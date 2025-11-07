Les ultimes années d'Ernest Hemingway bientôt portées à l'écran

Un long-métrage entré en production racontera les dernières années de l'écrivain américain Ernest Hemingway, miné par l'alcool, des conflits familiaux et une paranoïa dévorante. L'arrière-petite-fille de l'auteur, Dree Hemingway, sera la productrice exécutive du film, intitulé The Hemingway Files.
Ce long-métrage, dont la date de sortie n'est pas encore connue, sera réalisé par l'Australienne Jessica M. Thompson, déjà derrière la caméra pour le drame The Light of the Moon (2017) et le film d'horreur The Invitation (2022).
Cory Todd Hughes et Adrian Speckert ont été chargés de rédiger le script de The Hemingway Files : tous deux ont notamment travaillé sur Armor (2024), film de Justin Routt avec Sylvester Stallone.
La recherche des acteurs et actrices pour la distribution du long-métrage est en cours, précise Deadline.
« L'histoire de mon arrière-grand-père a été racontée de bien des manières, mais rarement avec autant d'empathie et d'honnêteté », assure la productrice exécutive Dree Hemingway. « The Hemingway Files cherche à le comprendre non pas en tant qu'icône, mais comme un père, un ami et un homme qui tentait de rester fidèle à lui-même. »
La réalisatrice Jessica M. Thompson, pour sa part, explique qu'elle souhaite montrer « la vérité derrière l'artiste aux multiples visages ».
Pour l'instant, la substance scénaristique du projet reste secrète, même si The Hemingway Files devrait évoquer les difficultés rencontrées par l'auteur de Pour qui sonne le glas (1940) en fin de vie. Alcoolisme, paranoïa d'une surveillance par le FBI, conflit avec sa fille Gloria Hemingway, mais aussi ses relations avec les écrivains A.E. Hotchner et Duke MacMullen devraient être évoqués.
Plusieurs films et séries ont déjà évoqué des parties de la vie d'Hemingway, notamment Le Temps d'aimer (Richard Attenborough, 1996), qui porte sur sa relation amoureuse avec Agnès von Kurowsky, en 1918, Cooper & Hemingway : The True Gen (John Mulholland, 2013), sur son amitié avec Gary Cooper, ou Hemingway and Gellhorn (Philip Kaufman, 2012), consacré à sa relation avec Martha Gellhorn entre 1940 et 1945.
Photographie : Ernest Hemingway à Cuba, date inconnue (Florida Keys History Center-Monroe County Public Library, CC BY 2.0)
