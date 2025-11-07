Au bonheur des livres : Dominique Bona et Raphaël Enthoven invités

Père ou mère, les parents sont un grand sujet de la littérature ! On l'a vu tout particulièrement en cette rentrée littéraire de l'automne 2025, où les livres sont nombreux à revenir sur des liens de filiation et ou d'héritage…

Les deux auteurs qu'accueille cette semaine Claire Chazal sur le plateau d'Au bonheur des livres l'illustrent à merveille. Dominique Bona, académicienne souvent remarquée pour ses biographies, consacre un ouvrage émouvant à son père, l'historien Arthur Conte, sous le titre Le roi Arthur (Ed. Gallimard).

Raphaël Enthoven évoque quant à lui la figure de sa mère, la journaliste et écrivaine Catherine David, dont il raconte de façon souvent poignante la lutte avec la maladie, dans L'Albatros (Ed. de L'Observatoire).

Au-delà des singularités biographiques, leur dialogue aborde la question universelle de la transmission.

À LIRE - Naruto, Berserk, Dragon Ball... Des animes d'ADN sur la plateforme M6+

Ces deux auteurs sont par ailleurs invités de la Foire de Brive, grand rendez-vous littéraire annuel auquel s'associe Public Sénat.

L'émission sera disponible, après sa diffusion sur Public Sénat, sur la plateforme de la chaine.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com