M-A-D Tome 2 - Mechanical Mind

Nicolas Jarry, Thomas Legrain, MiKl

Le second volume de la série M.A.D. — Tome 2 : Mechanical Mind, signé par le scénariste Nicolas Jarry et le dessinateur Thomas Legrain, s’ouvre sur un monde en ruine : la guerre contre les « mechams » a laissé l’humanité morcelée en « îlots » de résistance, noyés dans un océan de rouille. L’intrigue nous entraîne dans les ruines glacées de Moscou, où Daïa Anikine et son Psy-Bot Socrate mènent l’enquête sur la carcasse d’un mecham légendaire — potentiellement la clé du salut… ou de la fin.

L’album opte pour une structure rythmée : une mission expédition, des découvertes fulgurantes, des pistes qui se croisent. Le récit ménage suffisamment de silences — ceux du désert de fer, des cavernes de glace — pour que l’ambiance s’impose sans être excessive.

Les dialogues sont brefs, incisifs, parfois froids — il en va de même de la narration, qui privilégie l’économie de mots pour laisser respirer les images. Le lecteur, dès lors, reste actif : interpellé par ce qu’il devine entre les cases. La mise en page joue de larges pleines-pages, mais aussi d’agencements plus maîtrisés à quatre ou six vignettes, ce qui donne un relief agréable au récit.

TOME 1 - M-A-D : quand l'humanité se relève d'une apocalypse...

Le dessin de Thomas Legrain privilégie cette expressivité précieuse : les visages sont ciselés, les machines à la fois esthétiques et angoissantes. Le grain du trait et le travail sur les ombres renforcent la sensation d’un paysage gelé, hostile. La palette chromatique mise sur les gris-bleus, les blancs nacrés, ponctués de rouille et de rouge métallique, suggérant simultanément le froid polaire et la chaleur sacrificielle de la révolte.

Ce contraste visuel sert le récit : machines vs humains, glace vs feu. Le rapport texte/image est finement dosé : les phylactères se fondent dans les décors ou s’en détachent quand il s’agit d’un cri ou d’une révélation. Le lecteur ressent à la fois la solitude des personnages et la puissance des machines.

Au-delà du simple récit de science-fiction, l’album pose des questions cruciales : qu’est-ce que l’humanité quand les machines se sont émancipées ? Quel prix pour la liberté ? L’enquête sur la carcasse du mecham devient prétexte à interroger les rapports entre organique et mécanique, entre mémoire et reconstruction. Esthétiquement, l’ouvrage se situe à la croisée de l’aventure — avec ses repères classiques — et de l’anticipation froide, presque clinique.

Par Pierre-Henri.

Un extrait des deux tomes est proposé en fin d'article.

 
 
 
 

#Imaginaire
ActuaLitté

Une michronique de
Auteur invité

Publiée le
07/11/2025 à 11:38

Mechanical Mind

Nicolas Jarry, Thomas Legrain

Paru le 17/10/2025

72 pages

Le Lombard

17,45 €

ActuaLitté
Un empire de rouille

Nicolas Jarry, Lombard, Thomas Legrain

Paru le 18/10/2024

72 pages

Le Lombard

17,45 €

ActuaLitté
