorités turques ont violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en refusant aux détenus l’accès à certaines publications.
01/11/2025, 08:30
Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, les représentants du secteur du livre – éditeurs, auteurs, libraires, diffuseurs et bibliothécaires – appellent le gouvernement à renoncer à toute augmentation de la TVA sur les livres. Le texte, cosigné par les principales organisations professionnelles, alerte sur les conséquences économiques et culturelles d’une telle mesure, jugée « injuste et contre-productive ».
01/11/2025, 08:17
Une bataille féroce s'est engagée au Parlement autour de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit être voté la semaine du 4 novembre. Tandis que 28 organisations professionnelles appellent dans Libération au retrait de l'agréément de la SSAA pour un véritable Conseil de la protection sociale, tout comme le rétablissement des élections professionnels, le lobbying des fondateurs de l'Agessa s'agite.
31/10/2025, 18:31
La librairie Centrale a fêté son ouverture le 3 octobre dernier. Une nouvelle adresse littéraire installée au 161, rue Saint-Martin, à Paris, entièrement tournée vers la poésie, la théorie et, plus largement, toutes les écritures qui travaillent la langue.
31/10/2025, 17:22
La Fédération CGT Spectacle (FNSAC-CGT) confirme l’exclusion du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), actée le 2 juin 2025 par son Comité fédéral national et confirmée en appel au congrès du 12 octobre 2025. De son côté, le SNAC dénonce une exclusion « semée d’irrégularités ».
31/10/2025, 16:30
Maison fondée en septembre 2020, les éditions Essevé, dirigées par Sylvain Villaume, ont été placées en liquidation judiciaire simplifiée, apprend ActuaLitté. Elle a notamment publié plusieurs numéros de Court Circuit, revue « au croisement de l'information, de la littérature et des arts graphiques ».
31/10/2025, 16:04
Commenter cet article