Les Rêves d'Ily confie sa diffusion-distribution à DG Diffusion

À compter de janvier 2026, les ouvrages publiés par Les Rêves d'Ily seront diffusés et distribués par DG Diffusion, indique la maison.

« Fort d'un catalogue d'albums originaux et engagés, Les Rêves d'Ily se donne les moyens d'une présence élargie sur le marché du livre. Pour les journalistes et influenceurs, cette évolution témoigne de la montée en puissance de la structure et de sa volonté de rendre ses publications accessibles au plus grand nombre », souligne un communiqué.

DG Diffusion travaille avec près de 200 éditeurs et dispose d'un large réseau couvrant les librairies indépendantes, les grandes enseignes et les librairies en ligne.

Avec cet accord, « le catalogue des Rêves d'Ily bénéficiera d'une présence nationale renforcée », promet l'éditeur, puisque « tous les albums pourront être facilement commandés partout en France, y compris par les bibliothèques. Ce gain de visibilité est important pour les auteurs et illustrateurs de la maison, dont les créations toucheront davantage de jeunes lecteurs. »

« Grâce à cet adossement à un réseau de diffusion éprouvé, Les Rêves d'Ily confirme sa volonté de croissance dans le secteur du livre jeunesse », ajoute encore la structure d'édition.

La maison d'édition Les Rêves d'Ily a été créée en 2019 par Cyril Anger.

Photographie : Les Rêves d'Ily

