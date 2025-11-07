En 2026, une “année Malraux” pour le cinquantenaire de sa disparition

Une commémoration à l'échelle nationale s'annonce pour célébrer André Malraux et son œuvre. La Commission nationale pour le Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux, association présidée par Céline Malraux, journaliste et autrice, petite-fille de Roland Malraux, le demi-frère de l'auteur de La Voie royale (1930), et hébergée par la Fondation De Gaulle.

Cette commission compte aussi parmi ses membres le Prix André Malraux, représenté par son président Alexandre Duval-Stalla, et les Amitiés internationales André Malraux, représentées par leur président Pierre Coureux.

L'hommage rendu à André Malraux se déclinera tout au long de l'année 2026, avec différents événements, notamment des expositions, conférences ou colloques, le tout placé sous le Haut Patronage du Président de la République.

Un label « Cinquantenaire Malraux » pourra être attribué, en accord avec le ministère de la Culture, aux projets s'inscrivant dans cette année de commémoration, qu'ils se déroulent sur le territoire national ou à l'étranger.

Littérature et politique

La figure d'André Malraux a la particularité d'avoir marqué à la fois les milieux littéraires et politiques. Le premier, avec une œuvre foisonnante et largement célébrée, en commençant par le Prix Goncourt obtenu pour La Condition humaine (Gallimard) en 1933.

Sa bibliographie compte également de nombreux écrits sur l'art, comme l'Esquisse d'une psychologie du cinéma (1946) ou Les Voix du silence (1951).

Sur le plan politique, Malraux s'engage dès le début des années 1930 contre le fascisme et le nazisme, en discours, mais aussi en actes. Il participe ainsi à la guerre d'Espagne, en 1936 et 1937, en luttant aux côtés des républicains face à Franco. Quelques années plus tard, il s'engagera dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale.

Proche du général de Gaulle, il devient ministre délégué à la présidence du Conseil et chargé de l'Information au sein de son gouvernement, en 1958, puis ministre d'État chargé des Affaires culturelles, à l'occasion de la création de ce même ministère, l'année suivante.

Rappelons que, 20 ans après sa disparition, André Malraux est entré au Panthéon le 23 novembre 1996. Il a lui-même marqué l'histoire de ce lieu commémoratif avec son discours dédié à Jean Moulin, prononcé en décembre 1964, connu pour sa formule : « Entre ici, Jean Moulin... »

Photographie : André Malraux, en 1933 (Agence de presse Meurisse, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com