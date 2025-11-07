Budget 2025 du Canada : léger coup de pouce à la culture, un vrai manque pour le livre

Le secteur éditorial francophone a accueilli avec un certain soulagement l’annonce d’un investissement complémentaire de 6 millions $ pour le Conseil des arts du Canada (CAC) : un signal positif alors que la crainte de coupes était bien présente.

Cependant, cette somme reste bien en deçà des 140 millions $ réclamés par l’ensemble des arts et de la culture — un écart qui vient alimenter la déception.

Un budget “sensible” à la culture — et pourtant…

Par ailleurs, et c’est ici que le bât blesse pour le livre : aucune mesure nouvelle n’a été annoncée pour le Fonds du livre du Canada (FLC), dont la bonification de 10 millions $ sur trois ans arrive à échéance l’an prochain. Le secteur éditorial franco-canadien évoque un besoin accru de soutien pour assurer sa vitalité.

Ajoutons que, si le droit de suite pour les artistes en arts visuels a trouvé mention dans les annonces, la révision de l’exception d’utilisation « équitable » à des fins d’éducation — vivement décriée par le milieu du livre — n’apparaît pas dans le texte budgétaire.

Réactions du milieu éditorial

Face à ces annonces, les principales associations de l’édition francophone expriment un message double : « encouragement », mais aussi « demande d’aller plus loin ». L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), la Regroupement des éditeurs franco‑canadiens (REFC) et Copibec saluent la prise en considération de la culture… Tout en pointant l’insuffisance des montants.

On relève notamment que les bourses de création — essentielles pour les auteur·e·s — restent trop limitées dans l’offre. Le secteur éditorial considère que, sans soutien accru, la création et la diffusion d’œuvres seront durablement fragilisées.

Analyse : entre opportunité et insuffisance

Ce budget comprend un geste symbolique vers la culture — mais également de fortes contraintes. D’un côté, l’annonce relative à l’exception « utilisation équitable » traduit une volonté de moderniser le cadre du droit d’auteur — du moins pour l’art visuel. De l’autre, le silence autour du FLC laisse entendre que le livre ne figure pas parmi les priorités immédiates du gouvernement fédéral.

Or, le milieu éditorial francophone est en position de fragilité : marchés restreints, coûts de production élevés, intervention publique limitée. Le FLC joue un rôle-clé dans la production, la commercialisation et la distribution des ouvrages canadiens.

De plus, dans un contexte économique marqué par des déficits importants et un agenda budgétaire axé sur la réduction des dépenses, comme le montre l’« examen exhaustif » des dépenses du gouvernement fédéral, chaque dollar culturel est scruté. Le risque : que le livre continue de subir un effet de doublure — tandis que d’autres secteurs culturels (musique, audiovisuel, arts de la scène) bénéficient d’efforts plus visibles.

Ouverture… et perspectives

Pour que ce budget devienne un véritable tremplin pour le livre canadien, deux pistes méritent d’être envisagées. D’abord, une bonification ciblée du FLC pour renouveler l’offre éditoriale et soutenir la distribution dans les communautés francophones en situation minoritaire — démarche légale en cours. Ensuite, la révision rapide de l’exception « équitable » afin d’aligner le Canada sur ses engagements internationaux et renforcer le droit d’auteur, notamment au bénéfice des créateurs littéraires.

À court terme, la balle est dans le camp du gouvernement fédéral : en engageant une table de travail avec les organisations de l’édition et en tenant compte de leurs demandes, il pourrait donner au livre francophone la visibilité et les moyens qu’il mérite. Sans cela, le secteur risque de rester « sur sa faim », selon ses propres mots.

