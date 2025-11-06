Florian Zeller et Éric Neuhoff rejoignent l’Académie française

Auteur de la trilogie théâtrale Le Père, La Mère et Le Fils — adaptée au cinéma et saluée à l’international —, Florian Zeller est également romancier, avec notamment Neiges artificielles et La Jouissance. Éric Neuhoff, prix Interallié 1997 pour La Petite Française, est connu pour son style ironique et nostalgique, mais aussi pour sa carrière de critique au Masque et la Plume.

Ces deux élections s’inscrivent dans un mouvement de renouvellement au sein de l’Académie, qui compte à présent 35 membres sur 40 fauteuils - 31 hommes et 4 femmes. Le fauteuil de Jean-Denis Bredin (3) demeure vacant, tandis que quatre autres - le 10 de Florence Delay, le 18 de Mario Vargas Llosa, le 20 d’Angelo Rinaldi, et le 27 de Pierre Nora, disparu le 2 juin dernier -, n’ont pas encore été officiellement ouverts à candidature.

Deux scrutins étaient prévus pour ce 6 novembre, et un troisième pour le 13 novembre, afin de pourvoir les sièges laissés vacants par Hélène Carrère d’Encausse et Gabriel de Broglie. Pour le fauteuil de ce dernier, plusieurs candidatures avaient été enregistrées, dont celles de Catherine Cusset, lauréate du Goncourt des lycéens 2008. Cette dernière a finalement retiré sa candidature, laissant la voie libre à Éric Neuhoff, qui avait échoué de peu lors du scrutin de mars 2023.

Le vote des « Immortels » se déroule à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ces élections s’ajoutent à celles de Raphaël Gaillard (2024) et du prix Nobel de physique Alain Aspect (2025), respectivement élus aux fauteuils de Valéry Giscard d’Estaing et René de Obaldia.

Fondée il y a près de quatre siècles, l’Académie française continue de veiller à « donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». Les deux nouveaux élus recevront, selon la tradition, une épée et un habit brodé de rameaux d’olivier vert et or.

