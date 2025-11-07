Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Vie littéraire

Les Français veulent-ils Astérix, Jordan Bardella ou Gabriel Zucman ?

Cette semaine, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) ressemble à une radiographie politique et culturelle du pays. On y retrouve la France qui rit, la France qui s’inquiète, la France qui fulmine - et la France qui se replie. En attendant les conséquences des grands prix de l'automne, en commençant par le Goncourt.

Le 07/11/2025 à 11:44 par Hocine Bouhadjera

| 3 Partages

Publié le :

07/11/2025 à 11:44

Hocine Bouhadjera

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

En première position, sans surprise, le tome 41, Astérix en Lusitanie, continue de tout écraser. Plus de 306.000 exemplaires vendus en une semaine, 822.000 cumulés : on ne parle plus d’un succès, mais d’un rite collectif.

L’album fonctionne comme un espace de paix temporaire, un rituel de retrouvailles dans un pays où tout fait débat. La potion magique, c’est la mémoire. Astérix ne fédère plus seulement les lecteurs : il réconcilie les contradictions françaises autour d’un gag sur les Romains.

Jordan Bardella entre en scène

Juste derrière, Freida McFadden impose son empire domestique : 6 titres dans le Top 10. La femme de ménage voit tout reste 2e, La femme de ménage remonte 3e, Le Boyfriend s’installe 4e, et les suites saturent le reste du classement. 

Et soudain, au milieu du soap domestique, le président du Rassemblement national Jordan Bardella fait irruption. Ce que veulent les Français entre directement 5e, avec près de 17.000 exemplaires vendus. 

En 7e position, Mortelle Adèle garde la langue bien pendue : Bande de compotes ! s’essouffle légèrement (-4, 16.359 ex.), mais reste l’humour le plus corrosif du rayon jeunesse. 

En bas du Top 10, la droite de Bardella, c'est dire, Éric Zemmour, s’accroche : La messe n’est pas dite recule avec 12.404 exemplaires. Le transfert d’audience s’opère aussi en librairie : l’un parle de civilisation, l’autre d’avenir - et la préférence du public suit le mouvement.

Au seuil du Top 10, le Prix Goncourt 2025 Laurent Mauvignier s'annonce avec La maison vide (+3, 12.401 ex.), preuve également que la littérature exigeante garde sa place.

Point trop de nationalisme faiblard : Philippe de Villiers et son Populicide sort du top 10 (12e, -4, 11.547 ex.), et Gabriel Zucman, l’économiste le plus commenté du moment, bondit de 30 places avec Les milliardaires ne paient pas d’impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin (14e, 9041 ex.). Deux visions du monde, deux France qui s’affrontent - celle qui veut protéger, celle qui veut redistribuer. Et les deux passent à la caisse.

En librairie spécifiquement, Astérix reste un bulldozer avec 55.000 ventes. Derrière, Laurent Mauvignier est déjà 2e, devant Freida McFadden, qui garde deux places fortes (3e et 5e) avec ses femmes de ménage. Gabriel Zucman est 4e.

Léger repli

Sur le terrain des ventes globales, le marché du livre affiche, en cette semaine 44, 5,35 millions d’exemplaires écoulés, en léger retrait de -2 % par rapport à la semaine passée et son raz-de-marée Astérix. Les librairies concentrent près d’un tiers des ventes (32 %), et génèrent 23,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Les grandes surfaces spécialisées (FNAC, Cultura, etc.) conservent la majorité des volumes - 51 % des ventes et 52 % du chiffre d’affaires -, portées par le poids d’Astérix et des grands formats illustrés. Les grandes surfaces alimentaires, elles, regagnent du terrain (17 % des ventes).

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

/uploads/images/de-la-femme-de-menage-a-populicide-un-top-des-ventes-deprimant-68fb42bd32323228284705-690dc8202ba73032182166.jpeg

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com. 

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017253709
9782017253709
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415634
9782290415634
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391174
9782290391174
En partenariat avec
Edistat

Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627151
9782824627151
En partenariat avec
Edistat

Ce que veulent les Français

Jordan Bardella

Paru le 29/10/2025

392 pages

Fayard

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733630
9782213733630
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494678378
9782494678378
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

La messe n'est pas dite

Eric Zemmour

Paru le 22/10/2025

128 pages

Fayard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213734224
9782213734224
En partenariat avec
Edistat

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707356741
9782707356741
En partenariat avec
Edistat

Populicide

Philippe Villiers, Philippe de Villiers

Paru le 08/10/2025

388 pages

Fayard

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213731667
9782213731667
En partenariat avec
Edistat

Le roman maudit

A préciser, Franck Thilliez

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039562539
9791039562539
En partenariat avec
Edistat

Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin

Gabriel Zucman

Paru le 24/10/2025

60 pages

Seuil

6,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021538601
9782021538601
En partenariat avec
Edistat

Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 09/09/2025

704 pages

Jean-Claude Lattès

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709668385
9782709668385
En partenariat avec
Edistat

Spy X Family Tome 15

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Adrien Bécam

Paru le 09/10/2025

210 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042018733
9791042018733
En partenariat avec
Edistat

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360024
9782070360024
En partenariat avec
Edistat

Troublemaker Intégrale . Edition collector

Laura Swan

Paru le 29/10/2025

882 pages

Hachette

39,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017335153
9782017335153
En partenariat avec
Edistat

One Piece Tome 110

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 27/09/2025

208 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344062814
9782344062814
En partenariat avec
Edistat

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251712
9782253251712
En partenariat avec
Edistat

Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252030
9782253252030
En partenariat avec
Edistat

Méfie-toi

Harlan Coben trad. Roxane Azimi

Paru le 25/09/2025

423 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350891
9782266350891
En partenariat avec
Edistat

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266335225
9782266335225
En partenariat avec
Edistat

Le cercle des jours

Ken Follett trad. Christel Gaillard-Paris, Odile Demange, Renaud Morin, Pierre Reignier

Paru le 25/09/2025

592 pages

Robert Laffont

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221277096
9782221277096
En partenariat avec
Edistat

Harry Potter et la coupe de feu

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 16/10/2025

608 pages

Editions Gallimard

49,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075230056
9782075230056
En partenariat avec
Edistat

La promesse cachée

Lucinda Riley trad. Emilie Passerieux

Paru le 02/10/2025

635 pages

Charleston éditions

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385293222
9782385293222
En partenariat avec
Edistat

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 28/08/2025

560 pages

P.O.L

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818061985
9782818061985
En partenariat avec
Edistat

Les complices du mal

Omar Youssef Souleimane

Paru le 02/10/2025

256 pages

Plon

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259322737
9782259322737
En partenariat avec
Edistat

Voyage dans la France d'avant

Franz-Olivier Giesbert

Paru le 23/10/2025

480 pages

Editions Gallimard

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073121547
9782073121547
En partenariat avec
Edistat

La librairie du cinnamon roll

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 22/10/2025

360 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033922100
9791033922100
En partenariat avec
Edistat

Vol au-dessus d'un nid de cocus

Gilles-William Goldnadel

Paru le 22/10/2025

122 pages

Fayard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733647
9782213733647
En partenariat avec
Edistat

Quicksilver

Callie Hart trad. Chloé Bardan

Paru le 29/10/2025

752 pages

Albin Michel

29,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226505897
9782226505897
En partenariat avec
Edistat

Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755678628
9782755678628
En partenariat avec
Edistat

Moi d'abord !

Christophe Cazenove, William

Paru le 29/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041112197
9791041112197
En partenariat avec
Edistat

Je suis né du diable

Jean-Christophe Grangé

Paru le 15/10/2025

332 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504340
9782226504340
En partenariat avec
Edistat

Le vent souffle sur Little Balmoral

Sophie Jomain

Paru le 18/09/2025

310 pages

Charleston éditions

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294595
9782385294595
En partenariat avec
Edistat

La collision

Paul Gasnier

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101228
9782073101228
En partenariat avec
Edistat

Tant mieux

Amélie Nothomb

Paru le 20/08/2025

216 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504395
9782226504395
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755671193
9782755671193
En partenariat avec
Edistat

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226493842
9782226493842
En partenariat avec
Edistat

Chainsaw Man Tome 20

Tatsuki Fujimoto trad. Sébastien Ludmann

Paru le 22/10/2025

192 pages

Kazé Editions

7,29 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820351678
9782820351678
En partenariat avec
Edistat

Cosy Love and Christmas Crime

A préciser, Anouk Filippini

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039564236
9791039564236
En partenariat avec
Edistat

Silent Jenny

Mathieu Bablet

Paru le 15/10/2025

312 pages

Rue de Sèvres

31,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810208005
9782810208005
En partenariat avec
Edistat

100 % logique

Cyril Féraud

Paru le 24/09/2025

318 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924500
9791033924500
En partenariat avec
Edistat

La Voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 01/10/2025

352 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226486356
9782226486356
En partenariat avec
Edistat

Bug Tome 4

Bilal Enki, Enki Bilal

Paru le 29/10/2025

80 pages

Casterman

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203273450
9782203273450
En partenariat avec
Edistat

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629094
9782824629094
En partenariat avec
Edistat

L'amulette

Michael McDowell trad. Laurent Vannini

Paru le 31/10/2025

480 pages

Monsieur Toussaint Louverture

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381961774
9782381961774
En partenariat avec
Edistat

Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 01/10/2025

544 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226467461
9782226467461
En partenariat avec
Edistat

Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 25/09/2025

398 pages

Belfond

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714499585
9782714499585
En partenariat avec
Edistat

L'empire

Joan Tilouine, Paul Deutschmann, Simon Piel

Paru le 29/10/2025

352 pages

Flammarion

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080442123
9782080442123
En partenariat avec
Edistat

Terre des Hommes

Antoine de Saint-Exupéry, Riad Sattouf

Paru le 02/10/2025

271 pages

Editions Gallimard

26,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073120038
9782073120038
En partenariat avec
Edistat

Lincoln dans la ligne de mire

Fred Neidhardt, Willy Lambil

Paru le 10/10/2025

46 pages

Editions Dupuis

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808507660
9782808507660
En partenariat avec
Edistat

J'ai commencé par mourir

Gilles Legardinier

Paru le 01/10/2025

576 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290418963
9782290418963
En partenariat avec
Edistat

La Danse du soleil

Yann, Olivier TaDuc

Paru le 24/10/2025

48 pages

Dargaud

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505130741
9782505130741
En partenariat avec
Edistat

La mort en blanc

Ragnar Jónasson trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 03/10/2025

301 pages

Points

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420674
9791041420674
En partenariat avec
Edistat

Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 24/09/2025

368 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033921356
9791033921356
En partenariat avec
Edistat

L'ultime avertissement

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

327 pages

Pocket

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352833
9782266352833
En partenariat avec
Edistat

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096203
9782073096203
En partenariat avec
Edistat

Picsou et les bit-coincoins

Jul

Paru le 08/10/2025

48 pages

Glénat

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344071304
9782344071304
En partenariat avec
Edistat

Les assassins de l'aube

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

452 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353267
9782266353267
En partenariat avec
Edistat

Logocratie

Clément Viktorovitch

Paru le 10/10/2025

294 pages

Seuil

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021591163
9782021591163
En partenariat avec
Edistat

L'origine du Chat

Philippe Geluck

Paru le 15/10/2025

48 pages

Casterman

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203290693
9782203290693
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 29

Yusuke Nomura, Muneyuki Kaneshiro trad. Lilian Lebrun

Paru le 15/10/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811696771
9782811696771
En partenariat avec
Edistat

Un Noël à la cerise

A préciser, Cynthia Kafka

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039563628
9791039563628
En partenariat avec
Edistat

Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253070443
9782253070443
En partenariat avec
Edistat

Phénoménal

Bruno Dequier

Paru le 03/10/2025

72 pages

Editions Dupuis

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510332
9782808510332
En partenariat avec
Edistat

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251675
9782253251675
En partenariat avec
Edistat

J'ai perdu un bédouin dans Paris

Arthur Essebag

Paru le 01/10/2025

336 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246844785
9782246844785
En partenariat avec
Edistat

Dakota 1880

Appollo, Brüno

Paru le 31/10/2025

64 pages

Lucky comics

16,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782884715072
9782884715072
En partenariat avec
Edistat

Meurtres en cascade

M. C. Beaton trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 29/10/2025

300 pages

Albin Michel

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226491015
9782226491015
En partenariat avec
Edistat

La bataille du no man's land de Shinjuku : avance

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 02/10/2025

190 pages

Editions Ki-oon

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719855
9791032719855
En partenariat avec
Edistat

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909930
9782493909930
En partenariat avec
Edistat

D'une beauté sauvage

Christian Signol

Paru le 17/09/2025

288 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226459022
9782226459022
En partenariat avec
Edistat

Les guerres de Lucas Episode 2

Laurent Hopman, Renaud Roche

Paru le 08/10/2025

208 pages

Deman

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493184047
9782493184047
En partenariat avec
Edistat

La preuve

Stéphane Allix

Paru le 08/10/2025

377 pages

HarperCollins France

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033925224
9791033925224
En partenariat avec
Edistat

Solo Leveling Tome 19

Disciples (Redice Studio), Chugong, h-goon trad. Sabrina Damoune

Paru le 01/10/2025

240 pages

Kbooks

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382884164
9782382884164
En partenariat avec
Edistat

Les pansements invisibles

Baptiste Beaulieu, Leng Qin

Paru le 02/10/2025

36 pages

Editions Les Arènes

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514103
9791037514103
En partenariat avec
Edistat

Coup de crayon

M. C. Beaton trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 29/10/2025

308 pages

Albin Michel

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226491022
9782226491022
En partenariat avec
Edistat

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907947
9782253907947
En partenariat avec
Edistat

L'ange exterminateur

Dominique Bertail, Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud

Paru le 24/10/2025

128 pages

Editions Dupuis

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808508896
9782808508896
En partenariat avec
Edistat

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

250 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252559
9782253252559
En partenariat avec
Edistat

Résister

Salomé Saqué

Paru le 16/10/2024

142 pages

Payot

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228937597
9782228937597
En partenariat avec
Edistat

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290401378
9782290401378
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679540
9782755679540
En partenariat avec
Edistat

On n'est pas obligées d'être amies avec tout le monde

Masaoki Shindo trad. Thibaud Desbief

Paru le 22/10/2025

192 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070215
9782344070215
En partenariat avec
Edistat

Triste tigre

Neige Sinno

Paru le 14/08/2025

275 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073115799
9782073115799
En partenariat avec
Edistat

Ne faites plus d'études

Laurent Alexandre, Olivier Babeau, Laurent Alexandre

Paru le 16/10/2025

296 pages

Buchet-Chastel

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782283042496
9782283042496
En partenariat avec
Edistat

Finistère

Anne Berest

Paru le 20/08/2025

432 pages

Albin Michel

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226487186
9782226487186
En partenariat avec
Edistat

Hellsing Tome 3 . Perfect edition

Kohta Hirano trad. Daniel Andreyev

Paru le 29/10/2025

400 pages

Delcourt

15,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413047056
9782413047056
En partenariat avec
Edistat

Mon premier Vendée Globe

Patricia Jolly, Violette Dorange

Paru le 09/10/2025

224 pages

Gallimard Loisirs

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782742468782
9782742468782
En partenariat avec
Edistat

La Nouvelle sorcière

Jérôme Pélissier, Carine Hinder

Paru le 01/10/2025

72 pages

Glénat

13,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067710
9782344067710
En partenariat avec
Edistat

La fille dans les griffes du lynx

Karin Smirnoff trad. Hege Roel Rousson, Hege Roel-Rousson

Paru le 01/10/2025

400 pages

Actes Sud Editions

23,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330212636
9782330212636
En partenariat avec
Edistat

Ecarlate

Christine Pawlowska

Paru le 28/08/2025

112 pages

Editions du sous-sol

13,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386630248
9782386630248
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

Le Jeu de mille Vorn

Sylvia Douyé, Paola Antista

Paru le 22/10/2025

64 pages

Vents d'Ouest

12,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749310381
9782749310381
En partenariat avec
Edistat

Pokémon

Hachette, Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017276692
9782017276692
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290396391
9782290396391
En partenariat avec
Edistat

Portraits famille

Disney

Paru le 22/10/2025

128 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017285878
9782017285878
En partenariat avec
Edistat

Poisson-Fesse

Pauline Pinson, Magali Le Huche

Paru le 14/06/2024

40 pages

Les Fourmis Rouges

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369021933
9782369021933
En partenariat avec
Edistat

Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

Paru le 20/08/2025

312 pages

Rivages

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667900
9782743667900
En partenariat avec
Edistat

La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422885
9782290422885
En partenariat avec
Edistat

Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 04/05/2022

278 pages

Belin

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035822521
9791035822521
En partenariat avec
Edistat

Le café des au revoir

Toshikazu Kawaguchi trad. Géraldine Oudin

Paru le 29/10/2025

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256762
9782253256762
En partenariat avec
Edistat

Au premier regard

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 20/08/2025

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253402
9782253253402
En partenariat avec
Edistat

Chats sur ordonnance Tome 1

Syou Ishida trad. Diane Durocher

Paru le 01/10/2025

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256328
9782253256328
En partenariat avec
Edistat

Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075187541
9782075187541
En partenariat avec
Edistat

Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour

Paru le 13/08/2025

395 pages

Stock

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097001
9782234097001
En partenariat avec
Edistat

L'art et la création de Arcane

Mana Books, Elisabeth Vincentelli trad. Matthieu Falletti

Paru le 05/12/2024

224 pages

Mana books

39,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035505677
9791035505677
En partenariat avec
Edistat

La bonne mère

Matteo mathilda Di, Mathilda Di Matteo

Paru le 21/08/2025

368 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805074
9782378805074
En partenariat avec
Edistat

D'or et de jungle

Jean-Christophe Rufin

Paru le 02/10/2025

496 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073150981
9782073150981
En partenariat avec
Edistat

L'iris blanc

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 26/10/2023

48 pages

Hachette

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782014001334
9782014001334
En partenariat avec
Edistat

Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348399
9782017348399
En partenariat avec
Edistat

Le protocole 100 % naturel

Xavier Bazin

Paru le 09/10/2025

282 pages

Guy Trédaniel Editions

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235381
9782813235381
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017207030
9782017207030
En partenariat avec
Edistat

La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

213 pages

Kennes

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931300169
9782931300169
En partenariat avec
Edistat

Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253127628
9782253127628
En partenariat avec
Edistat

XIII Parody

Jean Van Hamme, Philippe Xavier

Paru le 24/10/2025

32 pages

Dargaud

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505142041
9782505142041
En partenariat avec
Edistat

Les preuves de mon innocence

Jonathan Coe trad. Marguerite Capelle

Paru le 18/09/2025

480 pages

Editions Gallimard

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101976
9782073101976
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

Ces questions que tout le monde se pose

Maud Ankaoua

Paru le 25/09/2025

240 pages

Eyrolles

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416017001
9782416017001
En partenariat avec
Edistat

Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909763
9782493909763
En partenariat avec
Edistat

Weekly

Canales juan Diaz, Juanjo Guarnido, Giovanni Rigano, Juan Díaz Canales

Paru le 31/10/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205202212
9782205202212
En partenariat avec
Edistat

Alchemised

SenLinYu trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 01/10/2025

925 pages

Hachette

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017293705
9782017293705
En partenariat avec
Edistat

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290210512
9782290210512
En partenariat avec
Edistat

Son odeur après la pluie

Cédric Sapin-Defour

Paru le 21/08/2024

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253248576
9782253248576
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

Leurs secrets

Angélina Delcroix

Paru le 01/10/2025

272 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681949
9782755681949
En partenariat avec
Edistat

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073080028
9782073080028
En partenariat avec
Edistat

Code civil annoté

Nicolas Damas, Estelle Naudin, Pascal Ancel, Guy Venandet

Paru le 26/06/2025

3497 pages

Editions Dalloz

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240265
9782247240265
En partenariat avec
Edistat

Zombie or not to be

Midam, Patelin, Ian Dairin, Gof

Paru le 24/10/2025

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510363
9782808510363
En partenariat avec
Edistat

Le dernier des fils

Patrick Sobral, Jenny

Paru le 15/10/2025

48 pages

Delcourt

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413088486
9782413088486
En partenariat avec
Edistat

Regreting you

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 08/10/2025

496 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902162
9791042902162
En partenariat avec
Edistat

Derrière le masque

Navessa Allen trad. Loïc Le Jalu

Paru le 28/10/2025

512 pages

Roncière

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385662394
9782385662394
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290412312
9782290412312
En partenariat avec
Edistat

Lies

Ana Huang trad. Charline McGregor

Paru le 15/10/2025

811 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679564
9782755679564
En partenariat avec
Edistat

Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710381419
9782710381419
En partenariat avec
Edistat

Les forces

Laura Vazquez

Paru le 21/08/2025

294 pages

Editions du sous-sol

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386630224
9782386630224
En partenariat avec
Edistat

Folcoche

Emilie Lanez

Paru le 01/10/2025

192 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246840497
9782246840497
En partenariat avec
Edistat

Cuero Assasino Tome 1

Hazel Diaz

Paru le 15/10/2025

604 pages

Maison Pop

20,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488201353
9782488201353
En partenariat avec
Edistat

Norferville

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

480 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349024
9782266349024
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411421
9782290411421
En partenariat avec
Edistat

Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266200462
9782266200462
En partenariat avec
Edistat

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689572
9782364689572
En partenariat avec
Edistat

Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

Paru le 02/11/2012

176 pages

Editions Gallimard

6,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070650644
9782070650644
En partenariat avec
Edistat

Saint Seiya Next Dimension Tome 16

Masami Kurumada trad. Arnaud Takahashi

Paru le 29/10/2025

175 pages

Panini comics

9,29 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039140454
9791039140454
En partenariat avec
Edistat

La librairie des chats noirs

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 08/10/2025

256 pages

Gallmeister

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782404080765
9782404080765
En partenariat avec
Edistat

Ces promesses qu'on croyait éternelles

Nine Gorman, Marie Alhinho

Paru le 22/10/2025

576 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503442
9782226503442
En partenariat avec
Edistat

Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266338073
9782266338073
En partenariat avec
Edistat

Une année en cuisine avec Laurent Mariotte

Laurent Mariotte

Paru le 02/10/2025

456 pages

Solar

24,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263189616
9782263189616
En partenariat avec
Edistat

Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381222387
9782381222387
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

La Valse des âmes

Bernard Werber

Paru le 01/10/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253909927
9782253909927
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 5

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/10/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384963669
9782384963669
En partenariat avec
Edistat

Chainsaw Man Tome 1 . Edition Anniversaire

Tatsuki Fujimoto trad. Sébastien Ludmann

Paru le 22/10/2025

192 pages

Kazé Editions

7,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820354730
9782820354730
En partenariat avec
Edistat

L'Odyssée

Homère trad. Charles-Marie Leconte de Lisle

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035817404
9791035817404
En partenariat avec
Edistat

Enfin seule

Lauren Bastide

Paru le 18/09/2025

251 pages

Allary Editions

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735638
9782370735638
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401105423
9782401105423
En partenariat avec
Edistat

Là où tu vas

Etienne Davodeau

Paru le 08/10/2025

153 pages

Futuropolis Gallisol Editions

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782754845946
9782754845946
En partenariat avec
Edistat

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423095
9791041423095
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 16/04/2025

150 pages

Hatier

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401113459
9782401113459
En partenariat avec
Edistat

Chambre 505

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

594 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254812
9782253254812
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Princesses Disney

Jérémy Mariez

Paru le 27/08/2025

128 pages

Hachette

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017312512
9782017312512
En partenariat avec
Edistat

Les Caprices de la brume

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 10/09/2025

432 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702182376
9782702182376
En partenariat avec
Edistat

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie

Virginie Grimaldi

Paru le 02/05/2018

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253088110
9782253088110
En partenariat avec
Edistat

La compagnie des heureux hasards

Gilles Legardinier

Paru le 01/10/2025

440 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080461902
9782080461902
En partenariat avec
Edistat

Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

572 pages

Presses de la Cité

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258212299
9782258212299
En partenariat avec
Edistat

Tous les silences ne font pas le même bruit

Baptiste Beaulieu

Paru le 02/10/2025

299 pages

Collection Proche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487891043
9782487891043
En partenariat avec
Edistat

Bénédiction

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 11/09/2025

224 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042018634
9791042018634
En partenariat avec
Edistat

Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

349 pages

XO Editions

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489216
9782374489216
En partenariat avec
Edistat

Jul

Tarik Chakor

Paru le 29/10/2025

176 pages

Jean-Claude Lattès

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709675185
9782709675185
En partenariat avec
Edistat

Mi vida

Kendji Girac

Paru le 01/10/2025

254 pages

Flammarion

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080489258
9782080489258
En partenariat avec
Edistat

Coeur d'amande

Yasmina Khadra

Paru le 21/08/2025

266 pages

Pocket

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351324
9782266351324
En partenariat avec
Edistat

RécréAction générale !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2024

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494678262
9782494678262
En partenariat avec
Edistat

Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

128 pages

Hachette

42,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017253716
9782017253716
En partenariat avec
Edistat

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 15

Itsuki Nanao, Natsu Hyûga, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 04/09/2025

172 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032720752
9791032720752
En partenariat avec
Edistat

Paroles

Jacques Prévert

Paru le 15/09/2006

254 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070367627
9782070367627
En partenariat avec
Edistat

Sans l'ombre d'un doute

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 27/08/2025

466 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254577
9782253254577
En partenariat avec
Edistat

Mes chants de Noël

Elsa Fouquier

Paru le 04/11/2021

14 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075155793
9782075155793
En partenariat avec
Edistat

J'aime pas l'amour !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848018706
9782848018706
En partenariat avec
Edistat

T'choupi écrit au père Noël

Thierry Courtin

Paru le 03/10/2024

32 pages

Nathan

6,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095029319
9782095029319
En partenariat avec
Edistat

La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782608123015
9782608123015
En partenariat avec
Edistat

Reckless

Lauren Roberts trad. Marie Demay

Paru le 09/10/2025

436 pages

Editions Gallimard

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073049131
9782073049131
En partenariat avec
Edistat

Cyberpunk

Asma Mhalla

Paru le 19/09/2025

208 pages

Seuil

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021587586
9782021587586
En partenariat avec
Edistat

Un pilote au coeur de la tempête

Carlos Tavares, Berthille Bayart, Dominique Seux

Paru le 23/10/2025

240 pages

Plon

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259323758
9782259323758
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401094420
9782401094420
En partenariat avec
Edistat

Si c'était toi

Clark mary Higgins, Alafair Burke, Mary Higgins Clark trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 29/10/2025

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254904
9782253254904
En partenariat avec
Edistat

Le Monde selon Oz

Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie

Paru le 19/09/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505127451
9782505127451
En partenariat avec
Edistat

L'enfer, c'est les autres

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848018683
9782848018683
En partenariat avec
Edistat

Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075103763
9782075103763
En partenariat avec
Edistat

Traverser les montagnes et venir naître ici

Marie Pavlenko

Paru le 14/08/2025

384 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351140
9782266351140
En partenariat avec
Edistat

Le Noël d'Archibald

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 01/10/2025

40 pages

Albin Michel

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503831
9782226503831
En partenariat avec
Edistat

L'affaire Tournesol

Hergé

Paru le 24/10/2025

96 pages

Casterman

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203296169
9782203296169
En partenariat avec
Edistat

Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253937432
9782253937432
En partenariat avec
Edistat

Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070623242
9782070623242
En partenariat avec
Edistat

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266229487