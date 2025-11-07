Un roman qui éclaire les ombres de l’Afrique contemporaine

Autour de l’histoire politique récente et tourmentée de la Côte d’Ivoire, Tadjo signe un texte ample et poétique, mêlant lucidité et espérance. Le jury a souligné « une mise en lumière des mauvaises manières de la politique », mais aussi un « immense chant d’amour pour une terre – l’Afrique – qui a mal à elle-même ».

L’autrice invite ainsi ses compatriotes à « retrouver la beauté sacrée des amours fraternelles, sous les rayons du soleil ».

Récompense majeure de la littérature francophone

Créé en 2008 par l’association Akwaba Culture, le Prix Ivoire, doté de deux millions de francs CFA (environ 3 000 €), distingue chaque année une œuvre marquante de la littérature africaine contemporaine. Pour cette 17ᵉ édition, 88 ouvrages issus de 18 pays étaient en compétition. Une mention spéciale a été attribuée à Christian Eboulé pour Le Testament de Charles (Afrédit, 2025). La remise du prix aura lieu le 6 décembre 2025 au siège de la Fondation BJKD à Abidjan, en présence du lauréat.

Dans Je remercie la nuit, Véronique Tadjo explore la fragilité des êtres dans une Afrique urbaine ébranlée par les crises et la perte de repères. À travers une mosaïque de voix – mères, enfants, exilés, amants – elle tisse un récit où l’intime rejoint le collectif. Le roman évoque les blessures laissées par la guerre, la violence politique et la désillusion, mais aussi la capacité à renaître, à aimer, à espérer. Dans une langue épurée et lumineuse, Tadjo rend hommage à la force du lien humain et à la beauté têtue de la vie, même dans la nuit la plus profonde.

Crédits photo : Mémoire d'encrier

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com