Disparition d'André Servant, fondateur de l'association Atout Lire

Passé par l'École normale d'instituteurs, André Servant est resté engagé « toute sa vie pour l'éducation, la culture et la transmission du savoir », souligne La Manche Libre. En 1995, il fonde l'association Atout Lire, qui travaille auprès des enfants et des jeunes dans le domaine de la lecture, de l'écriture et des activités d'expression verbale et non verbale.

« Chaque numéro de Livres/échange, trimestriel du Centre Régional des lettres s’ouvrait par son édito », se souvient Philippe Normand, président de Normandie Livre & Lecture. « C’est ainsi que je l’ai découvert et que je me suis senti en complicité avec son parcours, ses convictions et son énergie au service du livre et de tous ceux qui s’y consacrent avec passion. »

Il participait ainsi à l'organisation de plusieurs événements de la région, comme Les Boréales et le festival du livre jeunesse et de la BD à Cherbourg.

« C’était un homme ouvert, à l’écoute et inspirant. Il savait réunir auteurs, lecteurs, enseignants, libraires, éditeurs et bibliothécaires autour de la même passion. Tous le voyaient comme un passeur passionné et un vrai amoureux des livres », salue pour sa part Olivéra Lajon, responsable de la médiathèque de Fontaine-Etoupefour et membre du Conseil d’administration de Normandie Livre & Lecture.

Photographie : André Servant (© Archives Normandie Livre et Lecture)

