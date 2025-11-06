Benoît Jacques, Grande Ourse 2025 : l’éloge d’un touche-à-tout

Depuis plus de trois décennies, Benoît Jacques pédale, avec la constance d’un funambule et la verve d’un conteur, sur les chemins buissonniers de la littérature, de l’édition et de l’image. Indépendant, caustique, inventif, il cultive un art fait de liberté et de jeu, où le dessin et les mots s’enlacent avec jubilation.

Grand raconteur d’histoires et amoureux du livre sous toutes ses formes, il se définit avant tout comme un artisan du récit, capable de manier « la langue, les langues » avec une précision et une musicalité rares. Son univers, empreint d’humour et d’humanité, mêle l’érudition à la fantaisie. Son credo ? Rester en équilibre.

Créateur de sa propre maison d’édition, Benoît Jacques Books, il en assure toutes les étapes : écriture, illustration, conception, fabrication et diffusion. Une démarche d’une exigence rare dans le paysage éditorial, qui lui vaut le respect de toute la profession.

Jojo La Plume, ou la genèse d’un imaginaire

L’histoire commence dans les années 1960, à Bruxelles. Un petit garçon, se présentant sous le nom de Jojo La Plume, reçoit pour son anniversaire une valisette en carton rouge, aux coins arrondis. À l’intérieur : un paquet de feuilles, une pochette de feutres, quelques crayons, une agrafeuse, des trombones et des élastiques.

De cette boîte naîtra un premier atelier d’artiste, puis un journal maison : Le Début. Sur ses feuilles manuscrites pliées en deux, le jeune créateur publie histoires drôles, horoscopes loufoques et petites annonces délirantes, le tout agrémenté de dessins de sa main. Déjà rédacteur, dessinateur, maquettiste, il se dote même d’une maison d’édition : les Éditions Bibi — un tirage limité à un exemplaire par numéro, sage précaution de son directeur de publication en herbe.

Quelques décennies plus tard, l’enfant à la valisette n’a rien perdu de son esprit d’enfance. Les Éditions Bibi sont devenues Benoît Jacques Books, avec une cinquantaine de titres au catalogue. L’artiste poursuit une œuvre atypique, tissant textes et images avec une liberté totale.

À travers ses créations, souvent publiées sous des labels décalés comme Benito Jacomo ou Beno Wa Zak, il construit une œuvre à la fois poétique et satirique, servie par une typographie expressive et des compositions inventives. Son exigence de fabrication l’a conduit à collaborer avec des imprimeurs de talent et des libraires passionnés, formant avec eux une véritable « équipe gagnante ».

Son œuvre, inclassable, mêle l’expérimentation graphique à la narration populaire. Elle témoigne d’une foi inébranlable dans le livre comme objet d’art et espace de liberté.

Un parcours salué à de multiples reprises

Le créateur belge a déjà été récompensé à plusieurs reprises. En 2008, il reçoit le Baobab de l’album au Salon du livre et de la presse jeunesse pour La Nuit du visiteur. En 2012, la Fédération Wallonie-Bruxelles lui décerne le Grand Prix Triennal de littérature de jeunesse, consacrant son inventivité et son apport à la littérature pour enfants. Son dernier ouvrage en date, Journal : L’enquête qui piétinait — L’intégrale de la saison 1 (2025), prolonge sa veine burlesque et narrative, entre enquête absurde et carnet d’artiste.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse offrira plusieurs occasions de rencontrer l’artiste :

Dimanche 30 novembre à 16h, lors de la rencontre Dans la peau d’une Grande Ourse, sur la Scène d’en haut (Niveau 1).

Lundi 1er décembre à 14h30, lors d’un entretien sur la Télé du Salon.

Avec cette Grande Ourse 2025, le Salon salue bien plus qu’une carrière : une attitude face au monde. Celle d’un créateur qui a su préserver son autonomie, sa curiosité et son sens du jeu, tout en partageant, livre après livre, une leçon de liberté. Benoît Jacques n’a jamais cessé de raconter, dessiner, éditer, inventer, fidèle à l’enfant qui, un jour, a ouvert une valisette rouge pour y trouver l’univers entier.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil a décerné en 2024 son prestigieux prix de la Grande Ourse à l’autrice franco-américaine Susie Morgenstern, récompensant, là-encore, l’ensemble de sa carrière et son apport exceptionnel à la littérature jeunesse.

