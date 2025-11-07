15e Salon de l’Histoire : les ouvrages en lice pour les prix

La sélection du 15e Salon de l’Histoire

Mission en terres barbaresques, Geneviève Chauvel, Artège

Savinien de Cyrano, Sieur de Bergerac, Gérard de Cortanze, Albin Michel

1627, le siège de La Rochelle, Gauthier Devars du Mayne, Erick Bonnier

Charles Pasqua, dans l’ombre de la République, Pierre Manenti, Passés Composés

Napoléon III l’incompris, Joachim Murat et Olivier Pastré, Odile Jacob

Catherine d’Aragon et Jeanne la Folle, les sœurs catholiques, Dounia Tengour, Perrin

Talleyrand, la puissance de l’équilibre, Charles-Eloi Vial, Perrin/BNF

Le bâtard du Roussillon, Jacques de Villiers, Fayard

Tous ces titres sont finalistes du Prix du Guesclin, du Prix des Empires Prince Joachim Murat, du Trophée de la Biographie Gonzague Saint-Bris et du Prix de la Mairie du 8e.

Les Prix seront remis lors du 15e Salon de l’Histoire mercredi 26 novembre de 18h30 à 21h au Cercle National des Armées, dont l’invité d’honneur sera Franz-Olivier Giesbert.

Un hommage sera rendu à Alain Decaux, pour les 100 ans de sa naissance, par son fils Alain Decaux.

Les Prix seront décernés par Philippe du Guesclin, Marquis de Saint-Gilles, le Prince Joachim Murat, Edouard Saint-Bris et Jeanne d’Hauteserre Maire du 8e.

Les membres du jury sont Jean-Christophe Buisson, Bruno Calvès, David Chanteranne, Philippe Delorme, Jean-Paul Desprat, Franck Ferrand, Bruno Fuligni, Michel de Jaeghere, Marie-Claude Mahiette, S.A.R le Prince Joachim Murat, Emmanuel Pierrat, Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean Tulard de l’Institut, et Emmanuel de Waresquiel de l’Institut.

Les lauréats 2024 étaient Philippe Charlier, Vincent Haegele, Stéphanie des Horts et David Gaillardon.

