Netflix adapte Les Sept Cadrans d'Agatha Christie : bande-annonce

Annoncée en avril 2024, la série Les Sept Cadrans se concrétise enfin en images, avec, derrière la caméra, Chris Chibnall, créateur de la série Broadchurch, scénariste et superviseur de plusieurs épisodes de Doctor Who.

Au casting de cette adaptation des Sept Cadrans, Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Edward Bluemel ou encore Nyasha Hatendi.

En France, Les Sept Cadrans est notamment disponible dans une traduction d'Alexis Champon aux Éditions du Masque.

Par Antoine Oury

