La Poésie érotique aujourd’hui réunit des textes choisis par « l'électron libre » et créateur de « Porn la poésie » Thomas Deslogis. Le volume est agrémenté de dessins de l'actrice Louise Bourgoin (oui).

Fond corail saturé, corps bleu-gris. Les corps enchevêtrés forment un nœud. Le visage réduit à l’essentiel, l’absence de décor et la composition centrée laissent parler le geste et le contact. Résultat : une ligne claire pop-antique, sensuelle-réaliste, qui joue l’ambiguïté des membres et le vide pour faire monter la chaleur.

Dans le sillage de l’anthologie de 1948, signée Marcel Béalu, le livre avance une idée simple : l’érotisme dit notre temps comme les autres, et cette fois le désir s’énonce comme prise sur son corps.

Plus de soixante-dix voix se répondent. Les vedettes : Sony Labou Tansi, Rim Battal, René Despestre, Michel Houellebecq, Christophe Tarkos, Cécile Coulon, Brigitte Fontaine, Christian Prigent, Simon Johannin, Hervé Le Tellier, Roberto Bolaño, Clara Ysé… On vient pour le thème, on reste pour le thème aussi.

Le beau livre est découpé en trois générations : Les poètes et poétesses nés avant 1975, Ceux et celles de 1975–1985, Les après-1985, la troupe la plus fournie, les moins de quarante ans. Une cartographie large, où cohabitent Houellebecq et Douce Dibondo : moins un consensus qu’un putsch.

Ce que promet l’ensemble ? Stimuler des sens saturés, faire du plaisir un outil de pensée, accueillir toutes les sexualités, tous les genres, les couples et les solitudes.