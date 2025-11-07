Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Salons / festivals

15e Salon de l’Histoire : les ouvrages en lice pour les prix

Le 15e Salon de l’Histoire, qui se déroulera le mercredi 26 novembre, de 18h30 à 21h, au Cercle National des Armées, dans le 8e arrondissement de Paris, sera l'occasion de décerner plusieurs récompenses. 8 ouvrages sont en lice.

Le 07/11/2025 à 09:38 par Dépêche

| 4 Partages

Publié le :

07/11/2025 à 09:38

Dépêche

4

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

La sélection du 15e Salon de l’Histoire

Mission en terres barbaresques, Geneviève Chauvel, Artège

Savinien de Cyrano, Sieur de Bergerac, Gérard de Cortanze, Albin Michel

1627, le siège de La Rochelle, Gauthier Devars du Mayne, Erick Bonnier

Charles Pasqua, dans l’ombre de la République, Pierre Manenti, Passés Composés

Napoléon III l’incompris, Joachim Murat et Olivier Pastré, Odile Jacob

Catherine d’Aragon et Jeanne la Folle, les sœurs catholiques, Dounia Tengour, Perrin

Talleyrand, la puissance de l’équilibre, Charles-Eloi Vial, Perrin/BNF

Le bâtard du Roussillon, Jacques de Villiers, Fayard

Tous ces titres sont finalistes du Prix du Guesclin, du Prix des Empires Prince Joachim Murat, du Trophée de la Biographie Gonzague Saint-Bris et du Prix de la Mairie du 8e.

Les Prix seront remis lors du 15e Salon de l’Histoire mercredi 26 novembre de 18h30 à 21h au Cercle National des Armées, dont l’invité d’honneur sera Franz-Olivier Giesbert.

Un hommage sera rendu à Alain Decaux, pour les 100 ans de sa naissance, par son fils Alain Decaux.

Les Prix seront décernés par Philippe du Guesclin, Marquis de Saint-Gilles, le Prince Joachim Murat, Edouard Saint-Bris et Jeanne d’Hauteserre Maire du 8e.

À LIRE - Benoît Jacques, Grande Ourse 2025 : l’éloge d’un touche-à-tout

Les membres du jury sont Jean-Christophe Buisson, Bruno Calvès, David Chanteranne, Philippe Delorme, Jean-Paul Desprat, Franck Ferrand, Bruno Fuligni, Michel de Jaeghere, Marie-Claude Mahiette, S.A.R le Prince Joachim Murat, Emmanuel Pierrat, Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean Tulard de l’Institut, et Emmanuel de Waresquiel de l’Institut.

Les lauréats 2024 étaient Philippe Charlier, Vincent Haegele, Stéphanie des Horts et David Gaillardon.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Mission en terres barbaresques

Geneviève Chauvel

Paru le 23/04/2025

310 pages

Artège

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033616399
9791033616399
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac

Gérard de Cortanze

Paru le 17/09/2025

432 pages

Albin Michel

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226479471
9782226479471
© Notice établie par ORB
plus d'informations

1627

Gauthier Devars du Mayne

Paru le 12/06/2025

257 pages

Erick Bonnier

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367603537
9782367603537
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Charles Pasqua

Pierre Manenti

Paru le 15/01/2025

430 pages

Passés Composés

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040402565
9791040402565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Anépigraphe Éditions, récits de vies et mémoires retrouvées

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous. 

07/11/2025, 09:45

ActuaLitté

Un roman qui éclaire les ombres de l’Afrique contemporaine

Le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2025 a été attribué à Véronique Tadjo pour son roman Je remercie la nuit (Mémoire d’Encrier, 2024). L’annonce a été faite à Abidjan par un jury présidé par l’écrivaine et dramaturge Werewere Liking-Gnépo, qui a salué dans l’ouvrage « cette lumière hurlée qui s’imprègne dans l’esprit du lecteur ».

07/11/2025, 09:36

ActuaLitté

Benoît Jacques, Grande Ourse 2025 : l’éloge d’un  touche-à-tout

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis a décerné la Grande Ourse 2025 à Benoît Jacques, en partenariat avec l’Institut français. Cette distinction consacre l’ensemble de la carrière d’un créateur inclassable, aussi auteur qu’illustrateur, aussi éditeur que conteur, dont l’esprit libre et l’humour singulier marquent la littérature jeunesse depuis plus de trente ans.

06/11/2025, 19:15

ActuaLitté

Philippe Vigreux, lauréat 2025 du Grand Prix SGDL / ministère de la Culture

Le Grand Prix Société des Gens de Lettres / ministère de la Culture pour l’œuvre de traduction 2025 a été attribué à Philippe Vigreux, traducteur de l’arabe vers le français. Cette distinction, dotée de 15.000 euros, récompense chaque année un traducteur ou une traductrice pour l’ensemble de son œuvre, célébrant ainsi la contribution essentielle de ce métier à la circulation des idées et des œuvres dans le monde.

06/11/2025, 18:33

ActuaLitté

Roman, jeunesse... Le palmarès 2025 des Prix littéraires du Gouverneur général

Le Conseil des arts du Canada a décerné les Prix littéraires du Gouverneur général, récompenses parmi les plus convoitées du pays, ce jeudi 6 novembre. 7 ouvrages ont été salués, dans autant de catégories, de la poésie à la jeunesse, en passant par le théâtre.

06/11/2025, 16:14

ActuaLitté

Paul Matthieu, lauréat du Prix de traduction 2025 pour Retour à Belfast

Le Centre Culturel Irlandais et Literature Ireland ont décerné le Prix de traduction 2025 à Paul Matthieu pour Retour à Belfast de Michael Magee, paru chez Albin Michel en 2024. Cette récompense, dotée de 3000 €, distingue la première traduction en français d’un auteur irlandais encore peu connu dans l’Hexagone.

06/11/2025, 16:00

ActuaLitté

Nouvelle : Ralph Vendôme récompensé par le Prix Marguerite de Navarre 2025

L’Académie de Béarn a levé le voile sur le palmarès 2025 du Prix Marguerite de Navarre de la Meilleure Nouvelle, et c’est Ralph Vendôme qui s’impose cette année. L’écrivain, installé à Bruxelles, a été distingué pour sa nouvelle Dans la haie, extraite de son recueil Dans quel monde on vit, publié aux éditions M.E.O.

06/11/2025, 13:45

ActuaLitté

À Vue d’oeil, trente ans à oeuvrer pour la lecture en grands caractères

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous. 

06/11/2025, 12:02

ActuaLitté

Rebeka Warrior remporte le Prix de Flore 2025 pour Toutes les vies

La proclamation du lauréat du Prix de Flore 2025 s’est déroulée le 5 novembre, au café de Saint-Germain-des-Prés. Le prix a été attribué à Rebeka Warrior pour son roman Toutes les vies, publié aux éditions Stock.

06/11/2025, 11:39

ActuaLitté

Fiction engagée : Anastasia Fomitchova remporte le Prix André Malraux 2025

Pour sa huitième édition, le Prix André Malraux 2025 a rendu son verdict le 3 novembre, à l’issue des délibérations de son jury. Créé pour perpétuer la mémoire d’un écrivain majeur du XXe siècle, ce prix littéraire célèbre à la fois l’engagement et la création artistique, valeurs cardinales de celui qui incarna la Condition humaine.

06/11/2025, 11:21

ActuaLitté

Trois livres en lice pour le Prix Québec ACBD 2025

Le Prix de la critique ACBD de la BD québécoise, devenu le Prix Québec ACBD, sera décerné le 5 décembre prochain par l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Trois albums doivent être départagés.

06/11/2025, 09:36

ActuaLitté

Rachida Dati prend-elle les auteurs pour des bébés ?

À l’occasion de sa première édition, la ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce 5 novembre, le Prix du livre pour les bébés à Aurore Petit pour Été pop (La Martinière Jeunesse). L'autrice en a profité pour saluer cette initiative, et faire un appel solennel à la rue de Valois : défendez nos droits pour une sécurité sociale des artistes et face à l'IA, et favorisez le retrait de l'agrément de la SSAA. La ministre a alors saisi l’occasion pour défendre son bilan. « Les combats, je les porte, et je les gagne. »

05/11/2025, 19:07

ActuaLitté

Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus

Le jury du Prix Interallié, toujours dernière des récompenses littéraires à choisir son lauréat parmi les grands prix de l'automne, s’est à nouveau réuni, afin de choisir les quatre finalistes de cette édition. La proclamation officielle du gagnant est prévue le 12 novembre à 13 heures, au restaurant Lasserre, à Paris.

05/11/2025, 18:36

ActuaLitté

Les Grands Prix de Littérature d’ARTCENA 2025 dévoilent leurs lauréats

Lundi 3 novembre 2025, au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD-PSL), le jury des Grands Prix de Littérature dramatique, présidé par Serge Tranvouez, a distingué deux auteurs : Baptiste Amann pour Lieux communs (Actes Sud-Papiers) et Thomas Flahaut pour Dylan et le fantôme (Lansman Éditeur). Ces distinctions, décernées sous l’égide d’ARTCENA et du ministère de la Culture, mettent en lumière la vitalité de l’écriture théâtrale contemporaine, adulte et jeunesse.

05/11/2025, 16:54

ActuaLitté

Qui sont les quatre finalistes du Prix Jean Giono 2025 ?

Le jury du Prix Jean Giono, qui s’est réuni aujourd’hui chez Drouant, a établi sa dernière sélection. La récompense littéraire sera remise le 13 novembre à 13h, à la même adresse.

05/11/2025, 14:25

ActuaLitté

Lot de consolation ? Emmanuel Carrère remporte le Prix Médicis 2025

Le jury du prix Médicis a annoncé ses lauréats ce 5 novembre, lors de la traditionnelle cérémonie organisée au restaurant La Méditerranée, à Paris. 

05/11/2025, 13:33

ActuaLitté

15 albums pour la première sélection du Grand Prix de la Critique ACBD 2026

L’Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée (ACBD) présente la première sélection de son Grand Prix de la Critique ACBD 2026. 15 ouvrages sont en lice, pour un album lauréat dévoilé le 2 décembre 2025.

05/11/2025, 12:36

ActuaLitté

Le Prix du Quai des Orfèvres 2026 distingue Brûlez tout

Les éditions Fayard nous annoncent que Christophe Molmy a reçu, hier soir, le prix du Quai des Orfèvres 2026, pour son polar Brûlez tout.

05/11/2025, 11:27

ActuaLitté

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu

La 9ᵉ édition du Prix Vendredi, consacré à la littérature jeunesse francophone pour adolescents, vient de dévoiler ses lauréats à l’occasion d’une cérémonie organisée le mardi 4 novembre 2025 à la médiathèque Françoise-Sagan (Paris 10ᵉ).

04/11/2025, 15:28

ActuaLitté

Adélaïde de Clermont-Tonnerre remporte le Prix Renaudot 2025

Le prix Renaudot 2025 consacre Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son roman Je voulais vivre (Grasset). L’annonce a eu lieu ce 4 novembre à 12h45, au restaurant Drouant à Paris, où le jury a également révélé les lauréats des catégories essai et livre de poche. L’autrice succède à Gaël Faye, distingué en 2024 pour Jacaranda (Grasset).

04/11/2025, 13:03

ActuaLitté

Prix Patrice Chéreau : Lorraine de Sagazan lauréate de la première édition

Créé par l’association Transmission Chéreau, le prix a été remis ce mardi 4 novembre au Théâtre du Châtelet, en présence de Jack Lang, président de l’association. Conçu en hommage au lien étroit que Patrice Chéreau entretenait avec l’écriture contemporaine, il distingue la mise en scène d’un texte contemporain. 

04/11/2025, 12:36

ActuaLitté

Le Prix Marine Bravo Zulu 2025 récompense trois ouvrages

Le jury du Prix Marine Bravo Zulu 2025 s’est réuni le 17 octobre et a dévoilé un palmarès honorant trois lauréats et deux mentions spéciales, saluant la richesse et la diversité des regards portés sur le monde maritime. La remise des prix aura lieu le 11 décembre à 18h, à l’École militaire.

04/11/2025, 12:18

ActuaLitté

Laurent Mauvignier, Prix Goncourt 2025

Qui succède à Kamel Daoud, lauréat 2024 du Prix Goncourt pour Houris (Gallimard) ? L’ouvrage récompensé, annoncé le 4 novembre à 12h45 en direct du restaurant Drouant à Paris, est : La Maison Vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit).

04/11/2025, 11:24

ActuaLitté

Dix albums en lice pour le Prix Landerneau BD 2025, présidé par Catel

Le Prix Landerneau BD 2025 a dévoilé la liste des dix albums sélectionnés. Créé par les Espaces Culturels E.Leclerc, ce prix distingue chaque année une œuvre francophone parue depuis janvier. Le lauréat sera annoncé le 25 novembre, à l’issue des délibérations d’un jury présidé cette année par l’autrice et dessinatrice Catel.

03/11/2025, 16:04

ActuaLitté

Auvergne-Rhône-Alpes : lycéens et apprentis ont de quoi lire

La 18e édition du Prix littéraire des lycéens et apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes est lancée. Les élèves des établissements participants devront trancher, dans deux catégories, en choisissant leurs titres préférés au sein de sélections. Rendez-vous en mai 2026 pour l'annonce des titres lauréats.

03/11/2025, 13:39

ActuaLitté

Nathacha Appanah remporte le Prix Femina 2025

Le jury du Prix Femina couronne Nathacha Appanah, pour La nuit au cœur, publié chez Gallimard. Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. 

03/11/2025, 13:07

ActuaLitté

Le Prix littéraire Richelieu 2025 consacre Laurent Whale

Créé en 2008 par les membres français du Richelieu International Europe, le Prix littéraire Richelieu de la Francophonie distingue tous les deux ans un auteur étranger dont la langue maternelle n’est pas le français, mais qui choisit d’écrire directement dans notre langue. La distinction, initiée par le club de Paris-Neuilly, vise à « promouvoir la langue française à l’échelle internationale, nationale et locale » tout en soutenant la création littéraire d’expression francophone.

03/11/2025, 11:24

ActuaLitté

Prix Gouincourt : la deuxième sélection de la première édition

Le tout nouveau Prix Gouincourt, clin d’œil assumé au Goncourt, a dévoilé sa deuxième sélection. Réuni à nouveau, le jury a retenu sept titres francophones parus en 2025. 

31/10/2025, 17:03

ActuaLitté

L'art du dessin, d'Éric Pagliano, Prix du Cercle Montherlant-Académie des beaux-arts 2025

Le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts 2025 a été décerné à l’ouvrage L’art du dessin. Les processus de création d’Éric Pagliano publié aux éditions Citadelles & Mazenod. La récompense vaut à l'auteur une dotation de 8000 €, tandis que son éditeur reçoit 2000 €.

31/10/2025, 15:36

ActuaLitté

Féminin Pluriel.le : deux librairies de Figeac créent leur prix littéraire

Les librairies indépendantes Champollion et Livre en Fête, à Figeac, s’associent pour créer un prix littéraire au cœur des événements organisée par le collectif Féminin Pluriel.le. La sélection est faite, le jury est réuni ; reste à trancher des aspects pratiques : selon quels critères comparer des œuvres si différentes, quel cadre adopter pour le vote, et sous quelle forme concevoir la récompense ?

 

31/10/2025, 13:19

ActuaLitté

Joue-la comme Godard sacré Grand Prix Sport et Littérature 2025

L’Association des Écrivains Sportifs (AES) a attribué, à l’unanimité, le Grand Prix Sport et Littérature 2025 à Joue-la comme Godard de Laurent Sagalovitsch, publié par Les Livres de la Promenade. L’ouvrage, disponible depuis le 10 avril 2025, succède au palmarès à Courir d'Andrea Marcolongo, publié chez Gallimard en 2024, et rejoint une lignée prestigieuse de lauréats.

31/10/2025, 13:13

ActuaLitté

Yanick Lahens Grand prix du Roman de l’Académie française 2025

La Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a choisi son lauréat 2025 : Yanick Lahens, pour son roman, Passagères de nuit, paru chez Sabine Wespieser. Elle a obtenu, au 3e tour de scrutin, 11 voix contre 10 voix à Pauline Dreyfus.

30/10/2025, 16:41

ActuaLitté

Prix littéraire Paul-Émile Victor 2026 : les dix titres en lice

La 7e édition du Prix littéraire Paul-Émile Victor de l’Aventure du Cœur et d’Ailleurs est lancée. Dix récits, dix voix, avant que la sélection ne s’affine vers cinq finalistes, puis un lauréat. Pour l’heure, place à la première présélection, qui promet, à nouveau, une belle traversée littéraire entre exploration, voyage et introspection.

30/10/2025, 12:46

ActuaLitté

Le Prix J’aime le livre d’art fait peau neuve pour sa 8e édition

Le Prix « J’aime le livre d’art », organisé par les éditeurs du Groupe Art et Beaux livres du Syndicat national de l’édition (SNE), entre dans une nouvelle ère à l’occasion de sa 8ᵉ édition. L’événement se renouvelle en profondeur avec la mise en place d’un nouveau jury composé de 20 libraires experts, spécialistes du secteur.

29/10/2025, 11:20

ActuaLitté

Laura Vazquez remporte (aussi) le Prix Décembre 2025

Après le Prix Blù Jean-Marc Roberts et des Inrockuptibles, Laura Vazquez remporte le Prix Décembre 2025, toujours pour Les Forces, publié aux éditions du Sous-Sol. La proclamation a eu lieu à la Fondation Yves Saint Laurent. Le prix est doté de 15.000 €.

28/10/2025, 18:55

ActuaLitté

Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt

Le jury du Prix Renaudot s’est réuni mardi 28 octobre 2025 à l’Hôtel de Massa, sous la présidence de Patrick Besson, pour dévoiler sa liste de finalistes dans les catégories Romans et Essais. 

28/10/2025, 18:50

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.